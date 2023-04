Dopravu v Berlíně blokují klimatičtí aktivisté, snaží se přilepit k asfaltu. Sanitky uvízly v kolonách

Berlínští záchranáři museli vyhlásit poplach. Podle informací deníku Tagesspiegel totiž většina sanitek uvízla v kolonách, a volných je tak jen pár vozů. Aktivisté slíbili, že zásahovým autům umožní průjezd, reálně se tak ale nestalo.

Policisté se snaží všechny protesty urychleně ukončit. Jenže za blokování dopravy můžou udělovat nanejvýš pokuty. Zpravodajský portál t-online napsal, že kvůli blokádám je v ulicích asi 500 policistů.

Hnutí Poslední generace svolalo do města na 800 příznivců, a naráz tak dokáže ochromit desítky různých silnic. Podle hnutí má jít o časově neomezenou blokádu. Protesty začaly před týdnem ve vládní čtvrti a v pondělí se rozšířily po celém Berlíně.

Demonstranti se často rychleschnoucím lepidlem lepí k vozovkám, aby zkomplikovali dopravu. Rovněž se lepí k uměleckým dílům, která také polévají různými tekutinami. V centru Berlína u Braniborské brány hnutí v prosinci uřízlo vrchol vánočního stromu, čímž chtělo ukázat na to, že z přicházející klimatické katastrofy zatím vidíme jen špičku. Řada aktivistů se za své činy musí zodpovídat před soudy.

Hnutí požaduje, aby vznikla státní komise a navrhla, jak by se Německo do pár let zbavilo fosilních paliv, tyto závěry by pak měl posoudit parlament. Vláda nátlak odmítá.

Insgesamt 90 (!!!) Minuten stand ein Rettungswagen im Einsatz mit Blaulicht im Klimakleber-Stau. Diese schrecklichen Aktivisten sind vollkommen skrupellos, Menschenleben sind ihnen egal. #rettungsgasse #stimmt pic.twitter.com/lRj7DTRBYj — Julian Reichelt (@jreichelt) April 24, 2023