Je konopí politickou smrtí?

Už je to 12 let, co je možné v České republice používat konopí pro léčbu závažných onemocnění, zmírnění příznaků a utišení bolestí. Teprve letos, resp. od 1. dubna konečně mohou konopí předepisovat i praktičtí lékaři. Konečně, byť zatím pouze na neztišitelnou bolest.

