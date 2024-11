Fico ještě nikdy nevládl tak křehké koalici. Musí řešit chaos, který do parlamentu přinesla Dankova SNS

Ve středu vystoupil slovenský premiér Robert Fico (Směr) v propagandistickém vysílání ruské státní televize a odjel na týdenní cestu do Číny. Souběžně s tím se mu však domácí situace vyhrotila natolik, že na čas ztratil v parlamentu většinu. Vzbouřenci odštěpení od koaliční SNS demonstrují svou sílu a Fico na oplátku hrozí nasazením tajných služeb. Bratislava 6:00 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Jozef Jakubčo, Petit Press | Zdroj: Profimedia

Vládní rozkol po pouhém roce vlády Směru, Hlasu a SNS eskaloval v týdnu během parlamentního jednání. Skupina tří poslanců zvolená jakožto členové strany Národní koalice na kandidátce SNS se rozhodla krátkodobě nepodporovat zbytek koalice. To i kvůli pracovní neschopnosti onkologicky nemocného poslance Hlasu Jána Blcháče vyústilo v to, že se vládní většina ze 79 hlasů ze 150 smrskla na dva dny na nedostatečných 75.

Trojice poslanců kolem Rudolfa Huliaka parlament blokovala na protest proti tomu, že je v koalici podle nich neberou vážně. „Ukázali jsme jim, že se 76 poslanci se vládnout nedá. Ukázali jsme jim, že není pravda, že nás nepotřebují,“ potvrdil Huliak, že celá akce byla demonstrací síly této trojice poslanců.

Po dvoudenním blokování parlamentu přišli „huliakovci“ s požadavky. „Vyjádřili jsme zájem na této vládě participovat. Je logické, že chceme mít i člena vlády,“ řekl Huliak. Ať už by dostali jakýkoliv resort, podle něj by měl jejich ministr „přímo reprodukovat“ jejich myšlenky.

„Nevybíráme si, zkrátka budeme pracovat, ať už je to kultura nebo životní prostředí. Prvořadé je pro nás samozřejmě ministerstvo životního prostředí, to je bez debaty,“ popsal a naznačil tím, že si dělají zálusk na jedno ze tří ministerstev, které má aktuálně SNS. „Však jsme jim pomohli tyto ministerstva získat, jen došlo k jejich nerovnoměrnému rozdělení,“ doplnil Huliak. Kromě kultury a životního prostředí má SNS i nově vytvořený resort sportu a cestovního ruchu.

Že mají tři rebelující poslanci zájem zrovna o životní prostředí, není překvapivé. Huliak byl prvním nominantem SNS na šéfa tohoto resortu, tehdy jej však prezidentka Zuzana Čaputová i kvůli jeho popírání změny klimatu jmenovat odmítla a musel tak vzít zavděk postem předsedy parlamentního výboru pro zemědělství a životní prostředí.

Huliakův kolega Pavel Ľupták zmínil, že pokud zbytek koalice nepřistoupí na jejich požadavky, které už nyní zahrnují i účast ve vládě, bude od teď každé hlasování i parlamentní jednání pro koalici ještě náročnější.

„Vůbec se netají, že jejich důvody jsou zištné, mluví o tom otevřeně a transparentně jako snad ještě nikdo. Hrstka poslanců mluví o tom, že jim odvolávají lidi ze státní správy, a proto jsou nespokojení. Doteď se o takových věcech vládní garnitury styděly mluvit nahlas,“ popsal komentátor SME Peter Tkačenko.

PŘESTŘELKA EXKOLEGŮ Z KLUBU Předseda SNS Andrej Danko požadavky huliakovců označil za pokus o vydírání. „Vnímám to jako šokující, tak jako tu drzost, když blokovali parlament,“ uvedl s tím, že doufá, že trojici huliakovců vychladnou hlavy. Ve víkendové televizní relaci Na telo zmínil Danko, že si v SNS stále nejsou jistí, co tři poslance motivovalo k odchodu. „Ještě nevíme, jaký ďábel pokoušel Huliaka, aby udělal takové problémy,“ uvažoval. Huliak na to reagoval naznačením, že má šéf SNS problémy s alkoholem. „Andrej Danko by měl přestat flirtovat s alkoholem a možná mu začne ta jedna buňka, co mu zůstala, něco napovídat, že jsem se mu rok snažil vysvětlit, v čem vnímám problém.“

Ficův bolehlav

„Robert Fico má problém a zůstane s ním už do konce vládnutí,“ glosoval události komentátor Denníku N Roman Pataj.

Ještě v rozhovoru pro otevřeně antiliberální deník Štandard, který vyšel zkraje týdne, Fico popíral, že by měla koalice problém: „Nevím, proč se uměle vytváří obraz, že věci nefungují. (…) Funguje Národní rada? Funguje. Přijímá zákony? Přijímá.“

Jenže o pár hodin později už se vládní koalici prosadit zákony přes zablokovaný parlament nepodařilo.

