Nový Brusel aneb ze životů euroúředníků v době postpandemické

Evropská unie je projekt ve výstavbě. Kdo stál v jejím centru – na pověstném bruselském náměstí Schuman – víckrát za život a třeba s odstupem jednoho roku, pochopil, že tady kvůli rozpínavosti eurobudov nezůstává kámen na kameni. Tohle místo se mění před očima, stejně jako Evropská unie. Komentář Brusel 6:29 2. června 2021

Koronavirus udělal z euročtvrti město duchů (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nedávno se na youtube objevily nově kolorované záběry Bruselu ze začátku 20. století. Nejezdila auta, jen první elektrické tramvaje a na náměstí Schuman nebyly masivní skleněné eurobudovy, nikde nevlála jediná vlajka. Obří kontrast s tím, jak euročtvrť vypadá dnes.

Proč to říkám? Protože v minulosti existovalo x plánů na přestavbu a zlidštění téhle části Bruselu. Pandemie je teď ale úplně shazuje ze stolu.

Koronavirus nejdřív udělal z euročtvrti město duchů. Na 50 tisíc lidí, kteří sem denně chodili – ať už euroúředníci z komise, rady nebo parlamentu, lobbisti nebo novináři – najednou zůstalo doma u počítačů. Přestala se tu pít káva, přestaly se prodávat sendviče a saláty k obědům, přestaly tu čekat taxíky a přešlapovat služební šoféři, realitní makléři přišli o řadu slibných projektů. Katastrofa pro malé podnikatele ve velké bruselské eurobublině.

Malá revoluce

Teď navíc komise oznámila, že evropská byrokracie už ani po pandemii nebude fungovat tak jako dřív. Práce z domova se osvědčila, stala se novou normou. Komisař pro rozpočet Johannes Hahn přišel s plánem, že do deseti let komise sníží počet svých budov na polovinu. Ze stovky na padesát.

A tak zatímco v době předkoronavirové seděli euroúředníci v malých standardizovaných kancelářích, teď se pro ně plánují nové open space prostory, kde se budou střídat u stolů, potkávat s kolegy a mít pravidelná jednání. Celá myšlenka je odůvodněná hlavním politickým cílem komise – být zelenější a digitalizovanější. Euroúředníci se nevzpírají. Podle komisních průzkumů chce dva až tři dny v týdnu pracovat z domova 90 procent z nich.

Je to malá revoluce ve velké administrativě. A ukazuje velmi dobře, jak silný vliv má pandemie na budoucnost světa. Evropské instituce jsou rozhodně jedny z nejvlivnějších v Evropě i na světě. A chystané změny přispějí k tomu, aby se staly ekonomičtější a zelenější.

Co teprve, kdyby se část euroúředníků vrátila domů, do zemí sedmadvacítky? Bruselská eurobublina by splaskla a Evropská unie by se tak přiblížila občanům celé Evropy.

