Ze Slovenska poslední dobou nepřichází mnoho pozitivních zpráv. Vláda Roberta Fica stupňuje tlak na své oponenty a kritiky, zároveň oslabuje výkonnost tamní ekonomiky, a v zemi proto roste zadlužení. A zatímco nad tím prvním by úspěšní a povětšinou pragmatičtí podnikatelé ještě dokázali mávnout rukou, to druhé je trápí čím dál víc. Prospěch z toho má Česko. Bratislava/Praha 16:30 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít hraniční přechod (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

J&T Banka už několik let provádí průzkum mezi svými movitými klienty z Česka a Slovenska a ptá se jich, jak investují. Pro lidi, kteří mají k dispozici miliony dolarů, je důležité i to, jak moc věří tomu, že se jejich země bude vyvíjet správným směrem – podle toho pak volí, kam pošlou pracovat své peníze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luboš Kreč: Slovenští úspěšní se přesouvají do Prahy

Z nejnovějšího šetření mezi dolarovými milionáři přitom vyplynulo, že ti z Česka a Slovenska se liší jen málo. Ovšem s výjimkou pohledu do budoucna. Zatímco úspěšní Češi jsou, co do stavu ekonomiky a nálady ve společnosti, přiměřeně optimističtí, Slováci jako by se svou vlastí ztratili trpělivost – jsou k ní nejskeptičtější za poslední dekádu.

Tím, kdo z jejich frustrace profituje nejvíc, je Česko. Že do Prahy či Brna dlouhodobě míří mladí Slováci či akademičtí pracovníci, není nic nového, ale byznysový odliv je hodně patrný až poslední roky.

A po neúspěšném atentátu na Roberta Fica, který po něm ještě víc radikalizoval své kroky, dále nabral na síle. Výrazný nárůst zájmu ze Slovenska hlásí například realitní makléři.

37:11 Zničit veřejnou debatu je snadné, politikům stačilo ignorovat média, popisuje slovenský novinář Číst článek

Vidím to dokonce ve své vlastní rodině, protože příbuzní ze Slovenska, kteří tam vybudovali a prodali úspěšnou firmu, se postupně zbavují svých majetků v zemi a chystají se trvale usadit v Česku, kde už si kvůli tomu pořídili i nemovitosti. Zkrátka nevěří, že by o své jmění či jeho část doma nepřišli.

Poučit se z toho

Česko, kterému podobně jako jiným vyspělým evropským národům dramaticky klesá porodnost, se může z přílivu slovenské elity jen radovat, protože taková imigrace je přesně ta, kterou potřebujeme.

Jen je dobré na to pamatovat a poučit se z toho. Protože se také může stát, že za pár let to budou třeba Němci, kdo se bude s úsměvem koukat na to, jak k nim úspěšní a nadějní Češi a Češky přicházejí ve větší míře než dřív, protože ztratili víru v to, že zůstat doma má smysl a potenciál.

Autor je zástupce šéfredaktora serveru Czech Crunch