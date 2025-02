Poslední týdny to vypadalo, že se sociální demokracie chystá spáchat nejen společenskou a nejen politickou sebevraždu. Po svém nástupu do čela SOCDEM se bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nechala slyšet, že by ráda vytvořila širokou levicovou frontu, podobnou francouzské Nové lidové frontě. Komentář Praha 6:30 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demokratická levice má být formou opozice proti ultrapravici, ke které se Stačilo! mílovými kroky přibližuje | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Ponechme stranou, že toto francouzské uskupení se skutečně opíralo o různé strany – od těch liberálně zelených po zcela komunistické, což je scénář, který v České republice nejde realizovat. Už samotný nápad spojit sociální demokracii s KSČM byl alarmující a nedával příliš smysl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Stačilo Stačilo! Maláčová konečně dostala rozum

Jakkoli se komunisté stále jmenují komunisté, několik posledních let se chovají spíš jako dvojče Tomia Okamury. Vzývají nacionalismus, brojí proti migraci, drželi u vlády oligarchu Babiše a o socioekonomické podmínky lidí v zemi se jakoby zajímali jen naoko.

Přidejme k tomu fakt, že se tato strana nikdy úplně nedokázala vypořádat se svou totalitní minulostí a nepřevzala plně odpovědnost za zločiny, které před rokem 1989 páchala.

Se vznikem Stačilo!, antisystémového, xenofobního, konzervativně nacionalistického hnutí, začali komunisté připomínat teorii podkovy v praxi. Či spíše rovnou kruh. Spojili se s dezinformátory, jejichž zájem o problémy lidí je takřka nulový.

Zato jejich snaha budit ve společnosti nenávist, včetně té vůči slabším a zranitelnějším, je očividná. Podobně jako další, v Evropě především ultrapravicoví politici, si i Stačilo! vyzobává uměle vytvořené problémy, slaměné panáky, kterými přiživují kulturní i jiné války.

Dezinformátoři v hnutí?

2:20 SOCDEM nebude kandidovat s komunisty. ‚Stačilo! nechce zdůrazňovat levicová témata,‘ říká Maláčová Číst článek

To podstatné, tedy skutečnost, že se významné části společnosti opravdu nedaří dobře, v nich zaniká – a Stačilo! tak samozřejmě činí naschvál.

Naposledy se zástupci tohoto hnutí rozhodli útočit na Českou televizi způsobem, který byl zcela děsivý: Je normální veřejnoprávní televizi kritizovat, ne ji ale agresivně vyhrožovat zničením, tedy tak, jak to dělá bloger Vidlák, předseda Stačilo! Zvlášť, když sám Daniel Sterzik patří mezi nejznámější proruské dezinformátory.

Přesto, že všechno z výše uvedeného je o Stačilo! dlouhodobě známé, usilovala Jana Maláčová s nimi o spolupráci.

A to i poté, kdy bylo z tiskové konference Stačilo! zcela jasné, že Kateřina Konečná chce Maláčovou pouze zatlačit do kouta a ponížit. Bylo totiž jasné, že má Konečná mnohem silnější pozici, a to dlouhodobě.

Chodí do médií, má vlastní, úspěšné pořady a kanály. Jenže pro demokraticky smýšlející levici bylo už samotné koketování se Stačilo! velkým reputačním problémem. A to i proto, že demokratická levice jako taková má být formou opozice proti ultrapravici, ke které se Stačilo! mílovými kroky přibližuje.

Komunistické Stačilo! v modelu STEM sílí, naopak Piráti oslabují. Motoristé by poslance neměli vůbec Číst článek

Maláčová procitla

Začátkem týdne tak Maláčová konečně ohlásila, že jednání skončila. A správně pojmenovala hlavní problémy hnutí, které si Konečná buduje s konzervativními nacionalisty a dezinformátory: O lidi a jejich problémy Stačilo! nejde, žijí z rozdmýchávání nenávisti. Je dobře, že SOCDEM procitla.

Bylo by ale lepší, kdyby se o spolupráci se Stačilo! nikdy neucházela. Měla by čas věnovat se vlastnímu programu a chystání kampaně, ale hlavně by na SOCDEM neulpěl antidemokratický, nacionalistický, konzervativní a proruský pel, který Stačilo! trousí, kudy chodí.

Autorka je publicistka a dokumentaristka