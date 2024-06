Petr Fiala nemá rád známkování, podle něj pětibodová stupnice nemůže obsáhnout veškerou paletu znalostí a míry pokroku. Proto dává přednost slovnímu hodnocení. Pochopitelně je lepší napsat, že Petr, Marian, Markéta, Vítek a Ivan se snažili, seč jim síly stačily, než jim natvrdo bouchnout na vysvědčení několik nedostatečných. Komentář Praha 16:30 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda je vystavena kritice zprava, zleva i od Andreje Babiše (archivní foto) | Foto: Petr Hloušek | Zdroj: Právo / Profimedia

Navíc ve školní lavici každý žák usiluje o co nejlepší výsledky sám za sebe, byť schopnost pracovat v týmu se také počítá. Pětikoalice to vskutku nemá jednoduché, takže častokrát do Sněmovny přichází s nanicovatým řešením, jemuž se vznešeně říká kompromis.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Fialova vláda si pěkné vysvědčení nezaslouží

V poslední době máme po ruce pár pěkných příkladů. Šlo třeba o krkolomné vysvětlování, proč se v konsolidačním balíčku neobjevilo zdanění tichého vína. Nyní se zase rozjíždějí tanečky kolem navržené důchodové reformy, konkrétně výpočtu věkové hranice pro odchod do penze.

O zmírnění předlohy mluví i pravicová část kabinetu. Volby do europarlamentu nedopadly pro koaliční partaje nejlépe, ty domácí jsou za dveřmi, tak najednou je každý pln sociálního cítění.

Nestačí říkat, že vláda dělá správné věci

Premiér Fiala dokola opakuje, že dělá správné věci a nechce připustit, aby tu zvítězily populismus a extremismus. Tím se z toho ovšem realita nestane. Stejně jako může stokrát tvrdit, že vzdělávání je vládní prioritou, ačkoliv není, jak dokládá praxe.

Asociální a nerealistický návrh, nebo nutná změna systému? Devět ekonomů hodnotí penzijní reformu Číst článek

Učitelé musejí stávkovat, aby si zajistili slušné podmínky pro výuku, vysokoškolští pedagogové na úrovni asistentů dřou bídu s nouzí a celkový stav českého školství je tristní. Vzdělávací Strategie 2030+ se stává dalším zaprášeným dokumentem plným ušlechtilých cílů bez konkrétního naplnění.

Plány na snížení počtu odkladů nástupu do prvních tříd nebo zavedení povinné desetileté školní docházky se jeví jako pouhá ozdoba řečnických příspěvků na odborných konferencích.

Vláda je vystavena kritice zprava, zleva i od Andreje Babiše. A nespokojenci jsou úspěšní, jak ukázaly nejenom evropské volby, ale také poslední průzkum volebních preferencí agentury STEM, v němž hnutí ANO získalo dvakrát víc procent než ODS. Do Sněmovny by se vrátili komunisté a naopak lidovci a TOP 09 by zůstali za jejími branami.

Živnostníci toho mají dost

Pakliže si ministři společně s prezidentem Petrem Pavlem myslí, že za všechno může chybná či nedostatečně promyšlená komunikace s veřejností, jsou na falešné stopě. Když se dnes projdete po kdysi kvetoucí hlavní třídě v České Lípě, najdete jeden zavřený obchod vedle druhého. Padla i trafika, která tam byla od nepaměti.

Zavíráme, protože to neutáhneme, drahé energie nás zlikvidovaly, zní z úst většiny majitelů. Za pultem už totiž nestojí prodavačky, ale vlastníci. A ani to je nezachrání.

Středopravicová vláda nemusí mít těžké spaní kvůli nízkopříjmovým zaměstnancům, avšak postaví-li si proti sobě živnostníky, drobné a střední podnikatele, je s ní amen. Tak zní slovní hodnocení, po němž profesor Petr Fiala volá.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku.