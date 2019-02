Ministryně je zralá na nedostatečnou

Češi si prý sami mohou za to, že mají drahý internet v mobilu. Kdyby častěji dávali drahým datům přednost třeba před wifi sítí, datové tarify operátorů zlevní. Myslí si to ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Komentář Praha 12:36 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) | Foto: Ožana Jaroslav | Zdroj: ČTK

Takový závěr se velmi těžko vysvětluje třeba i studentům úvodního semestru Základů ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, kde přednáším.

Studentům tam totiž hned od začátku vštěpujeme, že ekonomie je do značné míry o podnětech. A o cenových podnětech obzvláště. Pokud to či ono zboží nejde na odbyt – ať už jde o rohlík nebo iPhone, musí prodejce zlevnit. Zákazníkovi tak dává podnět, aby se při lákavější ceně s nákupem již tolik nerozpakoval.

Existují případy takzvané necitlivé poptávky. Krajní případ je drogově těžce závislý člověk. Když mu drogový dealer návykovou látku zdraží, třeba i vykrade klenotnictví, jen aby mohl za zvýšenou cenu nakupovat.

Někteří dealeři s tím kalkulují. Nejprve nastaví cenu drogy nízko a pak, když si zákazník vypěstuje závislost, zdražují. I ten poslední dealer ale ví, že nejprve musí zákazníka nalákat. Dát mu tedy podnět ke spotřebě v podobě atraktivní cenové nabídky.

Zalíbení ve vysoké ceně

Paní ministryně ale argumentuje opačně. Nejprve musí zákazník najít zalíbení ve vysoké ceně, více data používat, a ta pak díky tomu zlevní. Ministryně tím ale opět opomíjí základy ekonomie – opomíjí roli cenového podnětu.

Jestliže jsou data drahá, je to vlastně podnět konkurenci. Konkurenci v tomto případě představují třeba ony „wifiny“. Kdejaká restaurace dnes wifi pokrytí nabízí zdarma. Provozovatele restaurací podnítily vysoké ceny dat k tomu, aby o to svižněji zaváděli wifi. Počítají s tím, že někteří zákazníci navštěvují restauraci čistě proto, aby použili mobilní internet.

Takže peníze, které mohly plynout operátorům, míří místo toho k provozovatelům restaurací. To proto, že i když si dá zákazník, který do podniku přišel kvůli wifi, třeba jenom čaj, jsou to pro restauratéra peníze navíc. Neinkasoval by je nebýt drahých dat.

Zrovna tak je zvláštní představa ministryně Novákové, že jakmile bude o data dostatečný zájem, budou pro zákazníka levnější. Proč by ale k takovému zlevnění mělo dojít?

Je to podobné jako s dealerem drog. Když už zákazníka konzumaci drogy „naučí“, vypěstuje u něj závislost nebo alespoň zvyk, bude přece spíše zdražovat než zlevňovat.

Ministryně také používá analogii s větším domem. Když v něm bude bydlet jeden nájemník, bude nájemné nehorázně vysoké. Když v něm bude deset nájemníků, náklady bydlení se rozpočítají, takže každý z nich získá střechu nad hlavou nakonec docela levně.

Prý je to tak i s daty. Dobře. Jak ale paní ministryně dostane do domu, který užila jako příklad, nájemníka prvního, druhého nebo třetího? Možná i pro čtvrtého to stále ještě bude velmi drahé bydlení. Tak drahé, že všichni zůstanou raději bydlet jinde. Takže stav, kdy by dům obývalo deset lidí, prakticky nemůže nastat.

Ne, tuhle zkoušku by paní ministryně nesložila. Chce to reparát.

Autor je hlavním ekonomem Czech Fund