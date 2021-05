Analýza řadí Agrofert mezi největší příjemce dotací, zemědělský fond mu předběžně schválil další peníze

Mezi největší příjemce zemědělských dotací v Česku patří podniky Agrofertu či miliardáře Gabriela Večeři. Vyplývá to z analýzy, kterou si kvůli auditu ke střetu zájmů nechal zpracovat evropský výbor pro rozpočtovou kontrolu.



Europoslanci se budou konfliktem českého premiéra opět zabývat ve čtvrtek. Vedle zmíněné analýzy projednají také finální znění rezoluce, která má za cíl odsoudit nečinnost ve vymáhání dotací vyplacených koncernu ze státních peněz.



Audit zemědělských dotací však stále není u konce. České úřady nyní čekají na smírčí řízení, termín nebyl dosud stanoven. Přesto zemědělský fond Agrofertu předběžně schválil další dotaci, zjistil iROZHLAS.cz. Doporučujeme Brusel/Praha 5:00 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo holdingu Agrofert na pražském Chodově | Zdroj: Profimedia

35. příčka. Takové místo patří v přehledu 50 největších příjemců zemědělských dotací v Česku dceřiné společnosti holdingu Agrofert Alimex Nezvěstice. Jen v roce 2019 inkasovala z Bruselu 1,3 milionu eur, tedy v přepočtu asi 33 milionů korun.

Píše se to v analýze, kterou zpracovalo bruselské Centrum pro evropská politická studia.

Agrofert zažaloval Evropskou komisi, požaduje uvolnění dotací. ‚Porušila naše práva,‘ tvrdí Číst článek

Evropský výbor pro rozpočtovou kontrolu v čele s německou lidoveckou europoslankyní Monikou Hohlmeierovou ji zadal po návštěvě Česka, kterou kvůli auditu ke střetu zájmů podnikl loni koncem února. Dokument zveřejnil také na webu Evropského parlamentu.

„Při kontrole v Česku jsme se dostali k materiálům, které ukazovaly, že rozsah dotací pro Agrofert je daleko větší, než se předtím jen tušilo,“ přiblížil hlavní impulz lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který se kontrolní mise coby člen výboru také účastnil.

V seznamu figurují i další firmy ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Podnik Oseva Agri Chrudim obsadil 36. příčku, Kladrubská 41. příčku. Pokud by se ovšem dotace pro podniky sečetly, holding by se vzápětí vyšvihl na přední pozice. Nemluvě o dotacích pro další firmy koncernu, těch je zhruba 230.

Ze soukromých podniků se na přední příčky dostal také pozemkový magnát Gabriel Večeřa, který řídí koncern Agro Měřín, či skupina Úsovsko ovládaná někdejším ministrem zemědělství Jiřím Milkem.

Dotační žebříček

Nynější přehled podle Zdechovského dokazuje, že je v Česku podnikatelské prostředí kvůli dotacím pro Agrofert i další velké podniky pokřivené. „Řada malých soukromníků nemá šanci si pronajmout jakoukoli půdu, protože je Agrofert přeplatí,“ pokračoval.

Holding ale od začátku jakékoli pochybení odmítá a upozorňuje, že vždy postupoval v souladu s platnými předpisy. „Agrofert z dotací nežije a není na nich ani závislý. Pouze, stejně jako jakákoli jiná soukromá firma, využívá všechny zákonné nástroje pro podnikání včetně dotačních nástrojů,“ zní stanovisko vedení koncernu k auditu ke střetu zájmů.

Alimex Nezvěstice z holdingu Agrofert obsadil v žebříčku největších příjemců agrodotací 35. místo | Zdroj: Evropská kontrolní výbor

Vůbec nejvíce peněz v oblasti zemědělství ovšem v roce 2019 (novější data nejsou zatím k dispozici) čerpal z eurofondů podle analýzy Státní pozemkový úřad. Ten dotace podle mluvčí Petry Kazdové vkládá do obnovy zemědělské krajiny, aktuálně řeší hlavně nepříznivé dopady sucha.

Podobný přehled zemědělských dotací v pondělí zveřejnil také Deník N, a to s odkazem na data společnosti Datlab. Podle něj Agrofert čerpal od roku 2017 do 2019 na zemědělských dotacích celkem 2,9 miliardy korun. Má tak být vůbec největším příjemcem agrodotací v Česku, následují Státní pozemkový úřad a podniky Gabriela Večeři.

Státní úřady, podniky či veřejné instituce dominují podle analýzy evropského výboru také v žebříčku největších příjemců dotací z evropských strukturálních a investičních fondů. V uplynulém dotačním období vyčerpala nejvíce peněz během 2014 až 2020 Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic, třetí místo má Úřad vlády.

