Vývoz ropy z Ruska se loni snížil o 2,2 procenta. Podle médií klesl na 295 milionů tun

Vývoz ropy z Ruska se loni snížil o 2,2 procenta na 295,12 milionu tun. Uvedl to v pondělí ruský list Kommersant, který se odvolává na informované zdroje. Snížily se dodávky ropovodem Družba na Slovensko a do České republiky, ale také z přístavů Novorossijsk a Usť-Luga napojených na evropskou trasu. Zvýšil se naopak objem dodávek ropovodem Družba do Maďarska a z přístavu Kozmino, odkud se vyváží ropa zejména do Číny a do Indie.

Moskva 15:29 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít