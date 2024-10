Představte si hypotetickou situaci. Utekli jste třeba z Afghánistánu, máte za sebou několik týdnů nebezpečného putování. Blížíte se k německé hranici a před vámi je kolona, silnice v online mapě svítí rudě. Tušíte proč – německá vláda s velkou pompou slíbila zavedení kontrol na vstupu do země, aby se do ní nedostali lidé jako vy. Komentář Berlín 6:30 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo zavedlo kontroly na hranicích s Rakouskem | Foto: Pavel Polák

Očividně ale nezvládá hlídat všude, takže váš draze zaplacený převaděč zahne na vedlejší cestu a vy do cílové destinace dojedete jen o něco později. Německá policie, jejíž personální kapacity jsou už tak natažené k prasknutí, pečlivě hlídá auta o 10 kilometrů vedle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Helena Truchlá: Debata o migraci se v Německu utrhla ze řetězu

Ne, neexistuje jednoduchý návod na to, jak v Evropě řídit migraci a dostát přitom všem morálním, právním i praktickým zásadám. Když se ale navrhovaná řešení mýlí už v počáteční analýze, nemají šanci na úspěch vůbec žádnou.

Akutní nouze?

Hraniční kontroly jednostranně zavedené německou vládou jsou dílčím pokusem o řešení, který zatím především rozhněval sousední státy. I kdyby byly hranice skutečně nepropustné, mohou na nich lidé dále žádat o azyl, do Německa vstoupit – a pak se tam zuby nehty snažit zůstat.

S násilím je to na obou stranách stále horší, popisuje polsko-běloruskou hranici humanitární pracovnice Číst článek

Konzervativní opozice proto navrhuje právo na azyl vypnout vyhlášením nouzového stavu na půdorysu evropských pravidel. Jenže když se podíváme na čísla, žadatelů o azyl v Německu letos ubylo, a to asi o pětinu.

Na akutní nouzi to tedy nevypadá. Ovšem redukovat migraci na statistiky také nestačí. Je fakt, že Německu prospěje podívat se na realitu otevřenějšíma očima.

Ani stávající situace totiž není úplně humánní. Uprchlíci tráví někdy i roky zavření v přeplněných azylových centrech se zákazem pracovat a z evropských srovnání vychází Německo jako místo s nejhorší diskriminací lidí s tmavou barvou pleti.

Je ale na místě myslet i na lidi, kteří bydlí v blízkosti těchto azylových center a mají strach z nově příchozích, kteří relativně častěji než domácí obyvatelstvo páchají trestné činy, včetně tak odporných jako jsou znásilnění a vraždy.

Plýtvání silami

Z různých koutů, třeba od rakouských národních konzervativců, zaznívají spokojené hlasy zadostiučinění, že Němcům „konečně došlo, že to takhle dál nejde”. Evropa má ale z německého postoje být spíš nervózní. Protože kouzelnou hůlku, kterou by Němci lidi na svých hranicích prostě přenesli zpět domů, nemá nikdo. Méně lidí v Německu proto v prvé řadě znamená více lidí někde jinde.

Východní Němci se bojí války. Z historické zkušenosti věří, že se s Ruskem lze domluvit, říká expertka Číst článek

Je to přitom teprve ani ne šest měsíců, co se evropské země po mnoha letech shodly na tom, že chtějí migraci řešit společně. Urychlit byrokracii, humanitární pomocí přispět k tomu, aby tolik lidí nemuselo na drsnou cestu do Evropy vůbec vyrážet, ochránit ty, kteří to potřebují, a získat víc pracovních sil.

Teď mají všechny státy dva roky na to domluvená pravidla propsat do funkčních národních zákonů.

Plácat místo toho síly a politický kapitál, a navíc spustit lavinu zavírání hranic v rámci schengenského prostoru znamená v konečném důsledku nikomu nepomoct a uškodit evropské ekonomice. A to je to poslední, co si můžeme dovolit.

Autorka je analytička a publicistka, žije v Berlíně