Rakouský lockdown číslo 2

Rakousko na 17. listopadu vykročilo, nebo spíše spadlo do svého druhého lockdownu. Ačkoliv spolková vláda začala s omezováním pohybu lidí, gastronomie a služeb začátkem listopadu, sedm tisíc nově nakažených a první stovka zemřelých za 24 hodin v druhý den celostátního lockdownu dávají tušit, že Rakousko sice zatáhlo za nouzovou brzdu relativně včas, „zadarmo" z toho ale určitě nevyvázne. Komentář Vídeň 19:48 25. listopadu 2020

Pokud byl někdy kancléř Sebastian Kurz pod politickým tlakem, tak je to právě teď. Opozice vládě vyčítá, že jejím jediným úkolem bylo zabránit zavedení druhého nouzového stavu a že v tom na plné čáře selhala.

Zavření škol a obchodů má jako poslední instance Rakušanům „zachránit Vánoce“.

Samozřejmě má taky zabránit přehlcení zdravotního systému a navýšení počtu lidí vážně ohrožených průběhem nemoci. To ale výrazně populistický kancléř ve své rétorice nevyzvedává. Přišel naopak s prohlášením, které si podle reakcí kabinetu upekl trochu narychlo, nečekaně a sám.

Plošné testování na konci plánované celostátní karantény 6. prosince by mělo nejprve upřednostnit učitele, pak by se spustily školy a poté by byly na dobrovolné a bezplatné bázi otestovány na čtyři miliony obyvatel Rakouska.

Plošné testování antigenními testy ještě před Vánoci představuje obrovské organizační zatížení, ale i epidemiologické ohrožení.

Nejpřísnější politický účet

Rakušané, kteří se teď na dva a půl týdne zase mají zavřít doma, vycházet maximálně do práce, na nákup a potkávat jen jedinou osobu mimo svou domácnost, se současnými tvrdými opatřeními souhlasí nepoměrně méně, než tomu bylo při prvním lockdownu z jara.

Je pořád nevyjasněné, jak má samotné celoplošné testování probíhat. Mluví se o vzoru Slovenska, kterému Bundesheer propůjčil své vojáky na výpomoc při personálně velmi nákladném testování. K tomu, aby byla informace kompletní, musí být každý test nejméně jednou v dalších pěti až deseti dnech zopakován.

To všechno představuje enormní zátěž, není ale ještě zcela jasné pro koho. Mluví se o vybudování dvou tisíc nových testovacích checkpointů a až osmi tisících nasazených vojácích. Říká se také, že ministr zdravotnictví Rudolf Anschober se k plošnému testování staví spíše skepticky.

Zdá se tedy, že zvládnutí nebo nezvládnutí druhé vlny koronaviru v Rakousku, ať už s pomocí masového testování, nebo bez, vystaví Sebastianu Kurzovi zatím nejpřísnější politický účet.

Co se týče politiky lokální, rakouské hlavní město vede už desetiletí stejná strana – jmenovitě sociální demokraté. Po koaličních jednáních je jasné, že jim nově bude dělat koaličního partnera úplný nováček – až čtvrtá strana z říjnových voleb do zastupitelstva s názvem NEOS. Noví liberálové, kteří vznikli teprve před 8 lety, budou dělat koaličního minipartnera vídeňskému gigantovi.

Ten se právě pro ně rozhodl zřejmě s přihlédnutím na rozepře hlavně v oblasti dopravní politiky s bývalými koaličními partnery – vídeňskými Zelenými. Tato nová situace na vídeňské radnici jako by dávala stejně nejasné signály o zaručeném výsledku, jako celostátní strategie boje s koronavirem. Nezbývá to než zkusit a uvidíme. Jak Rakušané říkají, „mal schauen“.

Autorka je publicistka