Jsem připraven i s těmi, kdo na mě nadávají, ve prospěch Česka spolupracovat, tvrdí Fiala

Neměla vláda lépe vysvětlit otázku zvyšování platů politiků? Dostal ministr zdravotnictví za úkol odvrátit stávku lékařů? Co měl premiér na mysli, když označil smír mezi Andrejem Babišem (ANO) a slovenským ministrem vnitra jako politický handl? „Ivan Bartoš měl veškeré podmínky. Co si řekl, to dostal, dokonce i tehdy, když třeba ODS měla jiný názor," říká ve speciálním vydání Dvaceti minut Radiožurnálu premiér a předseda ODS Petr Fiala. Rozhovor Praha 19:02 23. října 2024

Ve středečním rozhovoru pro ČTK mluvíte o tom, že se vám nejspíš podaří naplnit vládní programové prohlášení z úctyhodných 90 procent. Jak si vysvětlujete, že navzdory tomu, podle průzkumu, je vaše vláda málo oblíbená?

Účty se skládají na konci volebního období, my na něm ještě nejsme. Nedivím se tomu, že lidé jsou z řady věcí rozčarováni. Procházeli jsme jednou krizí za druhou, od pandemie, inflace, dopadů války na Ukrajině až po energetickou krizi. Je jasné, že se to musí projevit i v náladách společnosti.

Věřím, že lidé uvidí a že jim dokážeme ukázat, že jsme Českou republiku provedli krizemi úspěšně a že se nám daří. Investujeme, stavíme, inflace je nízká, nezaměstnanost je prakticky nulová, daří se nám přitahovat zahraniční investory, letos i příští rok budou růst reálné mzdy. To jsou všechno věci, které voliče, podle mého názoru, mohou přesvědčit. Ale samozřejmě je to spousta práce před námi. Jak říkám, účty se skládají až na konci volebního období.

Tomu rozumím, ale na druhou stranu neměli byste je přesvědčovat průběžně, abyste s tím potom neměli na konci tolik práce?

Snažíme se o to. Nedivím se tomu, že lidé jsou rozčarováni a možná i trochu znejistění. Doba, kterou teď prožíváme, je mimořádná a asi žádná vláda se nepotýkala s tolika problémy jako my.

Jak jsem jednou řekl v parafrázi na výrok jednoho monarchy z minulosti: Ničeho jsme nebyli ušetřeni. Když jsme si mysleli, že všechno máme za sebou, tak ještě přišly velmi ničivé povodně, se kterými se také musíme vyrovnávat a mají dopady třeba na státní rozpočet. To jsou všechno věci, které tady hrají roli.

Jsem si jist, že na konci volebního období se postavím před voliče a budu moct říct, že jsme nejenom zvládli krize, ale splnili jsme i naprostou většinu toho, co jsme slíbili v našem programovém prohlášení.

Na lidoveckém sjezdu jste řekl, že máte jasnou představu, co musíte udělat pro to, abyste přesvědčili voliče, že plníte svoje sliby a pracujete pro ně. A že nemíníte odevzdat naši zemi levici a populistům. Otázka zní, jak to chcete udělat? Můžete to říct ve třech větách, aby tomu voliči porozuměli?

Musíme být přesvědčivější, jednodušší a srozumitelnější. Ve třech větách asi nedokážu shrnout celou kampaň. Možná bych to dokázal, ale ani se o to nesnažím. Jsem přesvědčen, že kroky, které jsme udělali, slouží tomu, aby se lidem žilo lépe.

Vždycky říkám, že lidi nepřesvědčíme tím, že jim tady budu pěkně mluvit, nebo že si najmu ještě lepší marketéry a PRisty. Lidi musí vidět, omluvám se na ten výraz, ve svých peněženkách, že jsme je krizí provedli, že se mají lépe a mohou se dívat s optimismem do budoucnosti.

Ve veřejné debatě i v médiích je taková představa, že mám být v každé chvíli u lidí populární. Ale proto nemáme zastupitelskou demokracii, proto si nevolíme odpovědné politiky. Mám dělat rozhodnutí, která jsou správná, i když jsou nepopulární. A pak mám z toho složit účty a lidé mi řeknou, co jsem udělal dobře a co špatně.