Ficova role je při vyjednávání s „huliakovci“ klíčová. Trio poslanců jej respektuje, byť se na druhou stranu rozhodli parlament paralyzovat jen pár dní poté, co absolvovali schůzku s Ficem, na níž si měli problémy vyjasnit.

„Schopnost premiéra vyjednat hladký chod vládní koalice je vážně zpochybněná. Ještě nikdo s předsedou Směru tak necvičil,“ glosoval Huliakovy politické hry komentátor Pataj.

Po středečním jednání vlády se Fico vyjádřil, že pokud se k němu dostanou jakékoliv informace o kupčení s hlasy, nasadí na to všechny zpravodajské služby. Nechce dopadnout jako bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, za jehož druhé vlády byly skandály s kupováním poslanců. „Odmítám kupčení s těmito třemi poslanci,“ varoval Fico.

Doplnil, že tři poslanci na osobní schůzce deklarovali stoprocentní podporu vládnímu programovému prohlášení. Zároveň ale upozornil, že jejich Národní koalice neprošla volbami, proto se nedá mluvit o čtvrtém koaličním partnerovi, ale o trojici nezávislých poslanců.

„Fico v této chvíli opravdu nemá věci plně pod kontrolou. Už to navíc ani nevypadá jako jeho pasivita, ale jako bezradnost a nemohoucnost. A to si nemůže dovolit,“ upozorňuje komentátor Arpád Soltész.

Fico se přitom vždy pyšnil tím, jak má na rozdíl od pravicových vlád v koalici pořádek.

„Teď se mu tam ale hádají dvě skupinky koaličních poslanců jako psi a nevypadá to vůbec dobře. Když to nechá jít takhle dál, tak jak to pak bude vypadat za půl roku?“ ptá se komentátor Tkačenko.

Nespokojená část Hlasu

Pnutí ve vládnoucí koalici se ale šíří i jinými směry, konkrétně mezi umírněnou částí Hlasu a SNS. Jádrem sváru je činnost ministryně kultury Martiny Šimkovičové (za SNS), kterou se v týdnu poněkolikáté pokusila opozice neúspěšně odvolat.

Skupinka poslanců Hlasu, která je k její práci kritická, se mezitím rozrostla z trojice na čtveřici. „Mám vůči práci ministryně Šimkovičové výhrady,“ nebojí se otevřeně říkat poslanec Hlasu Roman Malatinec. V rozhovoru pro deník SME dokonce řekl, že by se po případné směně resortů uvnitř koalice nebránil možnosti ministerstvo sám převzít.

Kromě něj dávají otevřeně najevo svou nespokojenost s výkony Šimkovičové i jeho kolegové z klubu Hlasu Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ, nově pak i Ján Ferenčák. Pokud by se ale v hlasování o důvěře zdrželi, odvolání ministryně by to neznamenalo.

Podle bývalého dlouholetého ministra a volebního stratéga Směru Marka Maďariče, který z politiky odešel po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, je nyní „poměrně vysoká“ pravděpodobnost, že vládní koalice ztratí v parlamentu většinu.

„Tato vláda je jednoznačně nejméně stabilní ze všech čtyř vlád Roberta Fica. Nevsadil bych si na to, že dokáže naplnit celý čtyřletý mandát,“ popsal Maďarič.

A to ještě „zlobí“ jiný poslanec zvolený na kandidátce SNS Peter Kotlár, který je i vládním zmocněncem pro prověření postupu státu během epidemie nemoci covid-19. Tomu vadilo, že vláda neřeší jeho zprávu o zvládání pandemie, a hrozil, že se vzdá své funkce, pokud se vláda jeho doporučeními nebude zaobírat. Její součástí je i pozastavení očkování mRNA vakcínami.

Ficovi se Kotlára zatím podařilo uklidnit, otázkou je, na jak dlouho.

Začátek konce?

Opozice okamžitě začala dění posledních dní označovat za začátek konce této vlády. Celou situaci hodnotí jako chaos, který se zhoršuje s každou další schůzí. Progresivní Slovensko (PS) Ficovu koalici označuje jako slepenec nejrůznějších stran a skupin. Ficovi tak vrací jeho vlastní označení, kterým on dřív zesměšňoval předchozí pravicové vlády.

„Toto je začátek konce. Sledujeme postupný rozpad Ficovy čtvrté vládní koalice (…) Ficovi se vládnutí rozpadá pod rukama, ale on se tváří, že se ho to netýká,“ uvedl předseda PS Michal Šimečka.

Toto je začiatok konca. Sledujeme postupný rozpad Ficovej štvrtej vládnej koalície. Toto mala byť vláda, ktorá prinesie pokoj a stabilitu, namiesto toho doniesla drahotu a chaos. Zlepenec sa im rozpadá v priamom prenose. Uvidíme, či sa im podarí uplatiť politikov okolo poslanca… pic.twitter.com/xURElOCbr3 — Michal Šimečka (@MSimecka) October 29, 2024