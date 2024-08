Zemědělské dotace pro mladé příliš zvýhodňují ženy. Resort rozděluje přes 700 milionů

Ministerstvo zemědělství plánuje upravit dotace na podporu mladých začínajících zemědělců. Podle resortu totiž příliš zvýhodňovaly ženy na úkor mužů. V dotačním titulu k zahájení činnosti mladého zemědělce bude letos podobně jako loni více než 700 milionů korun. Žádat si o ně můžou začínající farmáři od 8. října. Praha 15:42 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zemědělství plánuje upravit dotace na podporu mladých začínajících zemědělců. Podle resortu totiž příliš zvýhodňovaly ženy na úkor mužů | Zdroj: Profimedia

Peníze byly v dotačním titulu z loňského podzimu rozdělené půl na půl pro muže i ženy. Žádosti si o ně podalo 239 žen a 436 mužů. Zatímco žen uspěla naprostá většina, u mužů byl schválený zhruba každý druhý předložený projekt. Tento nepoměr chce resort změnit, aby uspělo přibližně stejné procento mužů a žen.

„Budu se snažit, aby to bylo velmi spravedlivé a aby za mnou nechodili staří farmáři, zemědělci a nevyčítali mi, že jenom proto, že mají syna a nemají dceru, tak měli nižší šanci na úspěch,“ uvedl pro Radiožurnál ministr zemědělství z KDU-ČSL Marek Výborný.

Jako rozpočet Brna. V důsledku eroze ročně přichází Česko o 18 miliard korun Číst článek

Vyčleněná částka - zhruba 700 milionů - už by neměla být rozdělená jedna ku jedné. Poměr chce ministerstvo vyhodnotit až po příjmu žádostí.

Řešení rovnosti mužů a žen vychází z podmínky, kterou si dala Evropská komise při schvalování Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Její promítnutí do dotačního titulu má podle ministerstva zemědělství přispět k naplnění jednoho z cílů plánu, kterým je právě podpora rovnosti a zvýšení zapojení žen v zemědělství.

Například agrární analytik Petr Havel si ale myslí, že by mělo ministerstvo hledat jiné způsoby, jak naplnění tohoto cíle zajistit: „České zemědělství, a nejen české, i to evropské, trpí problémem generační výměny a řekl bych, že v tomto případě je důležitější prioritou, pokud možno, podpořit jakékoliv žadatele a zájemce o vstup do oboru zemědělství.“

Podobné rozdělení na muže a ženy nemá žádný jiný dotační titul, který vychází ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky.

Žádné stížnosti

23:23 AI v zemědělství? Fyzikálně-kybernetické systémy mohou být pro zemědělce přínosem, říká odborník Číst článek

Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jana Šebka nedává rozlišování na muže a ženy při rozdělování dotací příliš smysl: „Z praxe nezaznamenáváme žádné stížnosti nebo nějaké nevyrovnanosti v tom, že by třeba žen v zemědělství bylo málo.“

Podporu mladých začínajících zemědělců ale asociace vítá kvůli nutnosti generační obměny v zemědělství.

Podobně to vidí taky Agrární komora. „Považujeme za důležité především motivovat mladé, aby měli o práci v zemědělství zájem a lhostejno, zda se jedná o ženy, či muže,“ říká její mluvčí Barbora Pánková.

Podíl žen v zemědělství v Česku dosahuje zhruba třiceti procent. Podle dat Českého statistického úřadu z roku 2022 pracovalo v zemědělství zhruba 36 tisíc žen a 95 tisíc mužů.