Když lidem řeknu, že musíme upravit důchody, jinak na to jejich děti nebudou mít, tak se to spoustě lidí nelíbí, ale chápou, že to prostě musíme udělat. Jasně, že se lidem nelíbí konsolidační balíček, když jim řeknete, že jim trochu vzrostou daně a nebudou už mít nějaké výhody.

Ale musí vidět, že díky tomu šlape ekonomika, že jsme se přestali tak dramaticky zadlužovat, že se na základě toho mají lépe. Jasně, že se někomu nelíbí, když jim řeknu, že u nich postavíme obrovskou továrnu. Ale bude se jim líbit, že v naší zemi jsou vyšší mzdy díky tomu, že jsme přitáhli investory s vyšší přidanou hodnotou.

To jsou věci, kterými se dají přesvědčit lidi. Vím, že dneska všichni říkají: „Najměte si lepší marketéry, dělejte to jinak, poskakujte na TikToku.“ To podle mě není cesta. Cesta je ukázat opravdu výsledky a nepodléhat malověrnosti v průběhu volebního období.

Když se vrátím k příměru o peněžence, je spousta lidí, kteří mají přinejmenším pocit, že se, když se do ní podívají, nemají lépe.

To je pravda a obávám se, že to ani nemohlo být po všech krizích jinak. Neřeknu nic nového, když řeknu, že i ekonomický rozvoj souvisí i s náladou a psychologií. Potřebujeme, aby lidé uvěřili tomu, že kroky, které jsme udělali, jsou správné a ekonomika poroste. To je může vést k rozhodnutí třeba více utrácet a pouštět se do odvážnějších projektů. To nakonec zase ekonomice pomůže.

Vím, že trochu riskuji, ale chtěl bych vyvrátit jednu věc, která je v naší zemi také rozšířená. My jako vláda nemůžeme za individuální osudy. My můžeme nastavit nějaká pravidla a parametry. Ale za to, jak se člověk má, jak moc riskuje a jak moc je připraven myslet na budoucnost, nese odpovědnost on sám. To jsou věci, které jsou odpovědností každého člověka.

Někdy zírám, když mi někdo říká: „Tady krachuje nějaká firma, vládo zasáhni.“ To tedy ne. Volný trh je založen na konkurenci. Občas zkrachuje firma, která je třeba horší než její konkurence. Kdy má vláda zasáhnout? To je úplně jasné. Když krachuje celé odvětví, je potřeba zasáhnout. Když se celé sociální skupiny potýkají s nějakým problémem, je potřeba zasáhnout. A to jsme, podle mého názoru, jasně dělali.

Kompromis ve zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zažehnal avizovanou stávku praktických lékařů, ale protestovat stále chtějí ambulantní specialisté. Má od vás ministr zdravotnictví úkol stávky ve zdravotnictví odvrátit?

Ministr zdravotnictví má za úkol samozřejmě zajistit ve zdravotnictví stabilitu. Pokud bych měl odpovědět přímo na vaši otázku, tak bych řekl, že nechceme stávky, ale odvrátit je nelze za každou cenu.

Loni byla za mé přítomnosti s lékaři uzavřena dohoda, kde jsme vyslyšeli požadavky mladých lékařů, které jsem považoval za velmi logické. Byla to úprava postgraduálního vzdělávání nebo jasnější vyjádření toho, že získali vyšší kvalifikaci, v odměnách. To jsme všechno udělali a tu dohodu jsme dodrželi.

Pak přijde odborová organizace ve zdravotnictví, že chce ještě navýšení, protože jim předchozí nestačí, tak už tam moc prostoru pro jednání není. Práce zdravotníků a lékařů si nesmírně vážím, mám tam spoustu přátel, ale my musíme vidět i poměry mezi platy v jednom odvětví a v druhém. Musí to být v nějaké, neříkám, že rovnováze, ale v nějakých poměrech. Když bude někdo pořád stupňovat požadavky, tak přijde okamžik, a on už přišel, kdy my musíme říct: „Ne, na to prostě nemáme.“

To je případ třeba ambulantních specialistů, nebo tam je naděje, že dojde k nějakému kompromisu?

