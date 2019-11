Vláda chce urychlit výstavbu internetových sítí na venkově. Zruší poplatky obcím, některé jsou proti

„Díváme se na projekt, který aktuálně prochází fází realizace,“ říká pro Radiožurnál Antonín Mlejnek, spolumajitel Edera Group, která poskytuje internet ve východních Čechách a ukazuje plány na výstavbu jedné optické sítě.

„Trasa jde přes staré město, za metr čtvereční na věcných břemenech platíme až 1500 korun,“ pokračuje. Podobné ceny jsou pro společnost už na hraně návaznosti, případně za ní. „Kdybychom to nespojili něčím další, tady vznikly třeba přípojné body pro kamerový systém, tak bychom to asi nikdy nerealizovali. Náklady bychom nebyli schopni přežít.“

Jde o typickou situaci, se kterou se potýkají taky další regionální operátoři. Náklady na výstavbu optických sítí se v některých lokalitách kvůli poplatkům pro samosprávy vyšplhají tak vysoko, že se jim nevyplatí sítě pokládat. Rychlý internet pak chybí v místech, kde žije jen pár desítek lidí.

„Vyřešíte všechny vlastníky a na stole vám přistane cifra, které je téměř ekvivalentní s tím, kolik stojí práce. Náklady jsou prakticky identické jako cena věcných břemen,“ dodává Mlejnek.

Bílá místa

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které plánuje rychlý internet dostat právě i na venkov na tak zvaná bílá místa, chce proto poplatky zrušit. Kromě pozemků státu by chtělo upravit cenu, kterou si účtují taky kraje nebo obce.

„Veřejný zájem zavedení internetu do každé domácnosti je nadřazen tomu, abychom vybírali peníze, ale hlavně tomu, abychom zdržovali celý proces výstavby a dostávali se do situace, kdy bychom do cílových let nezvládli pokrýt každé bílé místo,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zmíněná bílá místa chce resort pokrýt nejpozději do roku 2023.

Teď ceny začínají na několika stovkách, ale můžou dosáhnout až několika tisíc korun za metr čtvereční. Mezi obcemi nepanuje na záměr ministerstva jednotný názor.

Část z nich aktivitu vítá, protože může zjednodušit zavádění internetu. Jiným se plán nelíbí a říkají, že je pouze na nich, jak vysoké poplatky budou za využití svých pozemků vybírat. Navíc by se potýkaly s výpadkem příjmů.

Desetina ročního příjmu

„Určitá část obcí se k tomu staví rezervovaně, protože jde o příjem do jejich rozpočtu. Hlavně v menších obcích je každá koruna velmi podstatná,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Třeba krajská města vyberou na těchto poplatcích v průměru jeden milion korun za rok. V jejich rozpočtech jde zpravidla o zanedbatelnou částku. U menších obcích ale podle Lukla můžou poplatky tvořit až desetinu ročních příjmů.

Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu, který sdružuje regionální operátory, ovšem namítá, že bez snížení poplatků se malé obce rychlého internetu nedočkají.

„Obec se buď musí smířit s tím, že dá operátorovi nějaký benefit v podobě nízké služebnosti, anebo nebude mít vysokorychlostní infrastrukturu. Obce tady nejsou od toho, aby tvořily zisk, ale aby se podílely na blahu svých občanů,“ říká Rejzek.

Konkrétní změnu zákona hodlá ministerstvo teprve předložit. Počítá ale taky s dalšími změnami, které mají výstavbu sítí pro rychlý internet usnadnit. Třeba vlastníci nemovitostí by podle plánů státu neměli bránit obyvatelům domů ve zřízení přípojky.

Operátoři by taky mohli získat právo budovat prvky sítí společně s výstavbou liniových staveb - tedy silnic nebo železnic.