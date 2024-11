Slováci zůstávají Čechům nejblíže. Za Orbánem s nimi však nesměřujme

Máme za sebou hodně intenzivní česko-slovenské dny. O jejich úvod se postaral Andrej Babiš, když se jeho právníci dohodli se slovenským ministerstvem vnitra, že nebyl agentem komunistické Státní bezpečnosti (StB). To nic nemění na faktu, že Andrej Babiš je nadále registrovaným spolupracovníkem StB s rozsáhlými záznamy, o čemž svědčí archivy na Slovensku i v Česku. Bratislava 17:00 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva premiér Slovenska Robert Fico a Maďarska Viktor Orbán | Zdroj: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

To, že o případu nakonec nemohl definitivně rozhodnout soud, který dohoda Babišových a slovenských ministerských právníků předešla, je špatně. A po pravdě řečeno nerozumím v tom ani jedné straně.

Andrej Babiš musel vědět, a pokud neví, tak mu to budou jeho političtí oponenti do smrti připomínat, že dohoda s ministerstvem vnitra nenahradí plnohodnotný soudní rozsudek.

A slovenská vláda Roberta Fica musela počítat s tím, že se její rozhodnutí stane součástí politického pnutí v Česku, které je v pohledu na Andreje Babiše rozděleno podobně, jako pohled občanů Slovenska na Roberta Fica nebo Ameriky na Donalda Trumpa. To, že tento slovenský vládní krok nepomůže česko-slovenským vztahům, bylo ještě jasnější.

Pomozme jim zpět

Snaha slovenského prezidenta Petra Pellegriniho o smířlivá slova a gesta, jež přišla v den výročí vzniku našeho společného státu, jsou chvályhodná. Podle něj nadstandardní česko-slovenské vztahy zůstávají stejné.

„Nemění se na nich vůbec nic, ani když zčásti dochází k výměně názorů nebo drobným nedorozuměním mezi nejvyššími politickými špičkami. Národy zde přetrvávají další staletí, politici se mění,“ uvedl Pellegrini.

Kéž by to byla pravda a kéž by se jednalo, slovy slovenského prezidenta, o drobná nedorozumění. Politici a u moci se nacházející politické reprezentace totiž dokážou i z těch nejlepších vztahů udělat během velmi krátké doby peklo. Připomenu jen podzim roku 1938 a heslo slovenských luďáků „Češi peši do Prahy“.

Politici prostě mohou zničit i ty nejlepší vztahy mezi národy, a to velmi rychle. Slovensko nedávným vystoupením Roberta Fica v ruské státní televizi, brutálními nacionalisty ve slovenské vládní koalici a některými dalšími kroky míří někam k orbánovskému Maďarsku. Není to drobné nedorozumění, je to pro naše vztahy zásadní věc.

Není to svět, k němuž by Češi měli kdykoli patřit. Je to svět, ze kterého Češi Slovákům vznikem Československa pomohli se dostat. Držme Slovákům palce, ať se z toho dostanou, ale nenásledujme jejich cestu. Naopak, pomozme jim dostat se zpět. Hlavně svým vlastním příkladem. Pomozme jim jako národu, k němuž máme nadále nejblíže.

Autor je evropským editorem Deníku