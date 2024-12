Zelenskyj nerespektuje vlastní asociační dohodu. K tomu nebudeme přihlížet, tvrdí slovenský ministr

Ruský prezident Vladimir Putin přijal slovenského premiéra Roberta Fica, podle kterého jel do Moskvy jednat o dodávkách ruského plynu na Slovensko. To odebírá plyn od společnosti Gazprom, Ukrajina ale od Nového roku nechce dovolit tranzit této komodity přes své území. „Podstatou je, že nerozumíme, proč bychom měli platit více za častokrát ten samý plyn,“ říká Radiožurnálu slovenský vicepremiér, ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS). Rozhovor Praha/Bratislava 11:00 24. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský vicepremiér, ministr životního prostředí za Slovenskou národní stranu Tomáš Taraba | Foto: TASR | Zdroj: Profimedia

Pane vicepremiére, můžete shrnout ty důvody, proč se premiér Fico rozhodl jet jednat s Vladimirem Putinem do Moskvy?

Důvody vznikly na poslední Evropské radě, kde proběhla za zavřenými dveřmi výměna názorů mezi premiérem Ficem a panem prezidentem Zelenským. Ten nám oznámil, že Ukrajina nebude respektovat asociační dohodu, podle které má povinnost přenášet energopaliva bez ohledu na jejich původ.

Slovenská republika má zájem na stabilních a cenově dostupných zdrojích, v tomto případě plynu. Na této debatě Evropské rady předseda vlády Fico oznámil, že na základě toho, co slyšel, pojede přímo do Moskvy jednat s prezidentem Putinem.

Považujeme to za absolutně logický krok. Slovensko má jako každá jiná země právo se rozhodnout o tom, co je pro ni z pohledu energetické politiky nejlepší.

Slovensko má smlouvu o dodávkách plynu s ruským Gazpromem. Tam ale problém není. Problém je transit přes Ukrajinu. Jak v tomto může Vladimir Putin, potažmo Rusko, Slovensku pomoci, když je Rusko s Ukrajinou ve válce?

Dobře víte, že ruský plyn chodí do Evropy různými trasami. Slovensko jedná i s Ázerbájdžánem. Dnes (v pondělí, pozn. red.) bylo také oznámeno, že ruský plyn do České republiky pouze letos vzrostl o 500 procent.

Ruský plyn tady je. Vidíme to i z fabrik, které se tváří, že by diverzifikovaly, ale na rozložení těch molekul přesně ví, odkud plyn pochází.

Slovensko na hlavu obyvatele patří mezi největší ekonomické podporovatele Ukrajiny. V tomto ohledu bychom byli rádi, kdyby nás každý ušetřil morálních soudů.

Otázkou dnes je, zda je Ukrajina důvěryhodným partnerem a zda je ochotna respektovat asociační dohodu, kterou podepsala s Evropskou unií a která jí dala povinnost se chovat určitým způsobem.

25 procent elektřiny, která jde na Ukrajinu, proudí přes naše území. Myslím si, že stejně jako máme právo starat se o Ukrajinu energeticky, máme také právo požadovat, aby Ukrajina respektovala platné smlouvy.

Výsledek cesty do Moskvy

Jaký výsledek má tedy cesta Roberta Fica do Moskvy? Přinesla řešení ohledně dodávek plynu? Jak Vladimir Putin v tomto Slovensku pomohl?

Premiér Fico měl více než dvouhodinový rozhovor s prezidentem Putinem. Na vládě nás o tom informoval v pátek, protože jsme měli kvůli lékařům mimořádné zasedání. Řekl nám, že se pojede setkat s prezidentem Putinem. Poté řekl, že chce jet i na Ukrajinu.

Když se chcete bavit s Ukrajinci, kteří hovoří o nějakých modalitách, potřebujete z ruského zdroje přesně vědět, co je pro ně přijatelné. Jakým způsobem se ta smlouva dá nebo nedá uzavřít.

Myslím si, že na tohle dostal premiér Fico naprosto jasné odpovědi. O nich je nejdříve třeba informovat prezidenta a poté k tomu budu moct říct více.

Podle premiéra Fica byla jeho cesta reakcí právě na postoj ukrajinského prezidenta Zelenského. Ukrajina podle něj poškozuje finanční zájmy Slovenska. Z druhé strany, pokud by transit trval dál, Ukrajina by poškozovala své vlastní zájmy, protože by nechala vydělávat nepřítele, se kterým vede válku. To je postoj prezidenta Zelenského. Proč má premiér Fico pocit, že na tomto něco změní jednání v Moskvě?

Tohle je trochu falešné tvrzení pana Zelenského, který nemá žádné jiné příjmy kromě těch, které mu pošlou západní země. Ukrajina funguje pouze na základě transakcí, které finančně přijímá. Naše národy to musí vyrobit, lidé to musí zdanit, průmysl se na to musí složit.

Nevidíme v tom žádný rozdíl – proč bychom měli kupovat přebalenou ropu nebo plyn, který k nám přichází různými cestami a je to stejný plyn, jen s tím rozdílem, že tam jsou obrovské přirážky? Nikdo nám ještě neodpověděl, proč je to udržitelná strategie.

Slovensko nechce od Ukrajiny nic kromě toho, aby se chovala jako seriózní partner, který uzavřel asociační dohodu s Evropskou unií a podle které má povinnost přepravovat plyn.

Závislost na ruské ropě a plynu

Ale i Slovensko v roce 2022 v EU souhlasilo se závazkem zbavit se závislosti na ruské ropě a plynu. Ukrajina avizuje už od léta, že transit ruské ropy přes své území zastaví. Slovensko tedy nemá zajištěnou dodávku z jiných zdrojů?

