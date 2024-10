Lidovecký sjezd mohl přinést změnu, ale nepřinese

Druhá nejstarší česká politická strana se točí v kruhu. Snad ze zoufalství, snad v naději, že přijde nějaký spásný zásah shůry. O potřebě změn, aby lidovci opustili společnost trpaslíků, kterým volební modely připisují pod pět procent hlasů, mezi nimi přemítá skoro každý, ale nikdo nepřichází s jejich uceleným nástinem. Komentář Olomouc 6:29 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka (KDU-ČSL) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stačí si připomenout okruh starých známých jmen, o kterých se v KDU-ČSL hovoří vždy, když se hledá předseda – Marian Jurečka, Marek Výborný, Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek, a když je nejhůř, dochází i na Jiřího Čunka.

Letos byla tradiční sestava rozšířena o Jana Grolicha. 40letý hejtman, jediný, kterého lidovci mají, působí jako z jiného světa. Co taky čekat od někdejšího stand-up komika, kterému je vlastní neformální kontakt s lidmi a svěží vystupování bez šustění papírem.

Grolich dal kolegům košem

Hlavně se ale Grolich osvědčil jako pracovitý správce jižní Moravy. Především jeho zásluhou koalice Spolu uspěla aspoň v jednom kraji – navíc v tom, na který si opoziční hnutí ANO dělalo obzvlášť velké chutě.

A protože jinde se lidovcům tak dobře nevede, předpokládalo se, že Grolich převezme otěže i v partajní centrále.

Zvlášť když jej ke kandidatuře na předsedu ponoukali i jeho kolegové Marek Výborný a Petr Hladík, kteří byli připraveni mu vyklidit cestu. K nim se nakonec přidal i Marian Jurečka.

O to větší zklamání zavládlo, když jim dal Grolich košem a oznámil, že nemíní zradit své voliče a hodlá se dál věnovat výhradně jižní Moravě. Můžeme jenom spekulovat, jde-li o hluboký patriotismus, nebo spíš o neochotu asistovat neslavnému volebnímu výsledku, který lidovcům hrozí, a to bez ohledu na to, kdo bude stát v jejich čele.

Jurečka, Výborný a Čunek

Vše se tedy vrací do starých kolejí a o předsednické křeslo se střetnou Jurečka s Výborným, kandidátem spíš do počtu pak bude kontroverzní Čunek, který vyhrál senátní volby a prohrál ty krajské.

Obhajujícího lídra je všude plno. Stojí za penzijní reformou, zjednodušením systému sociálních dávek, novelou zákoníku práce, licitacemi nad platy státních zaměstnanců i za úpravami platů ústavních činitelů.

Jenže to jsou vesměs témata, na kterých lidovci voliče ztrácejí. A nic na tom nemění Jurečkova ochota ty méně populární návrhy zmírňovat či obrušovat.

Když k tomu připočteme neslavné volební výsledky a nešťastný vánoční večírek na ministerstvu práce a sociálních věcí, který neukončila ani střelba na filozofické fakultě, je Jurečka zralý k odchodu na střídačku.

Výborný se ukazuje v lepším světle. Přestože mu chybí kvalifikace, tak se s resortem zemědělství sžil hladce. Získal si v něm autoritu, uspěl na pozadí povodní a navrch lidovcům zachoval nulovou spotřební daň na tiché víno.

Když ale porovnáme politický profil Jurečky a Výborného, žádné velké rozdíly nenajdeme. Oba ministři mají lidovce za středovou stranu a oba – na rozdíl od Čunka – fandí pokračování koalice Spolu.

Výborný sice hovoří o potřebě změn uvnitř KDU-ČSL, po kterých by měla být stmelenější, to však voliče tolik trápit nemusí. Možná by také dokázal lépe moderovat spor mezi konzervativnějším a liberálnějším křídlem strany, sílu jej uhasit ale nemá.

Zatímco za Grolichem by šli bez většího ponoukání i lidé, kteří si dosud od lidovců drželi odstup, tak Výborný s Jurečkou si budou muset ústa umluvit, aby k lidovcům nalákali mladší ročníky.

V programové rovině je zřejmé, že KDU-ČSL musí myslet na dostupné bydlení, na podporu rodin, na význam vzdělání i na smazávání rozdílů mezi regiony.

Hlavně by ale měla být něčím originální, ať už v rámci Spolu, nebo celé vlády. Což je ale po třech letech ve vleku ODS a s Jurečkou coby poslem špatných zpráv těžší než kdykoli předtím.

