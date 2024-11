Jak je důležité míti Babiše

Premiér – podobně jako ostatní ministři – stále věří utkvělé představě o tom, že vláda udělala spoustu dobrého, jen to nedokázala takzvaně komunikovat. Proto se teď Petr Fiala snaží svým nečekaně rozverným chováním, přítomností na Tiktoku a jinými mírně infantilními projevy zachránit projekt koalice Spolu, který ho před třemi lety vynesl do premiérského křesla. Komentář Praha 6:29 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, premiér a předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marek Výborný podepsali memorandum o společné kandidatuře v rámci koalice Spolu ve sněmovních volbách 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

To je ale stále obtížnější. A tak, zatímco jiní vládní politici vykazují čím dál větší nervozitu, premiér se snaží vyvolat pozitivní očekávání. „Chci pro Spolu 30 procent nebo mírně přes, STAN bude mít 15 procent a máme to. Těch 45 procent nám musí na mandáty stačit. Tohle je moje strategie,“ prohlásil Petr Fiala nedávno pro jeden internetový deník.

Není to poprvé, co premiér ztratil kontakt s realitou. Například před eurovolbami s vážnou tváří tvrdil, že od koalice Spolu žádní voliči neodcházejí. Krajské volby ovšem ukázaly, že řada voličů vládní koalice odešla, lépe řečeno nešla volit. Jsou to lidé, kteří nemají koho volit, protože je tato vláda zklamala, ale zároveň nechtějí volit opozici.

Z různých prohlášení premiéra vyplývá, že jeho plánem je mobilizovat tyto voliče představou návratu Andreje Babiše k moci, tak jako se mu před třemi lety podařilo získat většinu ve sněmovně díky touze nemalé části populace zbavit se Andreje Babiše, který tu vládl již dvě volební období. Je to ale správná strategie?

Nezájem o lidi na periferii společnosti

Bohatší část populace, jejíž zájmy vláda z ideologických – a možná i ryze praktických – důvodů hájí, sice vládu pořád podporuje. Problém ale je, že takových voličů není mnoho – rozhodně o dost méně než oněch 30 procent, o kterých Petr Fiala sní. Pro řadu voličů z této skupiny je ale Fialova vláda naopak málo pravicová.

Tento druh nespokojenců začne proto vábit Miroslav Kalousek se svojí novou stranou. Ovšem drtivá většina voličů kvůli inflaci, růstu cen energií a dalším ekonomickým problémům zchudla.

Nemá smysl diskutovat, do jaké míry za to vláda skutečně může, protože tito lidé za to jednoznačně činí vládu odpovědnou. A vláda této skupině voličů dnes nemá absolutně co nabídnout. Tradiční konzervativní poučky o tom, že každý si může za svůj osud sám, tyto lidi ještě více popudí. Většina české populace je – celkem oprávněně – přesvědčena, že pokud někdo chodí do práce, měl by se také uživit.

Jestliže ale třetina domácností není schopná vyjít se svými příjmy, zřejmě není něco v pořádku. Aby měla vláda finanční prostředky na řešení špatné ekonomické situace této části společnosti, musela by více zdanit bohaté lidi a firmy. Ale to je zatím pro vládní strany něco nepředstavitelného. Navíc – i kdyby to vláda udělala – už by tím nic nestihla zachránit.

Strategie Petra Fialy, pokusit se vystrašit své původní voliče nebezpečím návratu Andreje Babiše k moci a přilákat je tak k volebním urnám, je tedy z marketinkového hlediska správná. Žádnou jinou možnost premiér v tuto chvíli ani nemá. Je jen otázkou, zda představa Andreje Babiše ve Strakově akademii skutečně mobilizuje dostatek voličů.

Vládní politika výdajových škrtů a nezájem o lidi na periferii společnosti zklamaly příliš velké procento lidí. Toto zklamání umožnilo plně rozvinout Babišův populismus, takže se přes své estébáctví, zmatené výkřiky i dotační skandály stal až příliš integrální součástí naší společnosti.

Autor je komentátor Českého rozhlasu