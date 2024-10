Škodě Auto se daří dobře, míní mluvčí. Na rozdíl od Volkswagenu nebude propouštět ani zavírat závody

Škoda Auto má stabilní obchodní model, narůstající provozní zisky i rentabilitu tržeb, sdělila Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz mluvčí automobilky Michaela Sklenářová. I díky tomu se jí vyhnou krizová opatření, která pravděpodobně chystá Volkswagen, její mateřská společnost. Německý koncern chystá podle odborářů zavřít nejméně tři závody na německém území. Na rozdíl od továren v jiných částech Evropy totiž nejsou dost efektivní. Praha 19:41 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobní hala Škody auto a.s., ilustrační foto | Foto: ŠKODA AUTO | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Neplánuje se rušení pozic nad rámec toho, co již bylo sděleno v rámci opatření programu Next Level Efficiency,“ uvedla mluvčí Škodovky. Provozní zisk automobilky v první polovině letošního roku vzrostl na 1,149 miliardy eur (asi 29,13 miliard korun) a rentabilita tržeb dosáhla 8,4 procenta.

„Díky tomuto dlouhodobě udržitelnému obchodnímu modelu, úzké spolupráci s naším sociálním partnerem Odbory KOVO a obětavému úsilí všech našich zaměstnanců můžeme potvrdit, že žádný z českých závodů Škoda Auto nebude ovlivněn omezováním výroby nebo odstávkami,“ řekla Sklenářová.

Údaje podle mluvčí ukazují na „značnou odolnost a flexibilitu navzdory náročnému tržnímu prostředí“.

Škodovce se podle šéfredaktora serveru Autoweek Vladimíra Rybeckého oproti Volkswagenu daří lépe, protože má nižší výrobní náklady a její nabídka odpovídá evropské poptávce, jejíž součástí jsou i spalovací motory.

I Škoda Auto nicméně rozšiřuje svoji nabídku elektromobilů. Letos na podzim představila SUV Elroq a „na jaře odhalila designovou studii dalšího ze šesti nových elektromobilů, které uvede na trh v nadcházejících letech: městský crossover Škoda Epiq bude stát okolo 25 000 eur, tedy 625 000 Kč“, uvádí firma na svém webu.

„Pro Volkswagen je situace ještě horší, protože předchozí vedení koncernu přijalo řadu kroků, které stály obrovské prostředky a nepřinesly to, co se od nich očekávalo – velké investice do softwaru, do softwarové divize Cariad, do autonomního systému Moia, které se všechny nevracejí,“ řekl Radiožurnálu Rybecký.

Šéfredaktor serveru AUTOmakers Erich Handl pro Radiožurnál dodal, že potíže Volkswagenu nedopadnou na Škodovku, protože využívá tuzemské dodavatelské řetězce, mohou se ale dotknout českých dodavatelů, kteří dodávají autodíly do Německa.

Samotná značka VW v Německu zaměstnává zhruba 120 000 lidí, z toho asi polovina jich pracuje ve Wolfsburgu. Celkem má automobilka v Německu deset výrobních závodů a včetně dalších značek téměř 300 000 zaměstnanců. Nyní chce v zájmu snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti zavřít nejméně tři závody a zrušit desítky tisíc pracovních míst.

„Tyto plány se týkají všech německých závodů značky VW. Žádný z nich není v bezpečí,“ řekla šéfka podnikové rady Volkswagenu Daniela Cavallová bez dalších podrobností.

„Otázka je, nakolik je to počáteční vyjednávací pozice vůči německé vládě, ale je fakt, že vedení koncernu zveřejnilo číslo, že ve výrobě chybí miliarda eur, což potvrdily i financující banky,“ komentuje situaci Handl.

Německá vláda vyzvala k zachování pracovních míst, zatímco Volkswagen trvá na tom, že restrukturalizace je v zájmu konkurenceschopnosti nezbytná. Vývoj se přímo dotýká celoevropské debaty o Zelené dohodě pro Evropu, která počítá se zákazem prodeje nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035.

Problémy Volkswagenu pramení podle Rybeckého mimo jiné z toho, že se mu zatím nevracejí investice do elektromobility. „Tohle je stejné pro všechny automobilky v Evropě. Liší se, jak která automobilka dokáže svoji modelovou nabídku přizpůsobit skutečné situaci na trhu,“ dodal.