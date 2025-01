Převrat si neumím představit. Fico chce odvrátit pozornost od cesty do Ruska, míní opoziční poslanec

Slovenský premiér Rober Fico v úterý prohlásil, že opozice připravuje vpád do vládních budov. Reagoval na slovenskou civilní tajnou službu SIS, která tvrdí, že získala závažné informace o organizované dlouhodobé činnosti, jejímž cílem je destabilizace země. „Neumím si to představit. Vyjádření premiéra jsem nerozuměl,“ řekl pro Český rozhlas Plus poslanec slovenské Národní rady za opoziční Křesťansko-demokratické hnutí (KDH) František Mikloško. Rozhovor Bratislava 21:17 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Mikloško | Zdroj: TASR / Profimedia

Poslanec Slovenské národní strany (SNS) Roman Michl nám v pátek řekl, že by slovenská tajná služba nepředstavila prezidentovi a premiérovi zprávu, která by nebyla podložená. Co vy na to?

Premiér Fico v paramentu řekl, že bude mluvit o utajené zprávě. Ještě předtím řekl, že bude veselo a budeme překvapeni. Když zpráva vyšla na povrch, za chvíli se zveřejnila v médiích a ukázalo se, že tam nic není, tak dodal, že to bylo pouze 10 procent zprávy a 90 procent, která měla být vážná, jsme neslyšeli.

Robert Fico si pamatuje politický vývoj v letech 1994 až 1998 za Mečiara, kdy postupně rostlo občanské hnutí. Opoziční politické strany se dávaly do pohybu, což nakonec vedlo ke změně vlády roku 1998. Nyní výrazně narostla občanská nespokojenost a Ficovy výroky a návštěva Moskvy to dávají do pohybu.

Daly se do pohybu Košice, na protest dorazilo 15 tisíc lidí poté, co řekl, že se chystá státní převrat. Premiér vidí, že by se něco mohlo v mimořádných, ale i v řádných volbách změnit a chce tento občanský náraz v začátcích zabrzdit.

A huge European protest in Košice, Slovakia’s second biggest city, against the pro-Kremlin shift of the current Fico government. pic.twitter.com/yHEDxqpWMx — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 23, 2025

Mluvíte o vyjádřeních premiéra Roberta Fica, nicméně podobně se vyjádřil i prezident Peter Pellegrini, který řekl na základě zprávy Slovenské informační služby, že na Slovensku jsou skupiny, které chystají útok na ústavní zřízení státu. Podle vás nic takového nehrozí?

Neumím si to představit. Organizátoři protestů jsou známí lidé a slavná občanská sdružení. Kdo by chtěl napadnout vládu? Ani bych si neuměl představit, jakým způsobem by mohli vtrhnout lidi do budov vlády. Vyjádření premiéra a prezidenta jsem nerozuměl.

Na jedné straně mluvil o rozsáhlé hrozbě, na druhé straně řekl, že není potřeba vyhlásit výjimečný stav. To bylo zvláštní, protože to vypadá, jako by on byl zárukou toho, že výjimečný stav nebude. Na bezpečnostní radě nebyl nikdo z opozice, byli tam vládní činitelé ze stejné názorové a politické skupiny. Ať zprávu zveřejní, všichni budeme rádi vědět o hrozbách.

‚Organizátoři z Gruzie‘

Máte jistotu, že by na Slovensku v tuto chvíli operoval někdo, kdo chce vyhrotit napětí a svrhnout vládu tak, jak se vyjádřil prezident Pellegrini?

Od strany vládních představitelů zní, že se zapojuje někdo, kdo organizoval protesty v Gruzii, ale je to úplně v jiných rukách. Na Slovensku je to v rukou občanských sdružení, kde jsou známí lidé, kteří mají za sebou dlouholetou činnost.

Je to odpoutání pozornosti od návštěvy Moskvy, utajené návštěvy, dovolené ve Vietnamu a výroků o tom, že může dojít k vystoupení z EU a NATO a o státním převratu. To je důvod, proč lidé vyšli do ulic. Nevyšli proto, že by sem chodil někdo ze Západu a organizoval tu něco takového.

Bratislava hlási: Slovensko je Európa



Preplnené Námestie slobody je dôkazom, že obyvatelia hlavného mesta túžia žiť skutočne slobodne, nie v područí moskaľov a ich kolaborantov. pic.twitter.com/aKFCIjGNHZ — Aktuálne o Ukrajine (@oukrajine) January 24, 2025

Největší opoziční hnutí na Slovensku, Progresivní Slovensko, v pátek oznámilo, že rozbíhá kampaň proti úvahám, že by Slovensko opustilo Evropskou unii. Hrozí ale něco takového, když premiér Fico odmítá, že by jeho vláda odkláněla zemi od EU?

Nehrozí nic. Slovensko je konzervativní země. V roce 1992 v průzkumu veřejného mínění všichni hlasovali pro setrvání v Československu (podle slovenského Medianu si na podzim 1992 přálo opustit Československo 46 procent Slováků, pozn. red.). Slováci jsou konzervativní.

Jsou si ale vědomi, že v každé vesnici a obci je tabule, že tam je něco vybudované za pomoci EU. Tím, že se začal zdůrazňovat možný příklon k Rusku, tak zpozorovali, že až tak daleko nechceme jít.

Nevidíte důvod, aby se vaše Křesťansko-demokratické hnutí přidávalo ke kampani vašich kolegů z Progresivního Slovenska, což je taky opoziční hnutí?

Jsme tu 35 let, celou dobu je Křesťansko-demokratické hnutí v první linii zápasu o demokracii, Evropu a západní civilizaci. Je samozřejmostí, že budeme všude, kde se tato myšlenka bude podporovat.

Případně se ke kampani přidáte?

Uvidíme. Já o ní ještě nevím, sám jsem překvapen, že Praze o ní víte dřív než já, ale samozřejmě budeme rádi, když to bude rozumná kampaň.