Na penzi se státním příspěvkem si spoří 4,4 milionu lidí, uvedlo ministerstvo. Letos jich přibyly 4000

Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního čtvrtletí spořilo 4,428 milionu lidí. Bylo to o 4000 více než na konci loňského roku. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí. Praha 10:03 6. června 2021

Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění se snížil o 13 korun na 741 korun. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,116 milionu lidí. To bylo o 38 000 méně než na konci roku 2019. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 1,27 milionu lidí, o 42 000 více než v prosinci 2019.

„Účastníci penzijního pojištění postupně přecházejí do otevřených podílových fondů. Líbí se jim vyšší výkonnost a možnost dřívějšího výběru peněz v případě náhlé negativní životní události. Podobně smýšlí i klienti doplňkového penzijního spoření, kteří spoří do částky 1000 korun, aby využili státního příspěvku,“ řekl regionální ředitel poradenské firmy 4fin Tomáš Trauške.

S ohledem na situaci kolem penzijní reformy roste zájem o spoření na důchod. Důvěra ve státní důchod podle něj klesá.

Za 1. čtvrtletí roku 2021 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 1,9 miliardy korun. Průměrný měsíční státní příspěvek stoupl proti konci roku 2020 o korunu na 145 korun. Průměrný měsíční státní příspěvek vyplacený na penzijní připojištění činil 138 korun (nárůst o korunu) a na doplňkové penzijní spoření 160 korun (pokles o korunu).

9,7 miliardy korun

Objem příspěvků zaplacených účastníky penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl 9,7 miliardy korun. Celkový průměrný měsíční příspěvek účastníka klesl proti konci roku 2020 o 12 korun na 758 korun.

Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění se snížil o 13 korun na 741 korun. Průměrný měsíční příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření klesl o 14 korun na 798 korun.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.

Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět.