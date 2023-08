Rusko se přizpůsobuje sankcím. Jeho ekonomika se tak může příští rok vrátit na předválečnou úroveň

Ruské hospodářství se může vrátit na předválečnou úroveň už v příštím roce, přizpůsobí se totiž dopadům mezinárodních sankcí. Uvedla to v pátek agentura Bloomberg. Snaha Kremlu o rozšíření náboru do armády by ale mohla tento cíl ještě zmařit. Moskva 18:24 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrální bankéři ale varovali, že schopnost zvýšit výrobu v Rusku stále více omezují podmínky na trhu práce (ilustrační foto) | Foto: Alexander Manzyuk / Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

Potíže Ruska zhoršuje prohlubující se nedostatek pracovních sil. Země se snaží přilákat další dobrovolníky, kteří by se zapojili do invaze na Ukrajinu, která trvá již 18 měsíců. To může způsobit použití selektivnějších opatření při povolávání lidí do armády směrem k těm, kteří nebudou na pracovišti příliš chybět.

Prezident Vladimir Putin minulý týden podepsal zákon, který zvyšuje věk pro odvod do armády z 27 na 30 let. Opatření může umožnit cílenou mobilizaci, která by zvýšila krátkodobý růst, protože by zmírnila dopady nedostatku pracovních sil, a umožnila by ekonomice dosáhnout na úroveň z doby před válkou do poloviny až konce roku 2024.

To znamená brzy po plánovaných prezidentských volbách, řekl ekonom Alexander Isakov z Bloomberg Economics. Nezabrání však pravděpodobně poklesu dlouhodobého růstu.

Ruská ekonomika ve druhém čtvrtletí podle předběžných odhadů vzrostla o 4,6 procenta a za první pololetí o 1,5 procenta. Po více než čtyřprocentním poklesu před rokem tedy roste už čtyři čtvrtletí po sobě. Vzepřela se tak předpovědím o dlouhodobém propadu v reakci na sankce, které na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu z loňského února uvalily západní státy.

Zvýšené výdaje na obranu podpořily průmyslovou výrobu, zatímco spotřebitelská poptávka nabírá na síle v souvislosti s vyššími výdaji na sociální podporu a růstem mezd.

100 rublů za dolar

Slábne ale kurz rublu. Od začátku roku vůči dolaru klesl téměř o 25 procent a blíží se hodnotě 100 rublů za dolar. Guvernérka centrální banky Elvira Nabiullinová to přičítá z velké části zhoršení podmínek zahraničního obchodu.

Hlavní ekonomka skupiny BCS Financial Group Natalia Lavrovová se domnívá, že ruská ekonomika může dosáhnout předválečné úrovně v polovině příštího roku. V letošním roce čeká zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o dvě procenta.

Ekonom Jevgenij Košelev z finančního ústavu Rosbank odhadl, že v celoročním vyjádření Rusko v roce 2024 překročí úroveň roku 2021.

Ruská centrální banka nedávno zlepšila výhled vývoje ekonomiky na letošní rok a nyní čeká růst o 1,5 až 2,5 procenta. Dodala, že produkce většiny odvětví zaměřených na domácí poptávku dosáhla nebo dokonce překonala předválečnou úroveň. V příštím roce očekává růst HDP o 0,5 procenta až 2,5 procenta a v roce 2025 o jedno až dvě procenta.

Centrální bankéři ale varovali, že schopnost zvýšit výrobu v Rusku stále více omezují podmínky na trhu práce. Ty vedle sankcí a prudce rostoucích vládních výdajů spojených s válkou pomáhají zrychlovat inflaci.