Mladí voliči – včera velebení, dnes proklínaní

Není to zas tak dlouho, co byli mladí voliči velebeni za to, jak hlasují. Pokud se podíváme na volby do Evropského parlamentu v roce 2019, byli to právě prvovoliči a mladí do 30 let, kdo masivně podpořil vzestup zelených a progresivistických stran. Je teď opravdu tak překvapivé, že se mladí voliči nechávají strhnout emoční vlnou, která se zrovna valí Evropou?

