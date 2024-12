Jestli nebude plyn, nebude elektřina. Potom, co Ukrajina oznámila, že od Nového roku neprodlouží smlouvu o přepravě ruského plynu do Evropy, oznámil slovenský premiér Robert Fico, že v tom případě zastaví dodávky elektřiny opačným směrem. „Ukrajina je propojena i na Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Moldávii. Ukrajinu by to omezilo, ale elektřina si cestu najde,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu odborník na rozvodné sítě z EGÚ Brno Jiří Ptáček. Rozhovor Praha 19:45 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina je s Evropou energeticky propojena. Pokud ji Slovensko odřízne, pomůžou jiní, vysvětluje odborník | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za leden až listopad letošního roku vyvezlo Slovensko na Ukrajinu asi 2,4 milionu MWh hodin elektřiny, což je meziroční nárůst asi o 152 procent. Jak podstatná je elektřina ze Slovenska pro Ukrajinu?

Nevím, jestli tyto údaje jsou obchodní z hlediska výměny mezi Slovenskem a Ukrajinou či spíš fyzické toky propojení Slovensko-Ukrajina. Soudím, že se jedná spíš o bilanci z fyzických toků.

Situace v Evropě je taková, že elektřina na rozdíl od plynu si často hledá svoje cesty, mění směr i velikost a je to typické pro interface (rozhraní – pozn. red.) mezi Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Rumunskem a Ukrajinou. Často toky, které jdou ze Slovenska na Ukrajinu, částečně pokračují do Rumunska či do Maďarska.

Nelze úplně jednoznačně říct, že všechny toky ze Slovenska na Ukrajinu jsou pouze pro Ukrajinu. Ale pravda je, že v poslední době Ukrajina dováží kvůli válečnému konfliktu.

Evropská síť je propojená. Dá se jednoznačně říct, že elektřina, která proudí ze Slovenska na Ukrajinu, je elektřina vyrobená na Slovensku?

V žádném případě. Princip propojení evropských soustav je hlavně v tom, aby v případě výpadku – to i u nás vypadne třeba jaderná elektrárna – sousedi pomohli. To je princip účasti. Pak jsou to obchodní výměny, kdy často obnovitelné zdroje třeba u sousedů pracují a u nás ne, tak se vyměňujeme elektřinu. Ale nelze jednoznačně říct, že elektřina ze Slovenska je pouze pro Ukrajinu.

Pro kontext bych dodal, že Ukrajina je v dnešní době propojena ne pouze na Slovensko, ale také na Polsko, docela silně na Maďarsko, na Rumunsko a na Moldávii. Takže Slovensko je jenom jednou z více sousedních zemí, se kterými je Ukrajina elektricky propojena.

Když premiér Fico hovořil o zastavení dodávek ze Slovenska, patrně hovořil o vypnutí vedení ze Slovenska na Ukrajinu. Pochybuji, že mluvil o současném vypnutí všech vedení z Polska na Ukrajinu, ze Slovenska na Ukrajinu, z Maďarska na Ukrajinu či z Rumunska na Ukrajinu.

‚Elektřina si cestu najde‘

A kdo je největším dovozcem elektřiny na Ukrajinu? A jak složité by pro Ukrajinu bylo najít náhradu za elektřinu ze Slovenska, pokud by byly vypnuty sítě?

Ukrajina byla dlouhodobě vývozcem do Evropy a vývozcem směrem na Slovensko. To bylo proto, že měli přebytek elektřiny a byla levnější než u nás. To se nám líbilo. Teď se situace otočila a my pomáháme jim. Z pohledu jednotlivých států je to rozdílné. Slovensko do roku 2022 bylo dovozcem elektřiny například i z Ukrajiny. Poté, co zprovoznili blok jaderné elektrárny Mochovce, jsou nyní poslední rok již vývozcem a jsou nezávislí.

Z hlediska poměrů můžeme zhruba říct, že je to na třetiny či na čtvrtiny. Část novým vedením od roku 2023 z Polska na Ukrajinu, část ze Slovenska, část z Rumunska, ale díval jsem se třeba, že jsou přenosy i z Moldávie na Ukrajinu. Střídá se to a dá se říci, že je to zhruba vyrovnané.

Kdyby se vypnulo jedno vedení ze Slovenska na Ukrajinu, tak to Ukrajinu omezí, ale z dalších států budou dovozy pokračovat a elektřina si v nějaké podobě cestu najde.

Je možné, pokud by došlo k vypnutí větve ze Slovenska na Ukrajinu, technicky zvýšit dodávky elektřiny na Ukrajinu z jiných zemí? Nenaráží to na technické možnosti přenosové soustavy?

Je to asi pro představu, jak když jedou kamiony po dálnici vedle sebe, tak když je propojíte několika drátky, tak to nebude držet. Ale když je hodně svážete, tak pojedou vedle sebe.

Ukrajina zatím není příliš propojena na centrální Evropu, takže z hlediska toho, že je na kraji soustavy, jsou jisté fyzikální omezení přenosů. Možnost, jak to překonat, je posílení vedení. Jedna z cest, kterou i Slovensko na technické rovině připravuje, je posílení vedení mezi východní rozvodnou Slovenska Velké Kapušany a ukrajinskou rozvodnou Mukačevo, kde je dnes jednoduché vedení 400 kV a je připravováno jeho zdvojení. To je technický přístup k tomu, aby se na Ukrajinu dalo převážet více elektřiny, a věřím, že tyto politické hrádky jsou jenom dočasné.

Nešťastné chování

Jakým způsobem se dá vůbec zastavit tok elektřiny do určité země?

V kontinentální Evropě jsme propojeni od Portugalska až po Turecko a od Itálie až třeba po Dánsko. Nelze to úplně vypnout. Samozřejmě, když je nějaký blackout, tak se část zemí může dočasně odpojit. Jiná situace je například mezi Pobaltím a Evropou nebo Spojeným královstvím a Evropou, kde jsou stejnosměrné přenosy, které jde vypnout.

A to je i případ ze Slovenska na Ukrajinu?

Ne. Ukrajina se v roce 2022, kdy nastala agrese z Ruska, odpojila od ruského systému a byla asi dva měsíce v izolovaném prostoru, což bylo pro ukrajinskou energetiku složité. Zhruba po dvou třech měsících se připojila na náš systém a od té doby jede synchronně s naší evropskou soustavou a je plnohodnotným členem evropského energetického společenství.

V evropské soustavě není běžné, aby do toho politika příliš zasahovala. Ty technické věci jsou proto, aby to fungovalo, aby to lidem pomáhalo, a ne, abychom si bránili. Evropská spolupráce soustav je založena technicky na vzájemné ekonomické výhodnosti a ne na politických mantinelech.

Pokud by opravdu došlo k tomu, že Slovensko zastaví tok elektřiny na Ukrajinu, nemohlo by to ohrozit celou evropskou soustavu?

Domnívám se, že evropskou soustavu ne, ale by byl to velmi špatný signál pro spolupráci. Čas od času všechny soustavy potřebují dovoz. Mohou to být povodně nebo vichřice a to se nevyhne ani našemu východnímu sousedovi.

Řekl bych, že princip spolupráce i uvnitř Evropy, mimo Ukrajinu, je velice potřebný. Když je potřeba, tak si státy pomáhají. Považuji to za velice nešťastné a obzvláště, když Ukrajina trpí, tak je potřeba ji umožnit přísun elektřiny. Ale když to Slovensko vypne, z dalších třech států tam elektřina půjde a Ukrajina nezůstane bez elektřiny z Evropy.