Jsem přesvědčen, že ke kompromisu může dojít v případě ambulantních specialistů, i v případě praktických lékařů a všech ostatních skupin. Je to vždycky otázka debaty a i vysvětlení si toho, co je možné a co možné není. Někde se ukazuje, že existuje cesta prostřednictvím využití bonusů ze strany zdravotních pojišťoven, kde pak navýšení může být větší, než bychom si mohli dovolit my. Cesta tu je.

Všichni musíme mít na paměti několik věcí. U nás je poskytována opravdu špičková zdravotní péče, prakticky zadarmo a v obrovském rozsahu, který nemá moc obdobu v jiných zemích ani v Evropské unii. Výdaje na zdravotnictví rostou. Během posledních deseti let, a teď mě prosím nikdo nechytejte za slovo, se prakticky zdvojnásobily. Musíme přemýšlet nad tím, jak ten systém udržíme a jak budeme investovat do budoucnosti.

Jestliže se dnes v některých zdravotnických zařízeních vydá 80 procent peněz, které mají, na platy, tak se prostor pro investice pořád zužuje. To jsou všechno věci, které musíme společně řešit. Nechci to komplikovat, ale stát tady má jenom určitou roli, protože silnou roli také mají zdravotní pojišťovny, které jsme kdysi vytvořili právě proto, aby zdravotní systém byl regulován.

Selhání digitalizace

Digitalizace stavebního řízení se bývalému ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti) nevyvedla. Teď má být hotová až v roce 2028. Přitom víme, že neúnosná délka stavebního řízení je dlouhodobou slabinou. Nevidíte to jako selhání vlády jako celku?

Je to selhání. Je to věc, ze které vůbec nemám radost a považuji ji za velký problém. Nevím, jestli nám Ivan Bartoš říkal pravdu. Spíš si myslím, že mu pravdu neříkali lidé, kteří systém dělali.

Ono je to složitá věc, ale signálů, že to možná nebude fungovat dobře, tu bylo víc. My jsme se poctivě snažili od počátku klást správné otázky Ivanu Bartošovi a nabízet mu pomoc. On nás vždycky ujistil, že všechno funguje, že to je dobře.

Promiňte, že vám skočím do řeči, ale bývalá ministryně pro informatiku Dana Bérová vysvětlila v podcastu Chyba systému, že Piráti byli ve vaší vládě sice pověření digitalizací, ale ostatní strany jim nijak nepomáhaly. Naopak vyčkávaly, až se Piráti spálí. Proč jste jako premiér něco takového připustil?

To je absolutní lež a nesmysl a musím to odmítnout. Digitalizace ve vládě naopak funguje v jiných rezortech. Ministerstvo práce a sociálních věcí – úžasná digitalizace. Povedla se, i když na kolenu, i digitalizace přijímaček na střední školy. Máme výborně fungující digitalizaci v oblasti dopravy.

Dobře, ale když se vrátíme k digitalizaci stavebního řízení...

Vrátím se k němu, ale když tu sedíme, máte mobil, v něm máte občanku nebo elektronickou kartu zdravotnickou, kde máte třeba veškeré očkování. Digitalizace se prostě daří, ale většinu toho nedělali Piráti, to je potřeba říct.

Ivan Bartoš měl veškeré podmínky. Co si řekl, to dostal, dokonce i tehdy, když třeba ODS měla jiný názor. Vždycky jsem ale řekl: „Ivan Bartoš má na starosti digitalizaci, tak ať má všechny podmínky.“

Není to tedy chyba, která se vám teď vymstila, že jste ho třeba neodvolal mnohem dřív?

Odvolal jsem ho ve chvíli, když jsem dospěl sám v sobě k přesvědčení, že nemůže problém vyřešit. A to je správné. Do té doby jsem mu dával šanci a nabízel pomoc.

Dobře, ale odborníci třeba dlouhodobě varovali, že problém tady je a je vážný.

Odvolal jsem ho úplně jednoduše řečeno týden poté, co jsem měl na stole skutečnou analýzu od odborníků. Ne, že někdo řekne do rádia: Je to špatně a já to vím. Kdo to ví? Ono je to fakt dost složité.

Až jsem měl analýzu odborníků, které jsme na to poslali a kteří řekli, ten problém je systémový, je v základu toho systému, je to špatně nastavené, tak jsem jednal. A ještě jsem dal Ivanovi šanci, aby přišel s nějakým řešením. Nepřišel s ním, nebyl si ani schopen uvědomit, co ta analýza říká, jaká je to katastrofa. Na základě toho jsem musel jednat.

