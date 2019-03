Na Slovensku začal klíčový týden a boj o druhé místo

V debatě, kterou odvysílala slovenská komerční televize Markíza, se zdálo, že i když o ničem není ještě rozhodnuto, všichni jakoby akceptovali vítězku Zuzanu Čaputovou.

Teď jde o to, kdo projde sítem a dostane se do druhého kola, aby ho volili všichni, kterým Čaputová vadí. Ta je považována i podle průzkumů za nejsilnější kandidátku, její podpora dosahuje až do blízkosti 50 procent.

Občanská aktivistka Čaputová varuje před rozdělením společnosti a vyzývá k jednotě. V debatě na stanici Markíza nemluvila o sobě tolik jako ostatní, mužští kandidáti.

Hovořila o Slovensku a o tom, že kampaň vnímá jako výzvu, jestli občané přestanou věřit demokracii nebo ne. Na Slovensku bude podle ní bezpečně, pokud lidé překonají vzájemné rozdíly.

Harabin či Šefčovič

Naopak se zdá, že klíčový politický souboj se odehrává mezi Marošem Šefčovičem, kandidátem strany Smer, a Štefanem Harabinem, bývalým šéfem slovenského Nejvyššího soudu. Ten cítí, že by mohl dosáhnout na druhé místo, a obviňuje Šefčoviče z toho, že údajně Slovákům nerozumí, protože je „z Bruselu“.

Harabin sám sebe označuje za jediného křesťanského kandidáta, který slibuje občanům spravedlnost, a chce zemi uchránit před migranty, kteří tam ale nejsou a Slovensko netrápí. Jeho vystupování je především protisystémové a arogantní.

Uhlazený Maroš Šefčovič mu tak jen těžko může konkurovat – nehledě na to, že na přetahovanou s politikem, který argumentuje podobně demagogicky jako Harabin, je zapotřebí poněkud jiný přístup. Hlavně se nedá naučit během několika měsíců intenzívní volební kampaně.

Zajímavé proto je, jak moc se Šefčovič v uplynulých dnech i v debatě na televizi Markíza zaštiťoval křesťanskými hodnotami a připomínal své nedávné setkání se špičkami hlavních církví a konfesí v zemi.

Buď Harabin, nebo Šefčovič. Jeden z nich s největší pravděpodobností postoupí do druhého kola, kde se utká s Čaputovou, kterou poslední zveřejněné průzkumy favorizovaly. Postoupí-li Harabin, může se kandidátka připravit na urážky, že je „neslovenská“, lži o tisícovkách utajovaných uprchlíků na Slovensku i špinavé útoky typu, že ji platí finanční kruhy z Ameriky, čili miliardář George Soros.

Pokud Čaputová narazí na Šefčoviče, nebude to možná až tak nechutné. Spíš bude muset počítat s podprahovými útoky zpochybňujícími její erudici zastávat nejvyšší úřad v zemi a navozujícími dojem, že první věc, co by jako prezidentka udělala, by bylo omilostnění současného prezidenta Andreje Kisky kvůli jeho daňovým záležitostem. Čaputové k postupu do druhého kola pomůže co nejvyšší volební účast.

Na Slovensku začal klíčový týden, na jehož konci budeme znát buď jméno nové hlavy státu, anebo jména dvou postupujících do druhého kola. Nakonec rozhodne to, kolik lidí přijde k volbám a jestli je energie, která doprovázela loňské protivládní demonstrace v řadě slovenských měst, stále ještě natolik silná, aby dokázala vynést političku slibující změnu do čela státu.