Odsudek Babiše

Výsledky analýzy podle Zdechovského proberou europoslanci na čtvrtečním zasedání kontrolního výboru. A nejen to. Čeká je také hlasování o finálním návrhu rezoluce, která se chystá tvrdě odsoudit postup premiéra Andreje Babiše (ANO) a nečinnost českých úřadů.

Výsledky auditu Podle závěrů auditu Evropské komise je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, neboť nadále přes svěřenské fondy ovládá Agrofert. Firmy s ním spojené proto podle Bruselu nemají nárok na dotace ze strukturálních fondů. Babiš to odmítá a tvrdí, že převedením majetku do svěřenských fondů vyhověl českému právu. Podobný postoj má i jeho vláda. Stejně tak s výsledky prověrky nesouhlasí holding Agrofert.

V červnu by pak měl rezoluci odsouhlasit také Evropský parlament. Ten o jejím návrhu v reakci na zveřejnění auditu jednal už minulý týden. Z debaty vyplynulo, že většina europoslanců odsudek podpoří. Upozorňují na to, že Česko nedokáže sladit tuzemská pravidla střetu zájmů s unijní legislativou.

Na plénu proto vyzývali k aktivaci nového mechanismu dodržování principů právního státu. To znamená následující: pokud by se ukázalo, že české úřady nejsou schopny vymáhat platné předpisy, zastavily by se pro Česko všechny dotace. A sice jako ochrana evropského rozpočtu.

Někteří europoslanci také upozorňovali na to, že Agrofert sice nemá nárok na unijní dotace, přesto z Bruselu dál inkasuje miliardy na přímých platbách, tedy nárokových dotacích na hektar a chov dobytka. Podle Evropské komise ale střet zájmů u těchto plateb není relevantní, tvrdí, že tam totiž není co ovlivnit.

Předběžně schváleno

Zatímco první audit Evropské komise je už definitivně ukončen, prověrka zemědělských dotací stále běží. Ovšem i v tomto případě předběžné závěry střet zájmů potvrdily. Do Česka dorazila už i finální zpráva, výsledky však ministerstvo zemědělství nechce říct.

Unijní komisař o Babišově auditu: Rozpočet musíme chránit, Česku jsme žádné peníze neproplatili Číst článek

Resort aktuálně čeká na smírčí řízení. „Termín smírčího řízení k auditu ke střetu zájmů nebyl doposud stanoven,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. I v tomto případě jsou tak dotace pro Agrofert zatím pozastaveny.

Přesto Státní zemědělský intervenční fond, který eurodotace pro zemědělce v Česku rozděluje, nadále žádosti holdingu ze svěřenského fondu premiéra přijímá a posuzuje. Ba co víc: pokud projekty splňují dotační podmínky, dává jim zelenou. Ovšem pouze předběžně.

Co to znamená? Zemědělský fond sice projekty doporučí ke schválení, s vyplacením unijní podpory však čeká na definitivní výsledky unijní prověrky. V květnu tak tímto způsobem získala unijní dotaci holdingová firma SPV Pelhřimov, a to ve výši 624 tisíc korun.

„V případě, že žádost o dotaci společnosti SPV Pelhřimov dospěje ke schválení, bude administrace, respektive schválení žádosti o dotaci pozastaveno,“ upřesnila pro iROZHLAS.cz Rezková. Podobně jsou na tom podniky Penam a Lipra Pork, jimž fond v únoru předběžně přislíbil na dotacích 45 milionů korun.

Soudní spory

Postup zemědělského fondu by ale mohl mít dohru u soudu. Podobně totiž konečné rozhodnutí o udělení dotace odkládalo ministerstvo průmyslu a obchodu v případě společnosti Primagra, dalšího podniku koncernu. Ta posléze kvůli nečinnosti resortu podala žalobu k Městskému soudu v Praze.

A loni na podzim Primagra uspěla. Soud tak nařídil ministerstvu, aby rozhodlo. To ale dále otálelo mimo jiné i kvůli průtahům advokátky podniku. Rozhodnutí tak padlo až koncem dubna: dotace zamítnuta. Důvod? Pro dotaci by vzhledem k výsledkům prvního auditu ke střetu zájmů neexistoval zdroj financování, Brusel by ji totiž neproplatil.

Primagra přitom letos v únoru podala kvůli unijní prověrce žalobu také k Soudnímu dvoru Evropské unie, jak upozornil iROZHLAS.cz. Požaduje uvolnění blokovaných peněz. Aktuálně probíhá písemná fáze řízení, o přípustnosti žaloby soud teprve rozhodne.