Mimochodem ukázalo se, abych to řekl opravdu jednoduše, že ten systém byl vytvářen tak, jako byste stavěl dům bez projektové dokumentace. To znamená, nevěděl, kde budou dveře, jak tam bude vedená elektřina, kde budou zásuvky. Měl jenom představu toho, že postavíte dům a pak to náhodně spojoval. To prostě nemůže fungovat.

Mrzí mě to, zdrží se to. Nezdrží se to, že zrychlujeme stavební řízení. Ten zákon platí, jsou tam lhůty, občan má rovnější postavení se státem, než měl dřív. Tohle všechno platí, ale bohužel ta digitalizace se zdrží.

V tom už zmíněném aktuálním rozhovoru s ČTK potvrzujete záměr jít do voleb opět v koalici Spolu. Je pro vás představitelná do budoucna nějaká užší spolupráce s Piráty?

Nikdy jse nestáhl podanou ruku nebo otevřenou náruč. Ode mě ani neslyšíte nadávky na Piráty, kteří na mě útočí každý den.

Vlastně to moc nechápu. Vzal jsem je do vlády, i když jsme je pro většinu nepotřebovali, považoval jsem to za přirozené. Dokonce si i vážím některých jejich názorů. Vybojoval jsem to, aby měli ve vládě všechna jména, která tam chtěli mít. Dával jsem jim ve vládě prostor. Spolupracovali se mnou dobře, najednou jsem největším nepřítelem a arcilotrem. Sice mě to mrzí, ale při mých životních zkušenostech už mě to tak netrápí.

Já jsem připraven ke spolupráci. Proboha, vždyť si musíme všichni uvědomit, čemu čelíme a jaké je tu nebezpečí. To si musí uvědomit Piráti. Fakt chtějí, abychom se posouvali na východ? Aby tu vládl člověk, co nedokáže říct dohromady čtyři věty, ale zato umí úžasně shromažďovat majetek sám pro sebe a způsobil v této zemi obrovský chaos, to fakt chceme? Já ne. Jsem připraven i s těmi, kdo na mě nadávají, ve prospěch České republiky dál spolupracovat.

‚Člověk nemá určovat svůj plat‘

Pojďme k dalšímu tématu. Plat řadového poslance a senátora by mohlo příští rok vzrůst o 7 100 korun na 109 500 korun měsíčně. Platy vrcholných politiků se mají meziročně zvýšit zhruba o sedm procent. Podle původního návrhu ministerstva práce a sociálních věcí to mělo být skoro dvakrát tolik. Nebylo to z vaší strany trochu necitlivě komunikováno? Myslím napřed ta větší částka a potom poloviční.

Nedá se to dobře komunikovat. Jsem z toho nešťastný. Jediné, co se dá podle mě komunikovat, a to je to, co zastávám já Petr Fiala. Myslel jsem si to jako politolog, jako profesor na vysoké škole a myslím si to jako politik – člověk nemá určovat svůj plat. To je základní pravidlo, které je všude dodržováno.

Bohužel u politiků to tak není, ale mohlo to být jinak, kdyby všichni drželi ten tzv. automat. Automat říká, plat politika, soudce i státního zástupce je v určitém koeficientu navázán na průměrnou mzdu v hospodářství. Ta když stoupá, tak on taky stoupá, když klesá, tak třeba klesá. To by podle mě bylo výborné a my bychom se nikdy nemuseli dostat do této situace.

To se nestalo, protože moji kolegové mají pocit, že se někomu zavděčí, když do toho zasáhnou. Nikomu se stejně nezavděčí a pak to skokově roste, protože logicky máte automat napojený na nějaké faktory, tak to roste. Teď do toho zasahují soudy. Nevím, jak to vysvětlit, prostě je to špatně celé. Kdyby se do toho nezasahovalo, bylo by to to, co bych si přál.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v televizi řekl, že byla chyba, když jste nechali řešení platu politiků až na poslední chvíli. Nemohli jste začít dřív?

Reagovali jsme na rozsudek Ústavního soudu. Existovaly různé právní názory, jak máme postupovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí dospělo k názoru, že musíme přijmout nějaké rozhodnutí, aby se platy daly vypočítávat.

