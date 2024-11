ANO rok před volbami v klíčových otázkách mlží. Ohledně možných koaličních partnerů čelí dilematu

Do sněmovních voleb zbývá necelý rok, i proto se množí dotazy na taktiku nejsilnější tuzemské politické síly. Hnutí ANO totiž neodkrývá karty, ať už jde o svou nominaci na post možného příštího premiéra, mnohdy protichůdně vyznívají i odpovědi na otázku ohledně preferovaných koaličních partnerů. K tomu se váže i dilema. Zda se snažit svůj zisk maximalizovat a naplnit voličský potenciál, nebo dovolit menším stranám poporůst přes pět procent. Analýza Praha 5:00 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové konferenci ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí ANO je dle sociologických dat stranou s dlouhodobě nejvyššími voličskými preferencemi, k tomu má i nejjistější a nejstabilnější základnu podporovatelů. Dlouhodobě se pohybuje mezi 30 až 35procentní podporou.

„Turbulentní dění na české politické scéně z ostatních týdnů neukazuje pro jednotlivé politické subjekty mnoho stability. Jedinou jistotou je vysoká volební podpora hnutí ANO,“ říká analytik agentury NMS Market Research Mikuláš Hanes.

Právě NMS měří jádro podpory ANO na úrovni 23,4 procenta s potenciálem dosáhnout až 36 procent, v posledním šetření Medianu má hnutí dokonce 25procentní jádro a potenciál až na 42 procentech.

Triumvirát sílí

Letošní rok a série voleb do evropského parlamentu, krajů a třetiny Senátu bylo pro ANO hlavně o tom utvrdit voliče, že je hlavní protivládní silou a o přípravě půdy pro sněmovní volby v roce 2025.

Na únorovém sněmu se sice nechal Babiš opět zvolit do čela svého hnutí, stále větší prostor dostávají jeho dva nejcennější pobočníci.

Podle politologa Lukáše Jelínka si Babiš uvědomil, že už nemůže tuto káru táhnout věčně sám. I proto v čele hnutí sází na již prověřený triumvirát.

„Andrej Babiš používá rétoriku, která oslovuje radikálně naladěné opoziční voliče. Alena Schillerová cílí na sociální sítě se svým empatickým promlouváním a snahou ukázat se jako obhájkyně zájmů nejslabších. Manažersky orientovaný Karel Havlíček má zase velmi dobré vztahy s pravicovým spektrem. Jistá dělba práce v hnutí ANO oproti minulým letům tedy přece jenom nastává,“ popsal.

Změna v taktice byla vidět hlavně u krajských voleb. Zakladatel a šéf hnutí Babiš byl v kampani oproti dřívějšku daleko více upozaděný. Byl na zahájení kampaně, podpořil jednotlivé kandidáty na hejtmany či senátory, do značné míry jej ale zastoupili jeho nejbližší spolupracovníci.

Ti se také osobně výrazně účastnili kampaní ve dvou největších bojištích. Ve Středočeském kraji Havlíček s kandidátem na hejtmana Tomášem Helebrantem projel okresy křížem krážem a kandidoval z posledního místa. Na jižní Moravě zase úřadovala Schillerová, byť ta lídryni Ivanu Solařovou podporovala jen zvenčí, na kandidátku se nenapsala.

I díky tomu tak mohla být v poslední předvolební debatě na České televizi, na Primě zase zaskočil Havlíček. Babiš držel mediální půst a mohl sledovat, že ANO už nestojí a nepadá jen s ním. A že i když se bude držet trochu stranou, voliči jej rozhodně neopustí, jak ukázalo i vítězství v evropských a krajských volbách i dosud největší úspěch v senátních.

Koalice nejen s SPD

Klíčovou otázkou je dilema ohledně případného koaličního partnera v případě vítězství. Představitelé ANO opakují, že by šli s kýmkoliv, kdo bude respektovat jejich program, málokdy některou ze stran kategoricky vyloučí, a tak si nechávají otevřené všechny možnosti.

„Jak znám taktiku hnutí ANO, tak oni se vždycky snaží rozehrát víc možností a pak si vybrat na poslední chvíli tu nejlepší. Ostatně Andrej Babiš je skvělý taktik, který ví, co bude dělat v nejbližších 48 hodinách, ale není moc dobrý stratég, dlouhodobý plánovač. Tím pádem to, že má rozjetých více možností, tak mu dává mnohem větší prostor v konkrétní chvíli vytěžit nejvíc,“ popsal šéf analytického ústavu STEM Martin Buchtík.

Že si ANO v tuto chvíli nechává mnohá koaliční vrátka otevřená, potvrdily opět nedávné krajské volby, především následné vyjednávání o povolebních krajských koalicích.

ANO bude vládnout v devíti krajích s celkem osmi hejtmany, ucelený vzorec v jeho povolebním jednání lze ale hledat velmi těžce.

„Koalice vytvoří kraje samy a nám pak zdůvodní, proč jdou s tou či onou stranou. Vedení do toho ale v podstatě nezasahuje,“ popsal Karel Havlíček.

V Karlovarském kraji povládne ANO bez koaličních partnerů, ve čtyřech případech zvolilo spolupráci s SPD (kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Královéhradecký a Vysočina), třikrát se SOCDEM (Pardubický, Královéhradecký a Vysočina) a v dalších čtyřech krajích se na moci bude dělit se stranami současné vlády – v Ústeckém kraji se zástupci ODS a lidovců, v Pardubickém s ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ve Zlínském se STAN a TOP 09 a v Plzeňském se STAN a lidovci.

