Poslední generace probouzí nenávist. Chyba

Tři z nich řidič nákladního vozu odtáhl ze silnice a vyhrožoval jim, že je zbije. Než usedl za volant, dva aktivisté se stačili znovu posadit před náklaďák, řidič se ale stejně rozjel, na jednoho mladíka přímo najel a tlačil ho kus před sebou. Demonstrant utrpěl šok, řidič odjel, ale později se přihlásil na policii.

Je vyšetřován pro podezření z pokusu o nebezpečné ublížení na zdraví a nebezpečného zásahu do silničního provozu. Policie vyšetřuje i účastníky blokády, a to pro porušení zákona o veřejném shromažďování a podezření z nátlaku v dopravě.

Jak se na takové akce dívat? Jedna z německých debatujících na Twitteru napsala: „To se mimochodem stane, když klimatické aktivisty označíte za ‚teroristy‘ a ‚zločince‘, a tím nejen relativizujete terorismus, ale taky vyměníte poslední špetku slušnosti za chování populistických štamgastů u stolu.“

Aktivisté ve Stralsundu podle jednoho z účastníků blokovali dopravu, protože, cituji, „bojují proti terminálu LNG, a přesto vláda projekt prosazuje. Tím škodíme zdejším lidem i své vlastní budoucnosti“. LNG je zkapalněný zemní plyn.

Zarážející je, kolik lidí na sítích v Německu i u nás útok řidiče náklaďáku na aktivisty chápe a podporuje, někteří dokonce píší „měl ho přejet“. Dodejme, že u nás jsou aktivisté Poslední generace v médiích běžně nazýváni „extremisty“, nebo také ekoteroristy. Taky kvůli těmto nálepkám mnoho lidí jejich akce vnímá jako něco přímo zločinného.

Samozřejmě se dovedu vžít do řidiče náklaďáku: spěchá, něco někam veze, zboží potřebuje dodat včas, zuří, že mu v tom někdo podle něj „zbytečně“ překáží, a nakonec mu prasknou nervy a zaútočí.

Podobně najížděl jeden řidič na aktivistu Poslední generace i v Praze. Jen dodám, že kdyby byla zácpa, tedy kdyby zdržení zavinili řidiči, ne aktivisté, šofér náklaďáku by nikoho nemlátil, na nikoho nenajížděl, bral by to jako samozřejmost.

Mladí lidé hledají cesty, jak své okolí, svá města, své vlády upozornit, že se nebezpečně mění klima a že k tomu nemůžeme jenom přihlížet.

Když protestují mimo hlavní silnice, mimo provoz, nikdo si jich nevšimne, všecko jede dál ve starých kolejích. Když zablokují silnici, najednou se o nich, ale i o jejich starosti o planetu, píše všude.

Pravdu mají v tom, že námi starými je potřeba zatřást, otřást, jinak neslyšíme, nevidíme, nechceme nic měnit, nechceme jezdit třicítkou v hustě obydlených částech měst, nechceme se uskromnit, měnit své návyky, nechceme opustit milované spalovací motory atd.

Základní omyl aktivistů tkví v tom, že v lidech probouzejí nenávist, ty nejhorší emoce. To je velká chyba.

Autor je komentátor Aktuálně.cz