Poslanci budou hlasovat o Lex OZE III. Opatření na snížení dotací solárům se mají zredukovat

Poslanci by měli ve středu ve třetím čtení projednat změny v energetickém zákoně, známém jako Lex OZE III. Zákon je zásadní pro další rozvoj a fungování komunitní energetiky a také pro rozvoj akumulace a flexibility dodávek energií ze zelených zdrojů.



Od minulého měsíce právě tento zákon navíc obsahuje i přílepek, kterým chtěla ministerstva financí a průmyslu řešit škrty v dotacích na podporované obnovitelné zdroje, především starší solární elektrárny, které jsou v rozpočtu státu na příští rok. Celkem se mělo jednat o úsporu víc než 20 miliard korun.



Při středečním jednání chce ale vlastní návrhy koalice zredukovat. Jde celkem o čtyři pozměňovací návrhy, které vypracovala ministerstva a ve druhém čtení je načetli k Lex OZE III koaliční poslanci.

Opatření vyvolala velký odpor Solární asociace i Hospodářské komory, která je označila za neústavní. Trojice zahraničních investorů do tuzemských fotovoltaik také už ministerstvu financí oznámila, že je připravená žalovat Česko za porušení ochrany investic a spravedlivého zacházení s investory, pokud návrhy schválí. Ministry a poslance také navštívili velvyslanci mateřských zemí dotčených investorů.

Koalice se tak v minulých týdnech, jak zjistily Hospodářské noviny, dohodla, že dva ze čtyř svých pozměňovacích návrhů stáhne nebo je při hlasování ve třetím čtení zamítne.

„Mohu potvrdit, že o tom jednáme. Měli jsme o tom v minulých týdnech velmi obsáhlou debatu, posuzovali jsme to jak z právního, tak i finančního hlediska. Samozřejmě nás také zajímá, jestli ty věci vůbec reálně budou fungovat. Mě jako ministra průmyslu tam zajímá i velmi důležitý aspekt, a to je otázka stability právního prostředí,“ řekl nyní redakci Českého rozhlasu k redukci opatření ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Stáhnout nebo při hlasování zamítnout by se měl návrh, který měl zavést zrušení dotací cen solární elektřiny v době, kdy jsou na krátkodobém (spotovém) trhu s elektřinou záporné ceny. O dotaci by přišli provozovatelé fotovoltaik i v případě, že by během doby záporných cen energii uložili do baterií.

‚Nefungovalo by to‘

Návrh měl platit již od poloviny příštího roku. Opatření vypracovalo ministerstvo průmyslu a do Lexu OZE III ho načetl předseda hospodářského výboru sněmovny Ivan Adamec (ODS). „Není to šťastně napsané, nefungovalo by to,“ uvedl na dotaz, zda pozměňovací návrh stáhne.

Podobně reaguje i ministr Vlček. „Jednáme, jestli se o tom bude hlasovat. Nechci předbíhat. Každopádně si prověřujeme technické stránky věci, že pokud by tento pozměňující návrh vstoupil v platnost, tak jestli je vůbec v praxi realizovatelný,“ vysvětlil.

Podle Solární asociace je jasné, že by nebyl. Majitelé starších solárů by totiž jednak nestihli do půl roku postavit bateriová úložiště, a i kdyby ano, stejně by jim nepomohla. Podle vyznění návrhu nemají na dotaci v čase záporných cen nárok, ani když vyrobenou energii ukládají.

„Výrobci tak nemají možnost na návrh jakkoliv reagovat. Kromě toho se týká nejen velkých solárních zdrojů, ale všech podporovaných zdrojů energie postavených do roku 2012,“ upozornila nedávno asociace.

Retroaktivní snížení

Druhým opatřením, které v rámci koalice při hlasování zřejmě neprojde, je návrh na snížení hodnoty tzv. vnitřního výnosového procenta (IRR) solárních elektráren, které jim zajišťuje návratnost původní investice.

Připravilo ho ministerstvo financí, které v pozměňovacím návrhu uplatnilo nejnižší možnou hodnotu IRR 6,3 procenta, která je v pásmu notifikovaném u Evropské komise.

Nyní přitom platí horní hranice, a to je 8,4 procenta. „Retroaktivní snížení dříve slíbené podpory, za posledních 15 let navíc už podesáté, může jednak zlikvidovat již existující elektrárny a jednak je to signál, že se garantovaná podpora může změnit jedním lusknutím prstu,” reagoval nedávno na návrh ředitel solární asociace Jan Krčmář.

Zbylá dvě vládní opatření by měla zůstat a Sněmovnou projít. Jedná se o prodloužení návratnosti investic do solárních zdrojů z 20 let na celou dobu životnosti instalace.

A projít by měl i návrh, aby solárníkům a dalším majitelům podporovaných zdrojů vznikla nová povinnost, udělat si vlastní kontrolu výnosnosti investice a poskytnout všechny výkazy státu. Ten pak na základě těchto čerstvých dat posoudí, zda nejsou jejich provozovny překompenzované a nemají dotaci příliš vysokou.

I tato solární asociace považuje za nesmyslná. Podle Krčmáře je stanovování individuálního výnosového procenta změna metodiky, protože to se určovalo pro celý sektor. A stanovit výnosy elektrárny do konce životnosti fotovoltaiky je podle něj prakticky nemožné. „Určitě se proti tomu budou investoři bránit,” uvedl Krčmář.

Jak velké snížení dotací zbylé dva vládní návrhy v Lex OZE III mohou příští rok přinést, není jasné. Vláda se ale usnesením zavázala, že pokud budou peníze na dotace podporovaných obnovitelných zdrojů v roce 2025 skutečně chybět, tak je zajistí. Z jakých zdrojů zatím není jasné.

V rozpočtu na příští rok vláda dala na tyto dotace jen 8,5 miliardy korun, odhad ministerstva financí přitom je, že bude třeba 31,5 miliardy korun.