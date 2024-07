Jihomoravští silničáři musí do pěti let opravit nebo postavit přes 40 silnic kvůli dostavbě Dukovan

Silničáři v Jihomoravském kraji musí opravit nebo postavit přes 40 úseků silnic nebo mostů, po kterých budou jezdit nákladní auta do Dukovan. Místa jsou součástí návozových tras těžkého nebo velkého materiálu. Ten bude potřeba pro výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny. Brno 22:36 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na elektrárnu Dukovany | Foto: Růžena Vorlová | Zdroj: Český rozhlas

Návozové trasy jsou na jihu Moravy dvě. První vede od dálnice D2 kolem Židlochovic k dálnici D52, pak po silnici číslo 53 a odtud dál přes Miroslav a kolem Moravského Krumlova. Druhá trasa míří od Brna přes Želešice, Silůvky, Moravské Bránice nebo Ivančice.

Dohromady je v těchto oblastech 42 míst, kde jihomoravské silničáře čekají opravy mostů a silnic nebo jejich rozšíření tak, aby buď unesly, nebo se na ně vešel těžký náklad.

Dělníci budou stavět i úplně nové silnice – vznikne obchvat Želešic a částečně taky Neslovic. Všechny stavby musí být hotové do konce roku 2028. Rok předtím musí být alespoň jedna ze dvou tras průjezdná.

Mapa připravovaných staveb nájezdových tras kvůli nové výstavbě JE Dukovany | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

„Na té přípravě intenzivně pracujeme. Vypsali jsme soutěže na projektové dokumentace, někde už se projektuje. Dostali jsme letos 35 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury právě na tyto projekty, v dalších letech bychom měli obdržet 2,2 miliardy na realizace těch opatření a úpravy těch návozových tras,“ říká šéf krajských silničářů Roman Hanák.

Zmíněné 2 miliardy a 200 milionů korun mají silničáři od státu slíbené. Pokud budou některé práce stát víc peněz, náklady uhradí Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu.

Opravy se z hlavních tahů, tedy dálnic nebo silnic první třídy, se týkají jenom jedné – spojnice Pohořelic a Znojma, tedy silnice číslo 53. Její kompletní rekonstrukce měla začít loni.

Přepracování projektu

Ředitelství silnic a dálnic ale dostalo od ministerstva dopravy za úkol projekt přepracovat tak, aby na tomto tahu vedly střídavě tři pruhy a provoz byl tedy plynulejší a bezpečnější.

„Chtěli bychom soutěžit zhotovitele v roce 2025 a se stavební sezónou 2026 tu stavbu zahájit. Ujistili jsme naše partnery v ČEZu a ministerstvo průmyslu a obchodu v tom, že v té trase nebudeme překážet po roce 2028-2029,“ říká David Fiala z jihomoravské pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Silničáři nyní hledají firmu, která podél dvaceti kilometrů silnice udělá záchranný archeologický průzkum. Předpokládané náklady na celou stavbu přesahují 2 miliardy a 100 milionů korun. Takže se skoro rovnají tomu, co na svých 42 menších úseků silnic dostane Jihomoravský kraj.

A investice v souvislosti s výstavbou nových dukovanských bloků se možná bude týkat i železnice. Moravský Krumlov totiž usiluje o to, aby byla včas elektrifikovaná trať z Brna do krumlovské místní části Rakšice. Z tohoto místa vede do Dukovan vlečka a sypký materiál by se tedy mohl vozit po kolejích.

Jihomoravský kraj ještě pár lety operoval s tím, že za státní peníze kvůli dostavbě Dukovan postaví i obchvat Blučiny u dálnice D2. To už ale neplatí. Hejtmanství nedostane peníze od státu na opravu návozových tras.

Jihomoravský kraj ale obchvat plánuje financovat jinak i s případným využitím dotací. Plán je takový, že v tomto roce začnou silničáři vybírat firmu, která začne obchvat tranzitem zatížené obce stavět příští rok. A to bude stát další stamiliony korun.