„ANO v tuto chvíli určitě nemá jednoho potenciálně preferovaného partnera pro celostátní úroveň. Zkušenosti z krajské úrovně určitě ANO využije jako jakýsi lakmusový papírek, jako testování spolupráce,“ říká politolog z Metropolitní univerzity Petr Just a upozorňuje na paradox toho, že po evropských volbách se spíše mluvilo o tom, že dá ANO přednost Přísaze s Motoristy nebo komunistické koalici Stačilo!

„Přísaha ale v krajských volbách totálně propadla a byť je Stačilo! zastoupeno ve většině krajů, ani v jednom z nich s nimi ANO spolupracovat nebude,“ doplnil Just.

V případě čtyř krajských koalic ANO s SPD se Okamurovu hnutí zúročilo to, že se Babišově partaji již delší dobu dvoří a naplno říkají, že chtějí do příští vlády s ANO.

Podle oslovených odborníků za tím kromě touhy po moci ale může být i strach z toho, že jinak jejich protestní apel vyprchal. Z dat výzkumných agentur navíc vychází, že většina potenciálních voličů SPD zvažuje zároveň i volbu ANO, jak ukazuje například STEM.

„Řada dosavadních voličů SPD na ANO pohlíží s myšlenkou, že je silnější a má propracovanější ekonomický nebo sociální program. Navíc mají voliči u ANO záruku toho, že strana může znovu usednout ve Strakově akademii a plnit svůj program,“ poukazuje Jelínek.

Dvě taktické varianty

Jak vyšlo z analýzy přelivů podpory mezi sněmovními volbami 2021 a preferencemi v září a říjnu, podpora ANO je dlouhodobě stabilizovaná, od hnutí jeho dřívější voliči nikam ve velkém neodchází, navíc se mu daří mobilizovat část nevoličů nebo podporovatelů menších opozičních stran. Zejména těch, na které ve sledovaném období výrazněji dopadly důsledky inflace, čímž tak potvrzuje svou pozici hlasu socioekonomicky znevýhodněných lidí.

Až dvoutřetinový překryv nemají s ANO jen voliči SPD, ale i Přísahy, Motoristů či komunistů. Lidé rádi volí vítěze, a tak se nakonec mohou přiklonit k silnějšímu, hodit hlas hnutí ANO a jeho potenciální koaliční partneři zůstanou mimo Parlament. Přesně jako ve volbách v roce 2021, kdy Přísaha, ČSSD a KSČM skončily pod pětiprocentní hranicí.

„Pro ANO to může být znovu problém,“ připouští analytička agentury NMS Tereza Friedrichová. „ANO i Andrej Babiš si jsou velmi dobře vědomi tohoto rizika. Teď v jejich zájmu nemusí být mobilizovat své voliče natolik, aby se mu stalo, že vysaje podporu třeba Přísahy nebo Stačilo!“ nastiňuje analytička.

„ANO v tuto chvíli stačí udržovat svou pozici kolem 30 procent a budovat si vazby s možnými koaličními partnery, aby si připravili půdu na volby za rok. To by bylo racionální,“ doplňuje Friedrichová z NMS.

Podle Aleše Michala z Institutu politologických studií FSV UK je z ostatních opozičních stran v největším ohrožení Přísaha. „Zatímco SPD a Stačilo! oslovují ještě o něco radikálnější a zčásti antisystémové voliče, Přísaha mnohem více cílí na ty, kteří mají sklon k tomu na poslední chvíli podpořit ANO,“ nastiňuje politolog.

„Babiš měl doposud dvě možnosti: buď se pokusit si strategicky budovat potenciální koaliční partnery, nebo se snažit maximalizovat počet hlasů pro hnutí ANO a hledání koaličních partnerů odsunout na druhou kolej. V roce 2021 bylo velkou otázkou, do jaké míry bude Přísaha poslušná a půjde s ním do koalice, nakonec si ale Babiš vybral cestu maximalizovat hlasy pro ANO, o čemž svědčí i to, že se před volbami na poslední chvíli vůči Šlachtovi vymezil,“ připomíná Michal.

Přísaha se v roce 2021 se ziskem 4,7 procenta do Sněmovny těsně nedostala.

„Musíme být v protestní nótě alternativou vedle ANO. Naším úkolem je dostat se vedle nich, musíme být odolnější než oni. Když stoupá ANO, my klesáme, máme podobný elektorát. Ale zase musíme najít nějakou vhodnou cestu. Když je budeme kritizovat, budeme na tom jenom hůř. Musíme to stavět na tom, že jsme odbornější než oni, mladší a nejsme tak unavení.“ Róbert Šlachta (předseda Přísahy)

ANO si uvědomuje výrazné voličské překryvy, které má s jinými stranami. „Třeba Přísaha nebo Motoristé loví i v našich vodách a odebírají nám hlasy. Stejně tak ale i my lovíme v jejich vodách nebo ve vodách vládních stran,“ říká druhý muž hnutí a stínový premiér Karel Havlíček.

Pro ANO jsou dle něj v tuto chvíli všichni konkurenty. „Jedna věc je, že si dokážeme představit, s kým bychom to třeba udělali raději někdy po volbách. Ale druhá věc je, že dneska jsme natolik velcí, že se nemůžeme popravdě řečeno mazat vůbec s nikým,“ burcuje Havlíček.