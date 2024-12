Fico kopíruje ruské narativy, není neutrální. Šance na mírové rozhovory na Slovensku je nízká, říká expert

Navzdory napjatým vztahům mezi Slovenskem a Ukrajinou má premiér Robert Fico ambice hostit mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Slovenský premiér i o tom jednal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který s návrhem souhlasil a pochválil neutrální postoj Slovenska. Ukrajina se zatím nevyjádřila. „Putin se snaží rozbíjet jednotu EU a Západu,“ upozorňuje politolog z Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně Pavol Struhár. Rozhovor Bratislava 15:00 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico na schůzce s Vladimirem Putinem | Foto: Gavriil Grigorov | Zdroj: Reuters

Jak si vysvětlujete, že tak podstatnou věc jako to, že Slovensko chce hostit mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem, jsme se dozvěděli nejprve od Vladimira Putina a až poté ji potvrdil slovenský ministr zahraničí?

Je to velmi nestandardní. Netransparentnost informování o této schůzce tu je déle a netýká se jen posledního setkání Roberta Fica a Vladimira Putina. Je tam vidět i jistá hra ruské vlády a prezidenta Putina, který i tímto způsobem chce rozbíjet jednotu Evropské unie a Západu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem vysílání Radiožurnálu byl politolog z Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně Pavol Struhár

Poukazuje na to, že s představiteli jednotlivých států jedná, a postupně vytahuje detaily z těchto jednání, které ale nemůžeme věrohodně potvrdit, protože reakce slovenské vlády přijdou pozdě a často jsou příliš vágní.

Slovenský prezident Peter Pellegrini uvedl, že očekává bližší informace o výsledcích jednání mezi Ficem a Putinem. Dostal už tyto informace a dostala je slovenská veřejnost?

To přesně poukazuje na to, že je málo informací. Podle mých informací ještě detaily z jednání nedostal. Stejně tak se po informacích ptá i vládní strana Hlas, která chce čekat na koaliční radu, kde se chce premiéra ptát na cestu do Kremlu, o čem tam jednal a co tam vyjednal. Hlavně směrem k tomu nápadu hostit mírové rozhovory na Slovensku.

Slovenská veřejnost je informovaná ještě méně, často jsou to velmi vágní a nejednoznačné informace, což poté umožňuje více interpretací z obou stran.

Otrávenému Ficovi začínají po třetině volebního období ubývat věrní koaliční poslanci i podpora voličů Číst článek

Jde o interpretace od těch senzačních, že se staneme významným mezinárodním hráčem, až po informace a interpretace, že je to politická hra Vladimira Putina směrem ke globálnímu společenství či politická hra Roberta Fica a současné vlády směrem k proruskému voličstvu na Slovensku.

Teď následuje otázka, proč to premiér Robert Fico vlastně dělá. Mohou třeba tato jednání přispět ke zvýšení jeho popularity i popularity jeho vlády?

Do jisté míry určitě ano. Odezva ze strany jeho voličstva byla velmi pozitivní a nejde jen o voliče jeho strany Směr, ale tímto způsobem se premiér Fico uchází i o voliče jiných politických stran, jako je například Republika nebo Slovenská národní strana, jejichž sympatizanti mají pozitivní pohled na ruskou politiku a negativní směrem k Západu či USA.

Určitě to má vnitropolitický význam, ale je otázka, jestli už to není příliš. Už to není jen o domácí politice, ale i odkaz směrem do zahraničí našim partnerům v EU a NATO.

Fico má blíž k Rusku

Zpátky k té nabídce, že by Slovensko hostilo mírové rozhovory. Jak realistická je podle vás tuhle chvíli možnost, že by se tyto rozhovory na Slovensko opravdu uskutečnily?

Osobně si myslím, že nízká. Hlavně kvůli tomu, že Rusko sice říká, že Slovensko má neutrální postoj, ale když sledujeme rétoriku premiéra Fica směrem k Ukrajině nejen v poslední době, kdy je velmi ostrá a došlo i k ostrým slovním výměnám s prezidentem Volodymyrem Zelenským, rétorika Roberta Fica častokrát dokonce kopíruje narativy ruské vlády.

Zelenskyj obvinil Fica, že chce pomáhat Rusku s vyděláváním na válčení a oslabení Evropy Číst článek

Když z toho vycházím, tak se mi nezdá, že je postoj slovenské vlády neutrální a že by Ukrajina na takové jednání přistoupila. Fico nemá k oběma aktérům tohoto konfliktu stejný vztah. Na základě toho se domnívám, že takové setkání není reálné.

Je v tuhle chvíli už jasnější, co Slovensko získalo cestou Roberta Fica do Moskvy a co získal on sám? Protože zároveň tato cesta zhorší vztahy Slovenska s Evropskou unií.

Určitě je zhorší. Vnitropoliticky možná získá určitou podporu krajnějšího, možná nacionalistického voličstva. Tímto jednáním potvrzuje svou rétoriku, že slovenské zájmy a suverenita jsou prvořadné.

Na druhé straně nevidím moc věcí, o kterých bych mohl říci, že je na evropské nebo globální scéně získá. Dokonce si v tomto případě myslím, že ztratí, když to porovnáme s vyjádřeními prezidenta Petera Pellegriniho. Když bereme i osobní souboj Fica s Pellegrinim, tak v tomto premiér tahá za kratší konec.