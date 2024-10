Logické pokračování koalice Spolu

Když koncem září rozhněvaní Piráti reagovali na oznámení premiéra, že navrhne hlavě státu odvolat z vlády jejich předsedu Bartoše, byl to podle nich důsledek hraničního tlaku několika předáků ODS, kteří si Pirátskou stranu už delší čas v koalici nepřáli. To sice nešlo doložit, ale nějaké zrnko pravdy na tom možná bylo. Komentář Praha 6:30 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koalice Piráti a Starostové | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

A situace kolem zadrhávající se digitalizace stavebního řízení plus seznam Bartošových podmínek k setrvání Pirátů ve vládě Fialu rozhýbaly. Čímž jisté náladě uvnitř občanských demokratů vyšel naproti. Tedy pokud to tak bylo.

Opečovávané dítě

Ale těžko si představit, že by byl premiér stejně vstřícný vůči také patrně existujícím hlasům zevnitř ODS, nabádajícím k osamostatnění před sněmovními volbami.

Protože koalice Spolu je prostě jeho dítětem, na něž nedá dopustit. Až se dokonce některým členům strany poslední tři roky zdá, že mu věnuje přehnanou péči.

Ale Fiala může celkem lehce argumentovat, že právě existence spojení s TOP 09 a KDU-ČSL přinesla na podzim 2021 překvapivé volební vítězství. A bez ohledu na to, že menší partneři ve Spolu na tom podle průzkumu preferencí nejsou zrovna valně, triumvirát přesto slibuje lepší výsledek, než kdyby šla ODS do voleb sólově. Nemluvě o tom, jak by rozpad minule vítězné koalice před veřejností vyhlížel.

Takže na pondělní svátek české státnosti avizovaný podpis memoranda o společné kandidatuře do sněmovního klání nikoho nepřekvapuje. A otálet s ním není proč, čekalo se stejně jen na to, jak minulý víkend dopadne sjezd KDU-ČSL. A jestli na něm náhodou neuspěje proud volající po opuštění Spolu, reprezentovaný senátorem Čunkem. Byť to bylo nepravděpodobné.

A nový, respektive vlastně staronový, předseda Výborný je také stejně pevným zastáncem Fialova projektu jako předchůdce Jurečka. A setrvání v něm je jedinou reálnou nadějí zůstat i za rok ve Sněmovně. Což se ovšem týká i TOP 09, která si podle říjnového šetření STEM i Kantaru vede sice o trochu lépe, ale také by zůstala mimo.

S Grolichem i Stanjurou?

Na to jistě budou politikové ODS skeptičtější k pokračování Spolu upozorňovat ve chvíli, kdy započne licitace o posty na kandidátkách, na kterých ale nejen kvůli vnějšímu dojmu nemohou TOP 09 i lidovci být až příliš odsouváni.

A kupříkladu KDU-ČSL disponuje latentním trumfem, pokud se Výbornému podaří přemluvit hegemona jihomoravského kraje Grolicha, aby se do voleb aktivně zapojil. A jasné také není, jestli si roli koordinátora volební kampaně zopakuje tehdejší předseda poslaneckého klubu Stanjura, když je nyní v exponované funkci ministra financí. Nicméně ODS si z pozice zdaleka nejsilnějšího článku koalice Spolu jakousi supervizi nad kampaní jistě bude chtít ponechat.

Na to vše je ovšem ještě celkem dost času. Koalice Spolu, respektive vládní čtyřkoalice i se Starosty, si teď hlavně musí lámat hlavu, jak aspoň trochu snížit jednoznačný náskok hnutí ANO a odrážet nápory mimosněmovních uskupení zleva i zprava. Babišovu vítězství tentokrát těžko zabrání, ale jestli se expremiér znovu ujme řízení ministerského kabinetu, o což stoprocentně stojí, bude odviset od celé řady nepředpověditelných momentů.

Autor je komentátor Českého rozhlasu