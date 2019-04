Klausové táhnou do boje

Po vyloučení Václava Klause mladšího z ODS reagoval jeho otec rychle a stručně: „Dříve či později musí vzniknout nová a skutečná pravicová strana.“ Není tedy překvapením, že jeho syn oznámil založení vlastní strany, v níž má Klaus starší hrát, řečeno slovy juniora, emeritní roli. Komentář Praha 16:55 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus otec a syn | Foto: Dan Materna | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Takováto formace pod značkou Klaus a syn jistě bude vzbuzovat pozornost. „Musí tam být hospodský na vesnici, trenér fotbalistů, aby nesl étos, chci se obrátit k lidem až do těch vesniček,“ líčí Klaus mladší své představy o venkovské působnosti své partaje.

Což je prostředí, kde může zabrat už samotné slavné jméno, které by mohlo za jistých okolností vynést klausovské uskupení do Poslanecké sněmovny.

Jiná věc už je, jakým přínosem může být Klausova nová partaj pro pravici, která ve sněmovně živoří v podobě čtyř více méně zdecimovaných stran, z nichž každá sama sebe prohlašuje za skutečnou pravici. Ať již jde o ODS, lidovce, STAN nebo TOP 09.

Co tedy postrádá naše pravice, to je formace se silnou osobností v čele, která by roztroušené straničky dokázala alespoň částečně sjednotit pod jednou střechou. Tuhle roli ale těžko sehraje partaj, jejímž ideovým guru bude Václav Klaus, který se jako někdejší premiér a prezident na diskreditaci a rozbití české pravice nesmazatelně podepsal.

Protizápadní kurs s osvědčenými strašáky

Samozřejmě viny otců nelze svalovat na bedra potomků. Vždyť Klaus junior dokončoval vysokou školu v dobách, kdy premiér Klaus horoval pro volný trh a zároveň udržoval bankovní socialismus s nikdy nesplacenými stamilionovými půjčkami pochybným šíbrům.

A když padlý premiér mobilizoval národ pod heslem „Doleva nebo s Klausem“, aby pak stvořil s vůdcem levice Milošem Zemanem mocenskou mesalianci, byl jeho syn uznávaným ředitelem elitního soukromého gymnázia.

Co je však zásadní, Klaus mladší se s politickou ideologií i minulostí svého otce bezvýhradně ztotožňuje. Programovou studnicí jeho nové strany má být postprezidentský institut Václava Klause. Což je poněkud sektářské společenství, které brojí proti našemu členství v EU. A zároveň promyšleně bagatelizuje bezpečnostní hrozby Ruska.

O tom, jakým směrem se bude ubírat strana dvou Klausů, si můžeme udělat představu z textu ředitele institutu VK Jiřího Weigla k 80. výročí vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Autor v něm tvrdí, že po brexitu se EU stane de facto německým mocenským blokem. A jeho úvahy gradují temným varováním: „Protektorát není jen smutná a tragická minulost. Protektorát může být znovu i naše budoucnost.“

Pokud Václav Klaus mladší dodrží protizápadní kurs s osvědčenými strašáky, ať již jsou to migranti nebo německá hrozba, mohl by aspirovat na vůdce nacionalistů, populistů a extremistů. A počítat s částí voličů SPD, komunistů, ale i příznivců Miloše Zemana.

Však také Miloš Zeman podpořil Klause juniora ihned po jeho vyloučení z ODS. Což napovídá, že Václav Klaus starší a Miloš Zeman už zase mají společný cíl. A tím je podpora Václava Klause mladšího, v němž stárnoucí nestoři asi vidí pokračování své politiky v čerstvějším a snad ještě agresivnějším vydání.

Té politiky, která během jejich dlouholetého střídání se na postech premiéra a prezidenta přinesla zemi daleko více mizérie než užitku.