Na základě toho ministerstvo zpracovalo technický návrh, který odpovídal rozhodnutí Ústavního soudu a zákonu. Ale neodpovídal, řekl bych, politické situaci a únosnosti. Takže ten návrh o 14 procent byl v souladu s tím, jak je nastaven zákon, byl v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu, ale podle mě byl neobhajitelný.

Objem mezd zvyšujeme celkově o sedm procent, tak nemůže růst plat politika víc. Takže proto jsme do toho nějakým způsobem zasáhli. Je to nešťastné, nedá se to dobře vysvětlit, mělo by to být dřív. Část lidí si myslí, že politici vůbec nemají mít žádné platy. To všechno chápu. Kdyby se ale respektovalo to, čemu věřím já, že se do toho nezasahuje a platí automat, tak se těmhle debatám, které se mimochodem v zahraničí tak moc nevedou, tak se jim vyhneme.

Rozhodnutí vlády o růstu platu vrcholných politiků, soudců a státních zástupců je podle místopředsedy Nejvyššího soudu Petra Šuka mimořádně nešťastné. Jinými slovy, v tom mu dáváte zapravdu...

Ne, nešťastné je, že do toho zasahují soudy.

Dobře. Čekáte, že Ústavní soud to nezruší?

To nevím, ale tentokrát jsme udělali to, že jsme řekli: „Dobře, všem to poroste stejně, soudcům, státním zástupcům i politikům.“ To byl mimochodem úmysl toho zákonodárce, který kdysi ty platy svázal. Protože jsou to tři moci ve státě - výkonná, zákonodárná a soudní. Mají být nějak na sobě navázané, nemá se jedna utrhnout.

Možná si někdo říká: „To je dobře, že budeme žít v zemi, kde předseda Krajského soudu má víc než ministr.“ Možná ano, ale já nevím, jestli tohle je úplně ideální stav. Je to nastaveno tak, aby to vytvářelo nějakou rovnováhu. Když se do toho zasahuje, tak to rovnováhu nevytváří.

Tentokrát jsme udělali to, že jsme to všem zvýšili stejně. Peníze, které se díky tomu ušetří, chceme použít na platy zaměstnanců soudu, protože tam se velmi silně rozevírají nůžky mezi soudci a zaměstnanci těch soudů. Mně to připadá spravedlivé a logické, ale samozřejmě nevím, jak se na to budou dívat soudci.

Babišova dohoda

Jak hodnotíte rok vládnutí slovenského premiéra Roberta Fica? Ptám se i proto, že s tím souvisí smír uzavřený na popud právníků Andreje Babiše se slovenským ministerstvem vnitra ohledně jeho svazku StB. Vyjádřil jste se v tom duchu, že šlo o handl. Nebylo to příliš příkré hodnocení?

Nebylo. Samozřejmě nebudu hodnotit rok vlády Roberta Fica, protože jako předseda vlády mám určité limity. Pokud jde o hodnocení jiných států, musíme ctít pravidla mezinárodní politiky.

Reagoval jsem na to, že místo rozhodnutí soudu došlo k dohodě právníků Andreje Babiše s ministerstvem vnitra, tedy jakési v podstatě politické dohodě. Ta ale podle mého názoru nemůže nahradit rozhodnutí soudu.

Já tu kauzu nějak detailně nesleduji, ale minulost Andreje Babiše je podle mě jasná a známá. Byl to člověk, který se od mládí těšil obrovským privilegiím, které ostatní v rámci komunistického systému neměli, pak byl komunista, byl v zahraničí a studoval v zahraničí. To normální lidi vůbec neměli. Od začátku se narodil se zlatou lžičkou v ústech a má to až doteď. Není to potřeba komentovat.

Zaznamenal jsem i prohlášení slovenského Ústavu paměti národa, že ho dál vede jako agenta, protože to, že se domluvil s ministerstvem vnitra, na tom nic nemění. Tak je to politická domluva. Co jiného by to bylo.

Ale politická domluva zní jinak než handl, alespoň možná někomu.

Tak jsem použil jednou trošku expresivní slovo. Pořád se mi vyčítá, že ta slova nepoužívám, tak jsem ho tady použil. Andrej Babiš používá strašlivá slova, když mluví o mně, tak handl není až tak hrozné. Je to takové středoevropské slovo.

