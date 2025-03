Hraje vaše dítě Minecraft? Dejte si pozor na podvodné ‚cheaty‘ a nastavte pravidla, radí Antivirus

Je nebezpečné hrát počítačové hry? „Hraní určitě nebezpečné není, ale pachatelé zneužívají toho, že děti chtějí hrát to samé, co spolužáci nebo oblíbení influenceři. A když třeba rodič nedovolí nějakou hru koupit, dítě hledá cesty, jak se k ní dostat,“ popisuje Jana Magdoňová.

„Obvykle se pokusí stáhnout její pirátskou kopii. A to je moment, na který pachatelé čekají. Pirátskou kopii hry upraví tak, že její součástí je i virus. Dítě, které po hře opravdu touží, bude ignorovat veškerá varování a program spustí. Ten následně v počítači ukradne všechny alespoň trochu cenné informace, ke kterým se dokáže dostat,“ doplňuje Jan Cibulka.

‚Infostealery‘ a ‚cheaty‘

Hackery zajímají třeba hesla do e-mailových účtů, sociálních sítí nebo různých pracovních nástrojů. Používají k tomu viry, které se nazývají „infostealery“, tedy programy na kradení informací. „Snaží se krást i kryptoměnové peněženky, e-maily, zprávy z chatovacích aplikací, jako je Skype a Discord, nebo hesla uložená v prohlížečích,“ upozorňuje Magdoňová.

Koupit dítěti každou hru, kterou bude chtít, podle redaktorů Antiviru není řešením. „Pachatelé totiž takzvané ‚infostealery‘ přidávají i do ‚cheatů‘ ke hrám, tedy do malých aplikací, které umožňují ve hře podvádět, například si nastavit nekonečně životů.“

„Cheaty“ už se dnes nezadávají přes klávesnici, jak bylo zvykem dříve. „Dnes se herní studia snaží podvádění aktivně bránit. Hlavně proto, že ve většině her hrají hráči mezi sebou. ‚Cheaty‘ mají dnes tedy spíše podobu programu, který upraví fungování hry. Jenomže takový program si musíte do počítače stáhnout a spustit. A s ním může velmi často přijít do zařízení i virus,“ vysvětluje redaktorka.

Jak děti na takový program narazí? „Buď mu o něm řeknou kamarádi, spolužáci, nebo ho objeví například při sledování herních videí na YouTube. Právě toho pachatelé někdy využívají a sami taková videa s návody vytváří. K nim přidávají i odkazy na stažení škodlivého programu,“ varuje Jan Cibulka.

Podvodníci cílí na malé děti

Podvody se podle redaktorů Antiviru nejčastěji týkají her zaměřených na mladší děti. Ty jsou totiž méně obezřetné. „Víme například o Minecraftu nebo hře Roblox. Rozhodně to ale nemusí být vyčerpávající seznam,“ říká Jana Magdoňová.

Jak se podobným podvodům vyhnout? „Pro začátek pomůže si o těchto rizicích s dětmi promluvit a nastavit si pravidla hraní a případného stahování čehokoliv,“ nabádá redaktor Antiviru.

„I když je to těžké, snažte se s dítětem nastavit vztah a komunikaci tak, aby nemělo strach za vámi přijít. I když vyvede nějaký malér nebo neposlechne domluvená pravidla, tak se o problému alespoň dozvíte a můžete to zkusit řešit,“ doplňuje Jana Magdoňová.

„Pokud je to ve vašich možnostech, tak byste neměli svá elektronická zařízení s dítětem sdílet. Hlavně to platí v případě pracovních počítačů a mobilních telefonů, protože když na něj budou kamarádi tlačit, ať si s nimi zahraje oblíbenou počítačovou hru, tak všechny rodičovské rady a zákazy nejspíš půjdou stranou,“ uzavírá Cibulka.