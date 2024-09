Kultura v Rusku bude tradiční, i kdyby Shamani padali

Není to tak dávno, co svět viděl barbarské zničení budovy divadla v ukrajinském Mariupolu – ruští agresoři nijak nedbali na obrovský nápis, že jsou tam děti. Teď se objevilo tvrzení, že divadlo záměrně zničila ukrajinská armáda. Asi nepřekvapuje, že tvrzení pochází z ruského zdroje. Ani to, že je jím vládní usnesení – tuto lež totiž obsahuje ruská Strategie státní kulturní politiky do roku 2030. Co je to za dokument?