Ano, hlasovala pro to v roce 2022 předchozí vláda, která ve volbách utrpěla naprostou porážku. Je to stejná vláda, která způsobila, že Slovensko dnes nemá létající stroje, žádné stíhačky, žádnou armádu. Absolutně rozložili naší obrannou schopnost...

Ale i vláda Roberta Fica deklarovala, že vpád Ruska na Ukrajinu je porušením mezinárodního práva.

Samozřejmě je. To je úplně v pořádku. Právě proto máme i my právo, bez ohledu na to, kdo porušil právo, vyžadovat od Ukrajiny plnění jejích závazků.

Ale znova se vracím k té otázce – má Slovensko zajištěné dodávky z jiných zdrojů?

Samozřejmě, že má.

Proč je potom takový problém, že nebude proudit plyn z Moskvy?

Kvůli rozdílu v ceně. Plynu je dost a Slovensko je zabezpečené, takže se nestane, že při odpojení plynu nebudeme mít čím topit – budeme. Rozdíl je však v ceně – transakční náklady, dodatečné náklady a nájem, když víme o podezření, že jde často o tu stejnou ruskou komoditu.

Naše odhady jsou, že v případě Slovenska mohou roční náklady přesahovat 300 milionů eur. Jakožto zodpovědní politici máme právo se ptát, proč by naši občani, kteří Ukrajině tolik pomohli, měli platit více peněz kvůli tomu, že se Ukrajina rozhodla nerespektovat vlastní asociační dohodu.

Slovensko má ale s ruským Gazpromem smlouvu o dodávkách plynu do roku 2034. Neměl by to být Gazprom, kdo se postará o to, aby tuto smlouvu plnil a zajistil dopravu plynu na Slovensko? Neměl by to být Gazprom, kdo přijede do Bratislavy?

Přesně to bylo součástí těch debat pana premiéra.

To znamená, že pan premiér se dohodl s prezidentem Putinem, že Gazprom bude jednat se Slovenskem a zajistí nějakým způsobem tu dodávku?

Předmětem těch debat bylo, abychom znali jasné odpovědi na jasné otázky. Ještě jednou zopakuji, že prezident Zelenskyj zčistajasna na Evropské radě dost zvláštním způsobem jen tak oznámil, že nemůžou respektovat vlastní závazky.

Bylo úplně přirozené a logické, že premiér všem našim partnerům – nevidíme nic, co by zpochybňovalo ukotvení Slovenska v těchto institucích – oznámil, že si do Moskvy pojede promluvil o možném trasování tohoto plynu. Na vládě nám řekl výsledky, které, pokud dovolíte, budou nejdříve prodiskutovány na území Slovenska i s prezidentem.

Prospěch pro Slovensko

Když se v neděli k té schůzce vyjádřil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, uvedl, že Vladimir Putin mluvil o svém pohledu na dění na Ukrajině, situaci na bojišti, o cestách k ukončení bojů a že jednali taky o vzájemných vztazích a energetice. Z toho ruského pohledu to vypadá, že otázka ruské plynu byla spíše okrajovou záležitostí.

To z toho určitě nevyplývá. Byla to podstatná záležitost a i ruská strana uvedla, že se otázka energetických dodávek řešila velice do hloubky. Slovensko je odkázané také na jádrové palivo, to každý ví.

Můžu říct, že pro slovenskou stranu, jakožto pro stát, který sousedí s Ukrajinou, je otázka ukončení konfliktu velmi důležitým bodem zahraniční politiky. Když jsme byli na návštěvě Číny s prezidentem Si, probírali jsme s panem premiérem otázku války na Ukrajině.

V popředí to bylo i na návštěvě premiéra Fica v Brazílii, protože existuje čínsko-brazilský mírový plán, který Slovensko podporuje. Děláme jen to, co je i v zájmu Slovenska, aby ten strašný konflikt skončil. A předpokládáme, že tímto směrem půjdou také kroky prezidenta Trumpa.

Cesta Roberta Fica do Moskvy přináší problémy i Evropské unii, protože nemluví jedním hlasem. Zároveň Ukrajina je soused Slovenska, tím pádem se ty vztahy také významně zhorší. Jaký reálný prospěch má z tohoto jednání Roberta Fica s Putinem Slovensko jako stát?

Paní redaktorko, dovolím si nesouhlasit s tvrzením, že se ty vztahy zhorší. Slovensko je myslím jediná země, která za sebou má více než dvě jednání mezi vládami – ne jednání premiérů, ale celých vlád. Na rozdíl od Ukrajiny jsme velmi loajální.

Sám jste mluvil o tom, že tam byla nedohoda prezidenta Zelenského a premiéra Fica.

Vždyť říkám, že ano. Na poslední Evropské radě nám pan Zelenskyj řekl, že nebude respektovat asociační dohodu, ke které se zavázal.

A ten reálný prospěch pro Slovensko z této návštěvy podle vás?

Paní redaktorko, my snad máme právo od partnera, kterému dodáváme 25 procent elektrické energie, vyžadovat, aby respektoval asociační dohodu. Ta asociační dohoda předpokládá možnost si přes jejich území dodávat jakýkoliv zdroj suroviny, jaký jsme si dohodli. A to je jediné, co od nich chceme.

My o této věci budeme jednat a víme, že jsme na konkrétní otázky na ruské straně dostali konkrétní odpovědi. To je na další jednání a věřím, že je pro nás potřebné pokračovat s Ukrajinou. Nikdy nebudeme přihlížet k tomu, že se dohody nerespektují. Podstatou je, že stále nerozumíme, proč bychom měli platit více za častokrát ten samý plyn.