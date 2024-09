Počítáme s opravami mostů a odklízením suti. Čekáme na úkoly, říká armádní generál Vlček

Se záchrannými a vyprošťovacími pracemi kvůli povodním pomáhá také armáda. Nasazeno bylo už šest vrtulníků, které se například zapojily do evakuace lidí z Jeseníku. V pohotovosti jsou také ženisté, vzdušné síly a vojenští hasiči. „Vrtulníky plní dva úkoly. První je záchrana osob a druhý je přeprava materiálu,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Václav Vlček, velitel Velitelstvi pro operace Armády České republiky. Rozhovor Praha/Ostrava 22:38 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armáda na žádost hasičů a hejtmanů zapojila do záchranných prací už šest vrtulníků | Zdroj: X / @ArmadaCR

Můžete říct, kde zatím armáda působí a co vše jste už nasadili?

Armáda sleduje situaci, jak se vyvíjí. V každém případě je priorita hasičů severní Morava. Tím pádem všechny naše vrtulníky působí ze základny v Mošnově.

Kde mají armádní vrtulníky v takových chvílích, jako jsou povodně, největší využití?

Vrtulníky byly identifikovány hasiči ze dvou důvodů. První je záchrana osob a druhý je přeprava materiálu, který potřebují převézt do oblastí, které byly odříznuty.

A je potřeba opravdu všech šest vrtulníků, které jste nasadili? Jsou vytížené?

Řeknu to jinak. Dva vrtulníky byly nasazeny v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS), dva vrtulníky na žádost hejtmana Moravskoslezského kraje a dva vrtulníky pro Olomoucký kraj. Takže všech šest vrtulníků plní své úkoly a dostávají v podstatě veškeré věci od hasičů, co potřebují řešit.

Na čí příkaz nebo žádost můžete nasadit například vrtulník?

Tady je nastavený systém, který vychází ze zákona o IZS. Tam je to jasně definováno. První vrtulníky tedy byly na vyžádání hasičů pro IZS. Další letecké prostředky se dají používat, pokud vznikne nějaký stav nebezpečí a to je právě otázka Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Hejtmani použili svou pravomoc požádat náčelníka generálního štábu o poskytnutí těchto prostředků, takže systém je funkční.

Jakým dalším způsobem ještě může armáda v tuto chvíli pomáhat?

V tuto chvíli si myslím, že hasiči mají většinu věcí pod kontrolou. Armáda jako ostatní složky IZS jim pomáhá. Primární těžiště úkolů jsou vzdušné prostředky, tedy vrtulníky. Podstatná část armády je v pohotovosti, hlavně tedy systémy pro IZS, 15. ženijní pluk, vojenské hasičské jednotky a další prostředky. Takže my jsme připraveni na další pomoc podle požadavků hasičů.

Pomoc armády při odstraňování škod po povodních a nasazení vojáků schvaluje vláda. Znamená to, že k případným dalším akcím po povodních budete potřebovat schválení vlády?

To určitě, v každém případě záleží na rozsahu škod. Když se podíváme na situaci, tak se jedná o události ve více krajích. Takže očekáváme, že k tomu vláda vydá své úkoly. Pokud ne, počítáme, že případně hejtmani využijí své pravomoce k použití armády.

Nebylo by to rozhodně poprvé, co by armáda pomáhala po povodních. Vy už zkušenosti máte. Kdo bývá využíván nejvíce právě při odstraňování škod po povodních?

Tomu se říká likvidace následků povodní. V každém případě by se jednalo asi primárně o ženisty, kdy budeme očekávat budování provizorních mostů, případně nějaké úpravy mostů a lávek. A pak samozřejmě demolice budov a odsouvání sutí.

A má už armáda nějaké konkrétnější informace, kde by mohla být využívána právě při odstraňování škod?

Situaci sledujeme. Samozřejmě vidíme tu severní Moravu, Krnov, Opavu, Jeseníky. Takže už si děláme takový záměr, v jakých oblastech bude potřeba pomoc nejvíc.