To, že byste k tomu měl nějaké důkazy, to asi...

Důkazy tady říkám. Místo rozhodnutí soudu, který by mohl rozhodnout o tom, že je evidován neoprávněně, tak dojde k dohodě s ministerstvem vnitra.

Když říkáte, že je to něco za něco, tak nevíme, co za co.

Třeba aby neměl Andrej Babiš problémy, měl umetenou politickou cestu. Nechci spekulovat. Víte, že já na tohle nejsem. Moc se mi to nezdálo, tak jsem to takto komentoval. Ta věcná podstata zůstává stejná.

Rozumím, ale co myslíte, že nabídl nebo možná udělal Andrej Babiš jako protiváhu tomu, že teď dostal do ruky papír, že nebyl agentem StB?

To nevím, ale určitě blízkost Andreje Babiše, Roberta Fica, Viktora Orbána, ta je demonstrována opakovaně a nemusím to ani lidem říkat, to všichni vidí.

Důležité volby v USA

Když jsme se lehce podívali do zahraničí, pojďme tam chviličku zůstat. Do voleb americké hlavy státu zbývá 14 dní. Šance obou kandidátů jsou velmi vyrovnané. Podle sázkových kanceláří má teď mírně navrch Donald Trump. Co by pro Českou republiku a možná Evropskou unii znamenalo, kdyby se republikánský exprezident vrátil do Bílého domu?

Odpovím úplně otevřeně. Musíme být připraveni na obě varianty. Na rozdíl od různých komentářů, které čtu, jsem spolu s řadou dalších evropských politiků přesvědčen, že ať vyhraje kdokoliv, tak pro Evropu to bude znamenat přijmout větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, vlastní rozhodnutí, vlastní geopolitickou roli. Pokud nejsme slepí a hluší a sledujeme debaty ve Spojených státech, tak ta pozornost, která byla dřív věnována Evropě, se oslabuje a přesouvá se do jiných částí světa.

Čína, která je dneska hlavním konkurentem Spojených států, ale i třeba zájmy ve Střední a Jižní Americe a další věci. To rozptyluje tu dřív hodně koncentrovanou pozornost Spojených států na Evropu a trošku i oslabuje ochotu přebírat odpovědnost za naši bezpečnost.

Když byl někde problém, šli to řešit Američané a Evropa si řekla: „Dobrý, tak to je pěkné, Američani to vyřeší, my se o to nemusíme starat.“ To je pryč a bude to pryč, ať tam bude Trump nebo Harrisová, bude to pryč.

Současně, to bych řekl, že je velký problém pro Evropu, nám začal ujíždět vlak v inovacích a v konkurenceschopnosti. Bohužel to nejsou jenom Spojené státy, ale jsou to i rychle se rozvíjející asijské ekonomiky. Tohle všechno musíme mít na paměti. Víte, že já jsem velký stoupenec euroatlantické vazby, vždycky to budu hájit, spolupráce se Spojenými státy je pro Evropu a celý západní svět naprosto zásadní a bude. Musíme se o ní snažit s Trumpem i s Kamalou Harrisovou. Musíme ale taky vidět, že to bude trošku jinak, než to bylo dosud.

Je správný můj pocit, že přece jenom máte dojem, že Kamala Harrisová by byla pro nás lepší volbou?

Do těchto věcí opravdu nebudu mluvit. Je to rozhodnutí amerických občanů. Měl jsem, to je známo, velmi dobrý rozhovor s prezidentem (Joe) Bidenem, ve kterém mě utvrdil, že on a jeho administrativa perfektně rozumí Evropě, našim obavám a nebezpečí Ruska. To si myslím, že je velmi cenné. Samozřejmě, že musíme pracovat s jakoukoliv administrativou.

Nedávno jsem dočetl velmi pěknou knížku Trumpova kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance o jeho mládí. Jmenuje se to Americká elegie a je to fakt vynikající. Napsal to ve třiceti letech a popisuje tam v podstatě těžký život určitých bělošských vrstev v Americe napojených na průmysl. Na druhé straně tu máme silný ročník 1964 ve světové politice, takže na obou stranách je něco, co je zajímavé. Chytrému napověz.