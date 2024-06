Průzkumy vs. výsledky: Piráti i SPD se propadli. ‚Ztratili svůj protestní étos,‘ říká analytik

V předvolebních průzkumech agentury nezachytily podporu pro koalici Přísaha a Motoristé. Naopak Piráty a SPD ukazovaly téměř o polovinu silnější, než byl jejich reálný výsledek. „Jeden z důvodů může být, že Piráti zvolili nekonfliktní a možná i málo adresnou a obsahově naplněnou kampaň,“ říká o neúspěchu vládní partaje analytik agentury STEM Martin Kratochvíl. Praha 17:46 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voliči dokázali v eurovolbách překvapit (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Eurovolby vyhrálo hnutí ANO s náskokem necelých čtyř procentních bodů před koalicí Spolu, jak avizovaly průzkumy. Podle Martina Kratochvíla, analytika agentury STEM, hnutí ANO podrželo silné voličské jádro. „Mají opravdu disciplinovanou základní část svých voličů. I při zvýšené účasti přišli v dostatečně zvýšeném počtu,“ říká.

Průzkumy naopak dostatečně nezachytily propad Pirátů. Model agentury STEM/MARK ukázal Piráty na 12,1 procenta a STEM na 9,4, nakonec dostali 6,2 procenta voličů.

„Je to skutečně mimořádně slabý výsledek,“ líčí Kratochvíl. Pirátský neúspěch přičítá hned několika faktorům. „Jeden z těch důvodů může být, že zvolili nekonfliktní a možná i málo adresnou a obsahově naplněnou kampaň,“ vysvětluje.

„To, co přineslo úspěch Pirátům v posledních volbách v roce 2019 do Evropského parlamentu, byla jejich novost, protestní étos a evropská kompetence. Jejich protestní hlas byl v těchto volbách umenšen jednak tím, že jsou ve vládě, a jednak tím, že na tyto hlasy ani nesázeli v kampani,“ podotýká.

Roli může hrát i to, že Piráti sdílí část voličů se stranami koalice Spolu, především s TOP 09 a s hnutím STAN. „Tyto strany se do nějaké míry o voliče přetahují, do nějaké míry se o ně dělí a zdá se, že voliči spíše dali přednost koalici Spolu a hnutí STAN,“ uvádí.

V podobné situaci bylo i Okamurovo hnutí SPD. Agenturní průzkumy a modely mu měřily mezí osmi a desetiprocentní podporou. Strana nakonec dostala 5,73 procent. Podle Kratochvíla ubralo SPD hlasy i to, že svou voličskou základnu sdílí s hnutím ANO. „Zároveň jim ty protestní hlasy dokázaly přebrat i další uskupení jako například strana PRO, pak pravděpodobně koalice Stačilo!,“ vysvětluje.

Naopak koalice Přísaha a Motoristé se podle agentur pohybovala kolem pěti procent. Nakonec uspěla s 10,26 procenty hlasů.

Kratochvíl tento výsledek přičítá nové tváři lídra Filipa Turka. „Podařilo se mu zmobilizovat právě ty voliče, o kterých my běžně uvažujeme jako o slabších nebo váhavějších, kteří běžně k volbám tolik nechodí, nemají důvod nebo si nedokážou vybrat,“ popisuje.

„Nová tvář, nový drive, nová energie může část voličů, zvlášť těch, kteří se příliš nezajímají o obsahovou stránku politiky, ale spíš o dojem, o to, jak ti politici působí, tak právě je to dokáže přitáhnout,“ uzavírá Kratochvíl.