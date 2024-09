„Až naprší a uschne,“ toto rčení ale neplatí pro blížící se krajské a senátní volby. Sice napršelo, ale zdaleka ještě neuschlo. S následky rozsáhlých povodní se dotčené oblasti budou vyrovnávat měsíce. Přesto i v takto tragicky zasažených regionech budou lidé už v pátek a v sobotu rozhodovat o složení krajských zastupitelstev, případně o obsazení křesel v Senátu. Vláda nevyslyšela apel primátora Opavy, aby volby odložila. Komentář Praha 16:30 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentář: Povodeň volby neodnesla | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Podle něj bude jejich uspořádání v některých městech a obcích velmi složité, ne-li nemožné. Tradiční volební místnosti někde nestojí, nebo jsou poškozeny. Rovněž lidé likvidující následky ničivé povodně nebudou mít chuť místo toho věnovat čas práci ve volební komisi. Bez toho volby proběhnout nemohou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Povodeň volby neodnesla

Pokud vláda rozhodla o jejich konání, bude se muset postarat o to, aby lidé měli kam přijít a aby měl kdo sečíst odevzdané hlasy. Je zřejmé, že bude muset občas improvizovat.

Přijde zpochybňování?

I v dobách klidných byla účast občanů v krajských volbách výrazně menší než ve sněmovních, obecních, nebo prezidentských. V povodněmi značně zasažených oblastech můžeme očekávat, že tentokrát bude ještě nižší.

Zároveň někteří lidé mohou namítat, že své volební právo nemohli uplatnit. Ať už z důvodu „odříznutí velkou vodou od okolního světa“, nebo kvůli chybějícím dokladům, které jim povodeň vzala a nestihli si je vyřídit. Což může přispět ke zpochybňování výsledků voleb.

Lužnice ve Frahelži překročila padesátiletý průtok. Dostala se na úroveň extrémního ohrožení Číst článek

Konkrétní stížnosti budou případně řešit soudy. Pokud nebudou výsledky v daném kraji či senátním obvodu velmi těsné, můžeme čekat, že se volby opakovat nebudou.

Vláda se přiklonila k názoru, že je lepší čelit podobným žalobám, než se pustit do celkem komplikovaného procesu odkladu voleb. Posunout je nemůže sama od sebe. K tomu musí být vyhlášen nouzový stav a přijatý i příslušný zákon.

Odrazuje zkušenost z covidu

Do podobného dobrodružství se kabinet pouštět nechce. Patrně ho odrazují zkušenosti z doby koronavirové pandemie. Tehdy se odklad týkal doplňovacích senátních voleb na Teplicku. Nejvyšší správní soud následně rozhodl, že tehdejší vláda svým usnesením překročila své pravomoci.

Vedení Krnova čelí kritice za pozdní evakuaci. Jak se situace vyvíjela minutu po minutě? Číst článek

Konstatoval to v momentu, kdy už bylo po původním termínu prvního kola voleb. Takže na jejich pozdější konání to nemělo zásadní vliv. Přesto šlo o jednoznačný verdikt, který do budoucna podobné jednoduché řešení zapovídá.

Volby jsou v demokratické společnosti důležitým prvkem jejího fungování. Proto musí být mechanismus jejich případného odkládání komplikovaný, aby nemohl být zneužívaný.

Musí o něm rozhodovat Parlament a ne pouze kabinet. Vláda se touto cestou teď vydat nechtěla, byť by volby odložit na poslední chvíli patrně stihla.

Takže se budou konat v původním termínu a také v místech, kde jsou to poslední, co by momentálně lidé k životu nutně potřebovali.