Vánoční tržby maloobchodů v USA by mohly překonat bilion dolarů, poprvé v historii

Vánoční tržby maloobchodů ve Spojených státech by letos mohly poprvé překonat hranici jednoho bilionu dolarů (22,6 bilionu korun) a jejich růst by mohl být nejvyšší od roku 2011. Přispívají k tomu nízká nezaměstnanost, solidní růst příjmů a vyšší důvěra spotřebitelů. Vyplývá to z průzkumu společnosti eMarketer, jehož výsledky zveřejnil server CNBC. Washington 7:35 7. listopadu 2018

Celkové maloobchodní tržby v USA v období od 1. listopadu do 31. prosince by letos měly činit 1,002 bilionu dolarů. To představuje nárůst o téměř šest procent.

Tržby kamenných obchodů se mají zvýšit o 4,4 procenta na 878,38 miliardy dolarů. Tržby internetových obchodů mají vzrůst o 16,6 procenta na 123,73 miliardy USD. Podíl internetových obchodů na celkových tržbách tak stoupne na 12,3 procenta.

Zpráva přichází v době obav o budoucnost kamenných obchodů, když firmy jako Sears a Toys 'R' Us čelí bankrotu a další maloobchodní společnosti zavírají stovky obchodů po celé zemi kvůli silné konkurenci internetových firem, jako Amazon a eBay.

Analytička eMarketer Cindy Liuová se domnívá, že hlavní bitva se letos uskuteční mezi internetovým prodejci, a to o vyšší podíl na trhu. Lze tak podle ní očekávat více akcí na podporu prodeje a nabídku různých výhod, jako zasílání zdarma a rychle, protože se obchodníci budou snažit co nejvíce konkurovat Amazonu.