Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová na sebe umí upozornit. Oblékla si hranolkový kostým, udělala ze sebe na TikToku hranolky, video pak pověsila na sítě a stal se z něj velmi rychle virál. O videu se píše a debatuje se o něm. Schillerová tvrdí, že „upoutalo pozornost k obsahu toho, co jsem říkala", to prý pro ni bylo nejdůležitější. A ještě přidala: „Byla jsem s tím strašně spokojená." Komentář Praha 16:30 7. prosince 2024

Převlečená za hranolky upozornila na práci pro „dohodáře“, tedy pro lidi pracující na dohodu. Ministerstvo práce zrušilo změny, které plánovalo na rok 2025 a které by dohodářům, tedy i lidem, kteří pracují v převlecích, často si tak přivydělávají studenti, zkomplikovaly život.

Martin Fendrych: Jak asi Alena Schillerová vnímá svoje voliče, když se kvůli nim převléká za hranolky?

Na video můžeme nahlížet dvěma naprosto odlišnými způsoby. První preferuje Alena Schillerová. Popsala, jak jí převlek za hranolky její minitým navrhl: „Vzala jsem si pár minut na rozmyšlenou a pak jsem si řekla: Jo, toto je to, co upoutá.“

A taky upoutalo. Schillerová si ve videu šikovně přivlastnila fakt, že plánované změny byly zrušeny. Vyrobila ze sebe ochránkyni „studentů, dohodářů a brigádníků“. Přitom je prakticky jisté, že to její zásluha nebyla, že kvůli ní ministerstvo změny nezrušilo.

Jiný pohled vidí hranolkové video jako sešup české politiky hluboko dolů, jako její zblbnutí a zároveň jako oblbování voličů. Politik by neměl šaškovat, jeho práce je pro zemi příliš důležitá. Zhloupnutí tkví v tom, že forma brutálně převládá nad obsahem. Takové video musí bavit, musí provokovat a musí hlavně upoutat pozornost.

Schillerová ostatně jenom kopíruje svého šéfa Andreje Babiše. Ten kupříkladu letos v březnu na sociálních sítích rozmlouval s kohoutem Silverem, který nechtěl žrát ukrajinské obilí. Cituji expremiéra: „Tohle je Silver, nemá rád ukrajinské obilí, protože říká, že je kontaminované. Na rozdíl od Fialy, Výborného a celé party, která ničí naši zemi, že Silver? Co na to říkáš?“

Pro koho se převléká?

Máme tedy expremiéra, který pro voliče rozmlouvá s kohoutem a exministryni financí, která se na ulici převléká za hranolky. Přitom Babiš v listopadu ve sněmovně tvrdil, že „občané mají obavu o duševní zdraví“ Petra Fialy (ODS). Navrhoval jako jediný bod jednání, „duševní zdraví premiéra Fialy, aby zkrátka neděsil naše občany“. Chápete? Všecko je to hlavou dolů.

Politika se mění v show a šaškárnu. Kdo víc pobaví publikum, kdo předvede větší nesmysl, kdo bude mít úspěšnější virál, ten uloví nejvíc hlasů. Velmi rychle přestává jít o podstatu věci, o kvalitu politiků a o to, jak v Česku budeme žít. Začíná jít jen a jen o to, kdo upoutá víc pozornosti. Říkat si může, co chce, obsah funguje jen podprahově.

Je tu ale i bé: pro koho se Schillerová převléká za hranolky? Pro jaký typ voliče? Pro jakého voliče si Babiš povídá s kohoutem? Nebo jinak, ptejme se, jak tito dva politici a jejich marketéři voliče vnímají? Protože ono nejde jen o přitažení pozornosti, ale právě o to, co si Schillerová a Babiš o svých voličích myslí.

