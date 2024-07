Mezi největším českým odborovým svazem ČMKOS a vládou to zase vře. Tentokrát je hlavním jádrem sporu valorizace platů ve veřejných službách. Právě tady totiž platy dlouhodobě stagnují a úředníci bývají ještě navíc často terčem politických útoků. Slýcháme o přebujelé státní správě, líných úřednících, lidech, kterým víkend začíná už v pátek. Komentář Praha 16:30 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situace mezi odbory a vládou se vyostřuje. Stávkovou pohotovost spustil spor o platy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důsledkem populistické rétoriky se ze státních zaměstnanců stali takoví malí viníci neutěšeného rozpočtového stavu v zemi, a kde kdo z vládních stran se k nim rád negativně vyjádří.

Že skutečnost se má trochu jinak ukázala před časem studie IDEA Cerge od Daniela Bartuška, Petra Bouchala a Petra Janského. Výzkumníci se poprvé pokusili dát dohromady data o státních zaměstnancích a úřednících, včetně toho, jaké platy průměrně berou. Díky tomu dnes víme, že představa přeplacených úředníků je pouze dobře živený společenský mýtus.

Ve skutečnosti to s platy státních úředníků není nijak utěšené, především s ohledem na úroveň vzdělání, kterého musí pro výkon povolání tito lidé dosahovat.

A má být hůř...

Nejméně měli úředníci v tomto srovnání v letech 2011 – 2012, což byl důsledek úspor kvůli dopadům světové finanční krize. Na své maximum se pak vyšplhaly někdy kolem roku 2018.

A má být hůř: „S ohledem na aktuální vývoj mezd v ekonomice a platů státních úředníků lze očekávat, že koncem roku 2024 relativní platy úředníků klesnou poměrně hluboko pod minima roku 2012,“ predikují nepříliš pozitivní budoucnost autoři studie.

Přišla inflace, zmrazení platů a kumulované krize. To vše se na platovém ohodnocení úředníků a úřednic podepsalo, a tak jsou dnes jejich reálné platy o 18 procent nižší.

Je teda zcela logické, že odbory i zaměstnanci na úřadech teď žádají nápravu. Tu jim ostatně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) slíbil, jenže dle nich v nedostatečné výši.

Odbory žádaly 15 procent a MPSV slíbilo u některých profesí sedm a jiných deset. Odbory by byly ochotné přijmout deset procent, nicméně jen plošně. A na tom se už s Jurečkou zase neshodnou.

Ministr práce tvrdí, že vyšší finanční injekci si zaslouží jen ti nejzranitelnější. A to přesto, že pokles mezd zasáhl všechny, navíc je známá věc, že především platy středního úřednického managementu jsou v Česku zoufale nízké.

Podle odborů navíc hrozí, že avizované zvýšení platů, které ministr slíbil implementovat už v září, se zpozdí. Údajně proto, že Jurečka neplní své sliby. Je to už několikátý velký spor, který vláda s odbory má.

Právě kvůli tomu, jak zkreslené představy o státních zaměstnancích část veřejnosti má, by bylo zajímavé sledovat, co by se skutečně stalo, kdyby do stávky tito lidé vstoupili.

Třeba by se pak naplno vyjevilo, že dělají potřebnou práci za skutečně málo peněz. Jestli by však stávka otřásla vládou, to se dá odhadovat jen stěží.

Autorka je publicistka a dokumentaristka