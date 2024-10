Penzijní reforma? Nekonečná dočasnost

„Ráno vstanu a projednám penzijní reformu.“ Asi tak by se mohlo jmenovat pokračování starého českého filmu, který je založený na hrátkách s časem, kdyby jej natáčeli politici. V podstatě jsme za posledních 20 let neměli žádnou vládu, která by se nějakým způsobem nepostavila k penzijní reformě. Buď o ní mluvila, nebo se o ni pokusila, případně ji zrušila. A to vše hezky popořádku a znovu dokola.

