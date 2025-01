Slovenský premiér Fico hrozí předčasnými volbami z taktických důvodů

Slovensko aktuálně zažívá jednu z mnoha dalších vypjatých situací na politické scéně. Jako by už jich nebylo za poslední dobu dost. K nejnovějšímu výbuchu emocí došlo v parlamentu, kde se sjednocená opozice pokusila vyslovit nedůvěru Ficově vládě. Komentář Bratislava 6:29 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Wiktor Dabkowski | Zdroj: Zuma Press / Profimedia

Jeho koalice, která má jinak do jednoty daleko, tomu ale přesto dokázala zabránit, a to hodně diskutabilním způsobem. Schůzi, kde mělo dojít k hlasování, jednoduše přerušila na neurčito. Jestli bude někdy vůbec pokračovat, není jisté.

Tato událost stojí za zmínku proto, že se na Slovensku stále silněji spekuluje, zda nebudou předčasné volby. Hlavním důvodem je, že koalice premiéra Fica, která by měla většinu v parlamentu, už existuje pouze na papíře.

Někteří poslanci vládních stran, kteří se s koalicí rozhádali a nyní působí v Národní radě jako nezařazení, si svou cenu velmi dobře uvědomují. Jde o skupinu kolem poslance Rudolfa Huliaka, který byl kdysi součástí poslaneckého klubu SNS.

Huliak ví, že i na něm záleží, zda bude mít vláda většinu, a proto vznáší neustále nové požadavky, naposledy, že chce pro svou skupinu ministerstvo. Spolu s koalicí také ne vždy hlasují i čtyři poslanci kolem Samuela Migaľa z vládní strany Hlas. V minulosti se už několikrát stalo, že rebelující zákonodárci neumožnili ani začít parlamentní schůzi.

Předčasné volby?

To už bylo i na Roberta Fica příliš, a proto nedávno pohrozil, že pokud nebude parlament funkční, budou muset proběhnout předčasné volby.

Jejich výsledek by mohl být velmi zajímavý. Podle posledního průzkumu preferencí politických stran, který provedla agentura Ipsos, totiž s podporou 23 procent vede opoziční strana Progresivní Slovensko. Těsně za ní je vládní strana Smer s 22,3 procenty. Existují ovšem průzkumy, kde je rozdíl mezi oběma stranami daleko větší, a to ve prospěch progresivců.

Co by ale měl premiér Fico z předčasných voleb? Může mít na nich vůbec zájem? Ano i ne. Podle průzkumů se totiž podpora jeho Smeru snižuje jen nepatrně, takže od posledních voleb ze září 2023 ztratila hlavní vládní strana jen málo voličů.

Není tudíž vyloučeno, že by znovu dosáhla na vítězství. Pokud by se dostala do situace, že by sestavovala vládu, měla by pak s největší pravděpodobností k dispozici úplně jiné partnery než nyní.

Třeba otevřeně xenofobní Republiku, která má silnou pozici v rámci slovenské dezinformační scény. Při loňských eurovolbách pro ni hlasovalo přes 12 procent voličů a nyní se pohybuje nad sedmi procenty.

Stejně tak ale může Fico využívat hrozbu předčasných voleb z taktických důvodů. Ví, že tímto nástrojem může disciplinovat odbojné poslance koaličních partnerů, kteří by se už nemuseli znovu dostat do parlamentu.

On je vlastně k vládnutí nepotřebuje. Potřebuje je pouze k tomu, aby čas od času zabránili snahám opozice svolat mimořádné schůze parlamentu.

Nějakou dobu to takto asi může fungovat, ale že by to vydrželo až do řádného termínu voleb na podzim 2027, se zdá být málo pravděpodobné.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu