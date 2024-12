Předvolební posuny na politické scéně

Zatímco poslanci už několik dní řeší zcela prázdný spor o posty ve vedení dolní komory, v litosférických deskách české politiky dochází k pohybům, které mohou ovlivnit vývoj v příštím roce. Kupříkladu u občanských demokratů se šíří obavy, jestli nová image jejich předsedy je to, co na jejich sympatizanty zabírá. Jenže když Petr Fiala říká, že v ODS nevidí žádného rozdílového hráče, který by jí přinesl dramatický příliv hlasů, má pravdu. Komentář Praha 6:30 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V opozici se vedle hnutí ANO zformovaly tři politické tábory. Vlevo nahoře Tomio Okamura, vpravo nahoře Kateřina Konečná (KSČM), dole zleva Róbert Šlachta (Přísaha), Filip Turek (za Přísahu a Motoristy) a Petr Macinka (Motoristé) | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Kolem krajských voleb se hodně spekulovalo o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, ale toho v rozletu zastavilo vlastní ego.

Vítězný Kuba neudržel na uzdě svoji pýchu a začal rozdávat hraběcí rady i kritiku centrály tak brutálně, že si zavřel cestu za hranice regionu, jemuž s přehledem vládne.

Brzy pochopil, že cesta do Prahy je pro něj zatarasená, a proto jednoznačně vyloučil svou kandidaturu do sněmovních voleb i jakékoliv celostátní angažmá.

Fialu nemá kdo nahradit

Předvolební rošáda smysl nedává a kdo by Fialu mohl nahradit v případě prohry ODS? Rýsuje se jediné jméno, a to ministra dopravy Martina Kupky. Pro veřejnost je přijatelný, ovšem není to táborový řečník, který by elektrizoval davy. Tato personální obměna by byla jen tečkou za větou o volebním neúspěchu.

Lidovci a TOP 09 plně závisejí na tom, jak si povede ODS coby lídr trojkoalice. Je tudíž prakticky jedno, kdo stojí v jejich čele, byť sázka na Marka Výborného se jeví jako rozumná varianta.

Perimetr TOP 09 nepřesahuje metropoli, čímž je daná její strategie a vedle Markéty Pekarové Adamové by se v čele kandidátky měl objevit Jiří Pospíšil, který vede jedinou silnou topkařskou organizaci v zemi, tedy tu pražskou.

Volno na pravoboku

Pokud se oba zabývají otázkou, zda jim ztíží cestu do Sněmovny Miroslav Kalousek, odpověď se s ubíhajícím časem stále víc halí do mlhy.

Strana rozpočtové odpovědnosti, jež měla pod jeho taktovkou vzniknout, má zřejmě personální potíže. Navíc na pravoboku vyrůstá konkurence v podobě Motoristů sobě.

Tento projekt Institutu Václava Klause, který zpočátku připomínal provokaci, se mění v realitu. Víkendový kongres napoví, jak vlivná partaj se hlásí o místo na slunci. Stáhne-li její šéf Petr Macinka z Bruselu Filipa Turka, pro jistý typ pravicového voliče půjde o alternativu k příliš měkké ODS.

Z evropského vandru se domů chystá i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která se zřejmě postaví do čela koalice Stačilo!, kam může přizvat i šéfku SOCDEM Janu Maláčovou.

Bojovné dámské duo je schopno překročit pětiprocentní hranici, ale pakliže uspějí Motoristé, na vládnutí s Andrejem Babišem (ANO) bude muset zapomenout. Soulad v evropské frakci Patriotů naznačuje, že jeho pojetí politiky je bližší Turek než Konečná.

O příštím obsazení Strakovy akademie tak paradoxně mohou rozhodnout Piráti, kteří dali vládě vale.

Získá-li STAN kolem 15 procent a Zdeňku Hřibovi se podaří nabrat aspoň sedm, bude se s nimi muset víc než počítat.

Všechny varianty jsou tedy otevřené, ale ukazuje se, že do dění po novém roce výrazně promluví noví lídři, Konečná, Turek a Hřib.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku