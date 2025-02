Podle jednoho z obvyklých motivů pohádek přijde princ na rozcestí, kde si může vybrat ze dvou cest. Vydá se tedy po široké a přímé silnici, pouť ubíhá rychle, skončí ovšem nad hlubokou propastí, přes kterou se nejde dostat. Nezbývá než vyzkoušet druhou možnost, tedy cestu klikatou a zarostlou trním, která, jak se zdá, nemá konce. Ovšem princ se nevzdá, trním se proseká, a na konci přece jen dorazí k zámku, kde krásná princezna vyhlíží nápadníka. Komentář Praha 16:30 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobní linka Škody Auto | Zdroj: Škoda Auto

Zmíněná pohádka může posloužit jako metafora pro současný stav českého hospodářství – i když je přirovnání přirozeně mírně přitaženo za vlasy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Bezbranní v Trumpově světě

Výhoda široké cesty v českém případě znamená, že se Česko na jedné straně přizpůsobilo výkonné německé ekonomice a podle zadání od sousedů vyrábělo příslušné výrobky a díly do výrobků německých mateřských firem, zvláště pokud se to týkalo automobilů.

Na druhé straně bylo možné uspokojit tuzemské zaměstnance mohutným dovozem spotřebního zboží do zdejších supermarketů.

A pak se to zadrhlo

Dlouho to fungovalo dobře, cesta ke světlým zítřkům ubíhala, ovšem před pár lety se zadrhla. Nejdříve přišel covid, na který vlády celého světa reagovaly dočasným uzavřením ekonomiky, a to v důsledku vedlo k likvidaci obchodních řetězců, jejichž prostřednictvím se německé – a tím i české – zboží mohlo prodávat po celém světě.

24:27 Hodáč: Automobilky už v EU nemají vliv jako dřív. Proti regulacím měly víc bojovat Číst článek

Tím německé automobilky přišly o nejvýznamnějšího obchodního partnera, tedy Čínu.

Následoval pokus o modernizaci evropského průmyslu zavedením udržitelné produkce v rámci Green Dealu. Automobilky a spřízněné podniky tedy předělaly svůj vývoj i výrobu podle potřeb očekávaného boomu elektrovozů, ovšem k boomu nedošlo a zdejší průmysl včetně celé ekonomiky dál skomíral, zvlášť když následně zdražily energie a přibylo byrokratických povinností.

Teď Donald Trump prohlásil, že zavede pro evropské výrobky desetiprocentní cla. V důsledku nebudou evropské a hlavně německé vozy schopny konkurovat ani na svém druhém nejvýznamnějším trhu, tedy ve Spojených státech. Dalo by se říct, že tuzemská ekonomika po své rovné a široké cestě dorazila na okraj propasti.

Trump chce rovnováhu

Nelze předpokládat, že Trump svou hrozbu nesplní, protože z jeho pohledu jsou čísla o zahraničním obchodu opravdu dost špatná a musí se změnit. Podle údajů Úřadu pro ekonomické analýzy vyvezly za tři čtvrtletí minulého roku státy Evropské unie do Spojených států o 173 miliard eur víc zboží, než dovezly.

5:23 Evropané nechtějí kupovat americká auta. Tím je dána obchodní bilance, ne cly, tvrdí odborník Číst článek

Tedy je třeba vyhlásit cla a nastolit rovnováhu. Evropa se může bránit, třeba tím, že zdaní služby amerických technologických firem, protože ve službách měla naopak přebytek 54 miliard eur Amerika. To ovšem Česku a jeho průmyslovým podnikům nepomůže.

Bránit se také mohou jednotlivé korporace tím, že přerozdělí své výrobní kapacity po různých zemích a světadílech, jak doporučil například šéf koncernu Bosch ve Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ovšem pro Česko to znamená pouze jedno, cizinci přesunou výrobu z Česka někam za oceán.

Odhady dopadů Trumpovy obchodní války se liší. Ministerstvo financí očekává, že ekonomický výkon poklesne o půl procenta. Přesto si jde těžko představit, že škody zůstanou tak mírné, pokud se přece jen začne hroutit desítky let budovaný, vývojem posledních let však citelně oslabený obchodní systém.

Být v pohádce, mohli bychom si z aktuálních poměrů v ekonomice odnést poučení, že lepší by byla trnitá cesta, a možná se po ní i vypravit.

V zásadě by to znamenalo, aby se zdejší výrobci víc soustředili na domácí trh a aby podnikatelé víc investovali do služeb, třeba v turistice.

Bude to těžké postavit se zahraniční konkurenci, která se u nás mezitím etablovala, ale jak stojí v pohádkových knihách, jenom trnitá cesta nekončí nad propastí.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy