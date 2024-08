Pilný: Plošně bych nepřidával. Ale některé profese jsou na tom kriticky, těm bych platy zvýšil

Vláda a odbory jednají o zvýšení platů ve veřejné sféře od září. Premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že na to státní kasa nemá, a podle části ministrů by se přidávat mohlo až od ledna. „Nemůže jít o plošné přidávání, protože na to státní rozpočet ani tento rok, ani ten příští nemá,“ míní pro Český rozhlas Plus exministr financí Ivan Pilný (dříve ANO). „Na druhou stranu vzrůstá nespokojenost lidí. Já tu frustraci chápu,“ dodává. Rozhovor Praha 13:37 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Pilný | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Rozumíte požadavkům odborů?

Práce odborů je jasná, vždy budou usilovat o zvýšení platu zaměstnanců. To je jejich práce a strategie.

Na druhou stranu je potřeba říct, že v některých resortech a některých profesích, to jsou třeba sociální služby, pracovníci ve vězeňské službě a nepedagogičtí pracovníci, je situace velmi obtížná. A pokud nechceme zavřít školní jídelny, nebo pokud prezident nevyhlásí rozsáhlou amnestii jako kdysi Václav Havel, tak je nutné tuto situaci řešit.

Já jsem velkým odpůrcem plošného přidávání, protože to nerozlišuje kvalitu pracovníků. Už by bylo konečně na místě vyměnit kvantitu za kvalitu a lidi lépe platit, ale zároveň od nich vyžadovat nějaký výkon, jako je to obvyklé v soukromé sféře.

Nebylo by poněkud ošemetné, kdyby vláda rozlišovala mezi těmi, co dostanou přidáno, a těmi, co nedostanou?

Situace je taková, že nám narůstá státní dluh, i za této vlády je to o stovky miliard korun, už je daleko přes tři biliony korun. Je to cesta do pekel. Sestavování rozpočtu na příští rok přinese zase obrovský schodek a zvýšení státního dluhu. Jenom jeho obsluha se dnes blíží 100 miliardám.

Je potřeba s tím něco udělat a týká se to samozřejmě i rozpočtu na příští rok, který se utajeně připravuje. Zároveň si myslím, že ministerstva zodpovědná za profese, které jsem jmenoval, by určitě měla projevit velkou snahu najít cestu, jak tohle řešit.

Vy sám jako bývalý ministr financí tuto cestu vidíte? Myslíte si, že by ministerstva mohla najít peníze na zvýšení platů v těchto profesích ještě od září?

Moje zkušenosti s projednáváním státního rozpočtu, kdy požadavky ministrů přesahovaly předpokládaný schodek o stovky miliard, říkají, že pokud je vyvinutý dostatečný tlak a je snaha to řešit, tak se peníze najdou.

Ale nevím, jestli je situace opravdu tak kritická, aby to bylo od září. Je to možné. Signály, které chodí z těchto profesí, o tom svědčí. Ta částka není zas tak obrovská.

Nemůže jít ovšem o plošné přidávání, protože na to státní rozpočet ani tento rok, ani ten příští nemá.

Dovedete si představit přidání o sedm, respektive deset procent vybraným profesím, jak to před pár týdny navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí?

Nevím, jak jednání o rozpočtu probíhají. Když jsem pracoval na rozpočtu já, tak to bylo veřejně a jednání se všemi ministry probíhala tak, že po jednání jsem vždy vydal prohlášení, které požadavky byly splněny a které být splněny nemohou.

Teď za zavřenými dveřmi probíhá chaotické jednání, ve kterém si jednotlivé strany koalice sbírají politické body. Já opravdu nevím, v jakém stavu to je.

Ale veřejné finance jsou ve stavu, ve kterém obrovským způsobem narůstá státní dluh, narůstá i jeho obsluha.

Na druhou stranu vzrůstá nespokojenost lidí nejen v zaměstnání. Ale také v tom, že nemohou sehnat pediatra nebo praktického lékaře, jezdí po rozbitých silnicích... Já frustraci našich občanů naprosto chápu.

Vláda dává najevo, že je platy připravená zvednout od ledna. Vidíte tam prostor, jak to vybalancovat s rozpočtovou odpovědností?

Rozpočtovou odpovědnost by měl ministr financí nekompromisně hájit a měl by ho v tom podporovat premiér, jak to bylo třeba za vlády premiéra Bohuslava Sobotky (SOCDEM), ve které jsem byl. To je bez debaty.

Ministr financí ale má nakonec na vládě jeden hlas, může být přehlasován. Ale měl by se daleko razantněji a tvrději vzepřít jakýmkoliv snahám zvětšovat rozpočtový schodek.

Plošné zvyšovaní platů ve veřejné sféře je způsobené také tím, že platy tam jsou rozdělovány tabulkovým systémem. Pokud si někde seženete diplom a odpracujete si nějaký čas ve veřejném prostoru, tak se vám tabulkově platy navyšují.

To je podle mého názoru hrozné. Měl by se změnit služební zákon a měli bychom vyměnit kvantitu za kvalitu lidí.