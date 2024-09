V rozpočtu jsou rekordní investice. Aby na to byly prostředky, je třeba v resortech šetřit, říká Výborný

Rozpočet na příští rok naplánoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se schodkem ve výši 230 miliard korun, o 22 miliard méně než letos. Část ministrů ale ještě žádá o další peníze před tím, než vláda rozpočet schválí a 23. října se k němu vyjádří Poslanecká sněmovna. „Každý musí hledat vnitřní úspory v rámci jednotlivých resortů. Ne každý člen vlády udělal maximum,“ řekl Českému rozhlasu Plus ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 13:06 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) je návrh státního rozpočtu prorůstový. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ekonomové míní, že schodek rozpočtu by mohl být ještě nižší. Resort financí totiž čeká v příštím roce solidní růst a nízkou nezaměstnanost i inflaci. Jaký je váš pohled?

Myslím, že tohle je maximum možného. Když se realisticky podíváme na situaci, v jaké jsme, tak rozpočet je výrazně prorůstový. Historicky tady máme největší množství prostředků na rekordní investice. A jsou daleko větší než v době, kdy si to vlády před námi mohly dovolit, protože byl ekonomický růst.

Se znalostmi detailů včetně mandatorních výdajů v sociální oblasti i třeba právě v zemědělství se domnívám, že jsme skutečně na maximu možného.

Jenže jsou tu ještě nápady části koaličních partnerů včetně vaší strany. Například Starostové chtějí přidat na nepedagogické pracovníky či vysoké školy. Vy si dovedete představit další přesměrování financí do školství?

Myslím, že je potřeba využít ten čas v rámci harmonogramu přípravy státního rozpočtu, těch tří týdnů, na to, abychom s kolegy ministry ve vládě vedli tuto debatu.

Dovedu si představit spíše kosmetické drobnosti a detaily. Myslím, že každý z nás musí hledat vnitřní úspory v rámci jednotlivých resortů.

Můžu mluvit za sebe. Nám se na ministerstvu zemědělství podařilo za poslední dva roky snížit počet pracovníků o víc než deset procent. Aktuálně slučujeme tři výzkumné organizace, které pod náš resort spadají. A mohl bych pokračovat dál.

Myslím, že ne každý z členů vlády udělal maximum. Já tu odpovědnost nesu čtrnáct měsíců a přistoupil jsem k tomu naplno. Byť to někdy není jednoduché, byť to vyvolává někdy ostré reakce z druhé strany. Ale když konsolidujeme, je potřeba to vzít skutečně vážně. A potom je možné mít finance na strategické investice.

Takže už není nutné, aby se výnosy z emisních povolenek přesměrovaly pro váš resort, jak si přeje váš stranický předseda Marian Jurečka (KDU-ČSL)?

To řekl pan předseda Jurečka naprosto správně. My tady máme predikovaný výnos z emisních povolenek. A já jsem už z logiky věci přesvědčen, že by tyto finanční prostředky měly směřovat tam, kde emise škodí dlouhodobě. V případě resortu zemědělství jsou to lesy.

Máme tu závazek vůči nestátním vlastníků lesů. Zvláště teď, kdy obnovujeme lesy po kůrovcové kalamitě. To je přesně ten cíl, kam jsme u těchto prostředků směřovali. Tady s předsedou Jurečkou jednoznačně souhlasím. Ale to je debata uvnitř samotného státního rozpočtu a jeho struktury.

Stále jste mi neodpověděl, jestli by bylo vhodné přesunout část financí do školství.

To je odpovědnost ministra Mikuláše Beka (STAN). Přiznám se, že neznám úplně detaily této kapitoly. Já vím, že se dlouhodobě hovoří o finančních prostředcích pro vysoké školy.

Myslím, že i v tomto případě platí, že je potřeba hledat primárně úspory uvnitř resortu samotného. Ale nevylučuji, že v rámci debaty a spíše drobných přesunů v rámci jednotlivých kapitol se dostane i na vysoké školy.

Miliardy pro Bartoše?

Na podporu bydlení žádají Piráti o sedm miliard korun navíc.

Myslím, že vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) by měl teď hlavně napnout všechny síly na to, aby tady vůbec nové bydlení mohlo vznikat. Protože digitální stavební řízení nefunguje úplně dobře. To by pro něj měl být první úkol.

Takže dodatečné finance nikoli?

Za tuto kapitolu nese odpovědnost vicepremiér Bartoš, nikoliv KDU-ČSL.

Musím podtrhnout a zdůraznit, že tohle je jeden z klíčových úkolů této vlády. Dostupné bydlení je velký problém pro mladé rodiny s dětmi. Myslím, že klíčový rezultant je ministerstvo pro místní rozvoj.

Omlouvám se, pokud budu možná trochu moc kritický, ale nejsem si jistý, jestli zatím byly ty tři roky využity úplně tak, jak by měly být. A jestli to spasí miliardy navíc, to si také nejsem úplně jistý.

Ale nevylučuji to. Pokud to bude odpovídat potřebám skutečnosti, tak k navýšení dojde. Ale je potom třeba vidět výsledky.