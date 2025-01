Do posledního vládního roku vstupuje čtyřkoalice s nejedním deficitem. Vystačí jí strašení Babišem?

Vládu Petra Fialy (ODS) čeká poslední rok u moci. A už nyní je jasné, že co do výkonu politiky toho moc neuvidíme. Příští rok jsou volby, a dá se očekávat, že co nevidět začne podprahová a potom i zcela otevřená kampaň a boj o moc. Vzhledem k obsahu Fialova vánočního projevu je zjevné, že hlavní osou boje mezi Spolu a ANO bude standardní strašení Andrejem Babišem coby ohrožením demokracie. Je paradoxní, že tentokrát je to skutečně opodstatněné. Komentář Praha 6:29 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, premiér a předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marek Výborný podepsali memorandum o společné kandidatuře v rámci koalice Spolu ve sněmovních volbách 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš se za poslední roky zcela otevřeně posunul směrem ke krajní pravici, kterou reprezentuje v Evropském parlamentu. Navíc se stihli ještě více radikalizovat jeho zahraniční političtí kolegové.

Viktor Orbán i Robert Fico dnes v rámci Evropské unie představují úplný okraj, což se potvrdilo Ficovou návštěvou u válečného zločince Vladimira Putina. Je dobré mít na paměti, že právě tito dva politici šéfovi ANO nejvíce imponují.

Existuje tedy oprávněná obava, že Babiš bude chtít českou republiku přetvořit směrem k více autoritativnímu režimu. Zvláště pokud se český oligarcha rozhodne přizvat ke spolupráci Stačilo! nebo Motoristy, jejichž šance na vstup do Poslanecké sněmovny nejsou malé.

Problém však je, že to všechno víme už dlouhodobě a vláda se mohla rozhodnout podobnému ohrožení předejít kvalitní a důvěryhodnou politikou. To se nestalo. Místo toho zcela otevřeně ignoruje společenské problémy, rostoucí sociální nerovnosti a v oblastech, které jsou pro drtivou část méně privilegované společnosti zásadní, nic důležité neudělala.

Ekonomika, bydlení, školství

Nejvíce je to vidět na třech oblastech. Tou první je ekonomika. Výzkumy ukazují, že vláda přidávala těm, kteří to nepotřebují, a na ty, jež se v sociálním žebříčku propadají stále níže, nebrala ohledy.

Navíc byla v komunikaci tak zásadních otázek, jako je státní rozpočet, netransparentní.

To vše vede jen k prohlubování nedůvěry v politiku. Třeba i proto, že navzdory neustálým moralistickým proklamacím má Fialova vláda v lecčem podobné populistické tendence jako Babiš, jen rámované jiným typem politiky.

Naprostá katastrofa panuje i v oblasti bydlení. Krizi tu máme už několik dlouhých let a žádná vláda, ani ta Babišova, ji nebrala vážně. Dospělo to do bodu, kdy mám už několik let za sebou nejméně dostupné bydlení v Evropě na straně jedné a rostoucí počet lidí závislých na dávkách na bydlení na straně druhé. Je to čirá katastrofa.

Třetí oblastí je věda a vzdělání. Vláda se neustále prsila, jak chce do těchto oblastí investovat, aby naše společnost mohla být konkurenceschopná a vzdělaná. Realita je však jiná. Především česká věda za Fialovy vlády trpí a školství na tom není o moc lépe.

Vláda během posledních let promeškala šanci připravit zemi na případnou vládu Andreje Babiše větší stabilizací a financováním klíčových oblastí. Pokud Babiš příští rok vyhraje, což samozřejmě není nyní vůbec jisté, bude mít s případnou destrukcí demokratických institucí jednoduchou práci.

Strašit jeho návratem je sice legitimní politická strategie. Ale vzhledem k chybám, které vláda udělala, také velmi pokrytecká.

Autorka je publicistka a dokumentaristka