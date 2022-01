Mezi nejvyspělejší země světa se jde jinudy

Mezi „nejvyspělejší země světa“ chce Českou republiku posunout nová vládní koalice. Tak to alespoň formuloval její šéf Petr Fiala (ODS), když představoval v Parlamentu programové prohlášení. Pokud to myslí vážně, měl by se ovšem jasně a bez vytáček přihlásit ke směru, kterým se nejvyspělejší země tohoto světa už vydaly. Jejich cílem je přestat ničit planetu vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší a říká se mu Green Deal.

