Bez detailů, ale s urážkami. Slovenští politici nevysvětlili, co přinesla jejich cesta do Moskvy

V Rusku mají dostatek toaletního papíru, levnější máslo a citlivou kulturu – s takovými informacemi se minulý týden vrátili slovenští politici z návštěvy Moskvy. Přestože na sociálních sítích sdíleli videa z cesty, k novinářům už tak sdílní nebyli a uchýlili se i k osobním útokům. „Mám pracovní odstup, proto mě to nijak nevzrušuje,“ říká pro iROZHLAS.cz Barbora Šišoláková z portálu 360tka, na kterou útočil místopředseda Národní rady Andrej Danko. Bratislava 6:00 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Danko natočil v Moskvě několik videí | Foto: Andrej Danko / Oficiální účet na X | Zdroj: Český rozhlas

Do Moskvy zamířilo v polovině ledna pět poslanců z vládní koalice včetně místopředsedy Národní rady Andreje Danka (SNS) a kolegů ze strany Směr Tibora Gašpara a Richarda Glücka. Navštívili zde supermarket, kde například porovnávali cenu másla, nebo zašli do divadla. Jedním z cílů cesty do země, která už téměř tři roky vede invazní válku proti sousední Ukrajině, bylo podle jejich slov otevřít Slovákům oči.

„Pokud někdo říká, že Rusové jsou zlí, tak nevím, jak by zlý člověk dokázal mít takovou tvorbu. Vy, kteří jste byli na Broadwayi, tak bych vám přál jít do Bolšoj těatr (moskevské Velké divadlo - poz. red.) a uvidíte, kdo je citlivější, kdo je dobrý a kdo je zlý,“ uvedl Andrej Danko na tiskové konferenci po návratu.

V Moskvě se slovenští politici setkali i s představiteli Státní dumy a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, na které uvalila Evropská unie sankce. Jednat měli o dodávkách ruského plynu, ten ale přestal proudit do země z rozhodnutí Ukrajiny, přes jejíž území plynovody do Evropy vedou.

Bandu slovenských kolaborantů, co se vrátila nedávno z Kremlu, nádherně grilovala na tiskové konferenci novinářka Barbora Šišoláková.

Byl by z toho skvělý silvestrovský stand up, kdyby to ale nebylo spíš k pláči. pic.twitter.com/Z2OY9cpdFy — Barbora Mercury ✌️ (@MercuryBarbora) January 18, 2025

„Když bych měla říct, s čím se politici vrátili, byla by to informace, že Rusko je připravené dodávat nám plyn i jinými cestami za stejných podmínek,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz reportérka nově vzniklého portálu 360tka Barbora Šišoláková. Jak však dodává, s novou informaci vládní politici nepřišli. „Podobně to komunikoval už premiér Robert Fico, když se vrátil z Moskvy,“ upozorňuje na premiérovu prosincovou cestu.

Když s tím na tiskové konferenci konfrontovala Andreje Danka, dostala vyhýbavou odpověď, stejně jako další kolegové, kteří se ptali na detaily cesty a její případné dopady na postavení země v Evropě. „To jsou otázky čtvrté cenové skupiny,“ reagoval například Danko. „Přesně vím, jak bude reportáž vypadat,“ doplnil.

„Část politiků se často snaží novináře zpochybňovat. Tento trend se dá pozorovat hlavně v posledních letech, kdy dělají z novinářů automaticky svého soupeře. Přitom pokládáme relevantní otázky a očekáváme, že dostaneme relevantní odpovědi,“ popisuje Šišoláková současný trend, který byl patrný i ze způsobu, jakým Danko reagoval na to, když Šišoláková uvedla na pravou míru informaci o průměrných platech v Rusku. V porovnání se Slovenskem nejsou ani poloviční.

24:30 Fico chce pouze levný plyn, hájí cestu do Moskvy Dostál. ‚Poškozuje Slovensko,‘ nesouhlasí Kolář Číst článek

„Děvče moje zlaté, vy si doplňte vzdělání. Doplňte si vzdělání, a pak se věnujte takovým tématům. Vy ani nevíte, na co se ptáte,“ obořil se na ni Danko.

„Mám pracovní odstup, a proto mě to nijak nevzrušuje,“ líčí své pocity Šišoláková. „Konec konců, tiskové konference politiků jsou veřejně dostupné a lidé si mohou udělat názor sami,“ říká reportérka, která odešla z veřejnoprávní RTVS v době, kdy do jejích struktur začala zasahovat současná slovenská vláda.

Danko však v negativní reakci na její práci není jediný. „Malá část politiků mi ze zásady neodpovídá už dnes, ale mohu je spočítat na prstech jedné ruky. Někteří z nich i říkali, že je to kvůli konkrétní reportáži, se kterou nebyli spokojení,“ podotýká Šišoláková.

Přestože novinářům se politici zpovídat nechtěli, minimálně polovině Slováků to nevadilo, jak ukázal průzkum veřejného mínění televize Markíza. „Ptali se tisíce lidí, či souhlasí nebo nesouhlasí s cestou politiků do Ruska. Výsledky vyšly téměř půl na půl. To odráží i realitu toho, jak je dnes Slovensko rozdělené,“ shrnuje Šišoláková.

Stejně vypadaly i reakce pod videi politiků z cesty do Moskvy. „Část byla pozitivních, lidé psali, že jsou na ně hrdí a že chtějí, aby bojovali za Slovensko. Bylo tam ale i hodně kritických či posměšných komentářů typu, aby se už nevraceli nebo že v Rusku stejně nic nevyjednají,“ uvádí novinářka.